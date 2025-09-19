Asia Cup 2025: ओमान के खिलाफ पहली बार T20I मैच खेलेगा भारत, बारिश को लेकर ऐसी है भविष्यवाणी
Advertisement
trendingNow12928184
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup 2025: ओमान के खिलाफ पहली बार T20I मैच खेलेगा भारत, बारिश को लेकर ऐसी है भविष्यवाणी

टीम इंडिया आज यानी शुक्रवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ उतरेगी. सुपर-4 स्टेज से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी. भारतीय टीम की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी. भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 19, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup 2025: ओमान के खिलाफ पहली बार T20I मैच खेलेगा भारत, बारिश को लेकर ऐसी है भविष्यवाणी

टीम इंडिया आज यानी शुक्रवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ उतरेगी. सुपर-4 स्टेज से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी. भारतीय टीम की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी. भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है. ऐसे में आज खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

ओमान के खिलाफ पहली बार T20I मैच खेलेगा भारत

भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पायदान पर है. भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का शानदार आगाज किया. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा. दूसरी ओर, ओमान की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर खिताबी रेस से बाहर है. इस टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध 93 रन से हार का सामना किया, जिसके बाद यूएई ने उसे 42 रन से शिकस्त दी.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर नजरें

इस मुकाबले में टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी से विपक्षी खेमे को परेशान कर सकते हैं. दूसरी ओर, ओमान की टीम को जतिंदर सिंह और विनायक शुक्ला से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में आमिर कलीम और समय श्रीवास्तव टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दुबई की तुलना में अबू धाबी की पिच स्पिनर्स के लिए कम मददगार है. शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जिसके बाद पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती है. अबू धाबी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

जतिंदर सिंह से सावधान रहने की जरूरत

भारतीय गेंदबाजों को ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह से सावधान रहने की जरूरत है. जतिंदर सिंह का जन्म 5 मार्च 1989 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. जतिंदर सिंह के पिता गुरमेल सिंह 1975 में नौकरी करने के लिए ओमान चले गए थे. जतिंदर सिंह के पिता गुरमेल सिंह रॉयल ओमान पुलिस के लिए कारपेंटर का काम करते थे. इसके बाद साल 2003 में जतिंदर सिंह अपनी मां और भाई-बहन को लेकर पिता के पास ओमान आ गए. जतिंदर सिंह ने ओमान के मस्कट स्ठित एक स्कूल में पढ़ाई की है.

ओमान के कप्तान हैं जतिंदर सिंह

36 साल के जतिंदर सिंह ओमान की कप्तानी करते हैं और एक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं. जतिंदर सिंह विकेटकीपिंग भी करते हैं. जतिंदर सिंह ने अभी तक ओमान के लिए 64 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1399 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल मैचों में जतिंदर सिंह का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 73 रन है. जतिंदर सिंह ने साल 2015 में ओमान के लिए अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया. जतिंदर सिंह ने 2015 में T20I डेब्यू और 2019 में ODI डेब्यू किया था. जतिंदर सिंह ने ओमान के लिए 61 वनडे मैचों में 1704 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे में उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 118 रन है.

भारत की टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

ओमान की टीम

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, जितेन रामानंदी, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, करण सोनावले, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, जिक्रिया इस्लाम, नदीम खान, सुफियान यूसुफ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
;