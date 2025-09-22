बिना किसी वजह पास आना...', बल्ले से पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब, अभिषेक शर्मा ने बताया पूरा कांड

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत हासिल की. भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच को एकतरफा बनाकर रख दिया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 174 रनों का लक्ष्य दिया था, जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की. इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लगातार चौके-छक्के खा रहे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ और अभिषेक शर्मा के बीच तीखी नोकझोक देखने को मिली. शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक अचानक अबरार की गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवां बैठे और फिर मैच प्रेजेंटशेन में उन्होंने मामले को लेकर बयान दिया.

बल्ले से दिया जवाब

मैच प्रेजेंटेशन के दौरान अभिषेक ने कहा, " पाकिस्तानी खिलाड़ी बेवजह उसका रहे थे और उसका जवाब मैने बल्ले से देना सही समझा. आज की दिन बिल्कुल ही नॉर्मल था. जिस तरह से वो बेवजह हमारे पास आ रहे थे. मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी. इस वजह से मैं उनके पीछे गया और बल्ले से जवाब देना सही समझा. मैं टीम के लिए बेहतर करना चाहता हूं."

'स्कूल से हैं साथ'

अभिषेक ने गिल के साथ पहले विकेट को लेकर हुई साझेदारी को लेकर कहा, " हम स्कूल के समय से साथ खेल रहे हैं. हमें एक दूसरे के साथ खेलने में मजा आता है. हमने पहले ही मन बनाया था कि हम ऐसे खेलेंगे और आज वो दिन था. मुझे सचमे बेहद जमा आया. अगर मुझे इस तरह से खेलता हुआ देख पाते हैं तो टीम मेरे ऊपर भरोसा जताती है. मैं इसी इरादे के साथ खेलता हूं और अगर ये मेरा दिन है तो मैं अपनी टीम के लिए बेहतर करूंगा."

ये था पूरा मामला

अभिषेक शर्मा पिच पर उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में की, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने 9 ओवर के भीतर टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया. पाकिस्तान का टारेगेट हलवा बन चुका था. लेकिन, अगर बात करें अभिषेक और हारिस के बीच हुई नोकझोक के बारे में तो, मैच के पांचवें ओवर के दौरान गिल ने हारिस को चौका लगाया. हारिस गिल की तरफ देखते हुए कुछ बोलते हैं और फिर अभिषेक नॉन स्ट्राइकर इंड पर से आगे बढ़ते हुए उनके पास आते हैं और दोनों के बीच कहा-सुनी होती है, जिसका बीच बचाव करने के लिए अंपायर्स को बीच में आना पड़ता है. उसके बाद तो मानों अभिषेक ने बल्ले से सुनामी ला दी और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारी खेल डाली.