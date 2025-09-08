Asia Cup 2025: पाकिस्तान की खतरनाक चाल बेनकाब, भारत के खिलाफ मैच से पहले सामने आई बड़ी खबर

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होगी. भारत को अपना पहला एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) टीम के खिलाफ खेलना है. इसके बाद 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला खेला जाएगा.
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होगी. भारत को अपना पहला एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) टीम के खिलाफ खेलना है. इसके बाद 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान की टीम ने एक टी20 ट्राई सीरीज की ट्रॉफी जीती है. यह ट्राई सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE टीम के बीच खेली गई थी.पाकिस्तान ने रविवार को शारजाह में टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान पर 75 रन की जीत दर्ज की है.
पाकिस्तान की खतरनाक चाल बेनकाब
टी20 ट्राई सीरीज की ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान आगा ने कहा कि उनकी टीम 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए तैयार है. पाकिस्तान ग्रुप A में भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ है. पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में जब भी हमें जरूरत होगी तो हम दो स्पिनरों के साथ खेलेंगे.' सलमान आगा ने ऐसा कहकर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए अपनी खतरनाक चाल को उजागर कर दिया है.
पाकिस्तान के खेमे से आई बड़ी खबर
पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'दो स्पिनरों के साथ खेलना हमारे लिए कारगर रहा. मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा कर रहे हैं. हम अच्छी स्थिति में हैं और एशिया कप के लिए तैयार हैं. मोहम्मद नवाज वापसी के बाद गेंद बल्ले और फील्डिंग से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. जब हम कठिन स्थिति में होते हैं तो मैं उनसे (मोहम्मद नवाज) मदद मांग सकता हूं.'
मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया
एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में जबरदस्त जीत दर्ज की और खिताब पर कब्जा किया. पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया. मोहम्मद नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट झटके. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने 142 रनों के मामूली स्कोर का बचाव करते हुए अफगानिस्तान को 15.5 ओवर में सिर्फ़ 66 रनों पर ढेर कर दिया.