IND vs PAK विवाद की आग के लपेटे में आए मैच रेफरी, वर्ल्ड क्रिकेट में अचानक मच गया हल्ला
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK विवाद की आग के लपेटे में आए मैच रेफरी, वर्ल्ड क्रिकेट में अचानक मच गया हल्ला

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के Group-A मैच के बाद हुए हैंडशेक विवाद से माहौल और भी गर्म होता जा रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच इस विवाद की आग के लपेटे में अब मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट भी आ गए हैं. एंडी पाइक्रॉफ्ट रविवार को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के मैच में रेफरी थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 15, 2025, 10:47 AM IST
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच के बाद एक बयान जारी कर पुष्टि की कि उनके टीम मैनेजर, नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ 'औपचारिक विरोध' दर्ज कराया है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के दौरान दोनों कप्तानों से हाथ न मिलाने तक की बात कही थी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की शिकायत पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के फॉर्मल रिएक्शन का अभी इंतजार है.

वर्ल्ड क्रिकेट में अचानक मच गया हल्ला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बयान में भारत के इस व्यवहार को 'खेल भावना के विरुद्ध' भी बताया गया है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बयान में कहा गया है कि टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के व्यवहार पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है. मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान के कप्तानों से हाथ नहीं मिलाने का अनुरोध किया था.

क्या था पूरा विवाद?

अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पार तनाव बढ़ने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला क्रिकेट मैच था. इस क्रिकेट मैच से पहले इस बात को लेकर भी अनिश्चितता थी कि यह होगा भी या नहीं. भारत से कई बार मैच से नाम वापस लेने की मांग की गई थी. भारत सरकार ने इसके बाद नीति बनाई थी कि पाकिस्तान के साथ मैच केवल मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में ही जारी रहेंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई बाइलेटरल क्रिकेट सीरीज नहीं होगी. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के अनुसार टीम इंडिया ने BCCI और भारत सरकार से सलाह-मशविरा करके पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Andy Pycroft

