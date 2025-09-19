Asia Cup 2025: ओमान के खिलाफ पहली बार T20I मैच खेलेगा भारत, बारिश को लेकर ऐसी है भविष्यवाणी

टीम इंडिया आज यानी शुक्रवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ उतरेगी. सुपर-4 स्टेज से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी. भारतीय टीम की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी. भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है.
टीम इंडिया आज यानी शुक्रवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ उतरेगी. सुपर-4 स्टेज से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखेगी. भारतीय टीम की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाते हुए अगले दौर में पहुंचने की होगी. भारत ने टी20 फॉर्मेट में अब तक कभी ओमान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन टीम इंडिया के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके सामने ओमान की टीम बेहद कमजोर नजर आती है. ऐसे में आज खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है.
ओमान के खिलाफ पहली बार T20I मैच खेलेगा भारत
भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पायदान पर है. भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान का शानदार आगाज किया. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा. दूसरी ओर, ओमान की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर खिताबी रेस से बाहर है. इस टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध 93 रन से हार का सामना किया, जिसके बाद यूएई ने उसे 42 रन से शिकस्त दी.
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर नजरें
इस मुकाबले में टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी से विपक्षी खेमे को परेशान कर सकते हैं. दूसरी ओर, ओमान की टीम को जतिंदर सिंह और विनायक शुक्ला से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में आमिर कलीम और समय श्रीवास्तव टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दुबई की तुलना में अबू धाबी की पिच स्पिनर्स के लिए कम मददगार है. शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जिसके बाद पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती है. अबू धाबी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.
जतिंदर सिंह से सावधान रहने की जरूरत
भारतीय गेंदबाजों को ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह से सावधान रहने की जरूरत है. जतिंदर सिंह का जन्म 5 मार्च 1989 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. जतिंदर सिंह के पिता गुरमेल सिंह 1975 में नौकरी करने के लिए ओमान चले गए थे. जतिंदर सिंह के पिता गुरमेल सिंह रॉयल ओमान पुलिस के लिए कारपेंटर का काम करते थे. इसके बाद साल 2003 में जतिंदर सिंह अपनी मां और भाई-बहन को लेकर पिता के पास ओमान आ गए. जतिंदर सिंह ने ओमान के मस्कट स्ठित एक स्कूल में पढ़ाई की है.
ओमान के कप्तान हैं जतिंदर सिंह
36 साल के जतिंदर सिंह ओमान की कप्तानी करते हैं और एक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं. जतिंदर सिंह विकेटकीपिंग भी करते हैं. जतिंदर सिंह ने अभी तक ओमान के लिए 64 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1399 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल मैचों में जतिंदर सिंह का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 73 रन है. जतिंदर सिंह ने साल 2015 में ओमान के लिए अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया. जतिंदर सिंह ने 2015 में T20I डेब्यू और 2019 में ODI डेब्यू किया था. जतिंदर सिंह ने ओमान के लिए 61 वनडे मैचों में 1704 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे में उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 118 रन है.
भारत की टीम
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.
ओमान की टीम
आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, जितेन रामानंदी, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, करण सोनावले, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, जिक्रिया इस्लाम, नदीम खान, सुफियान यूसुफ.