'फाइनल में भारत को हराने का ये तरीका...' शोएब अख्तर का बड़बोलापन, पाकिस्तान को बताया ये 'मास्टर प्लान'

Asia Cup 2025: पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने के बाद सातवें आसमान पर है. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गुरुवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 11 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को खेला जाएगा.
शोएब अख्तर का बड़बोलापन
भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के ग्रुप-A मैच और सुपर-4 मैच में बुरी तरह हराया है. इसके बावजूद रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का यह मानना है कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत को हरा देगी. शोएब अख्तर को लगता है कि अगर पाकिस्तान ने अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर दिया तो भारत मुसीबत में पड़ जाएगा. एक पाकिस्तानी चैनल पर बात करते हुए शोएब अख्तर ने कहा, 'अभिषेक शर्मा टीम इंडिया को काफी तूफानी स्टार्ट दे रहे हैं. पाकिस्तान को उन्हें दो ओवर के भीतर ही आउट करना होगा.'
पाकिस्तान को बताया ये 'मास्टर प्लान'
शोएब अख्तर ने आगे कहा, 'पाकिस्तान की टीम यह जरूर याद रखे कि हमें पूरे 20 ओवर नहीं फेंकने हैं, बल्कि उन्हें (भारत) जल्द ऑलआउट करना है. जब हम ऑलआउट करने जाएंगे, तो इंडिया को 'गेम प्लान' बदलना पड़ेगा और उन्हें समझ आ जाएगा कि वे अब लड़कर ही रन बना पाएंगे. पाकिस्तान की टीम जैसे ही अभिषेक शर्मा को आउट करेगी तो भारत पहले दो ओवर में ही मुसीबत में पड़ जाएगा. भारत जो अच्छी शुरुआत कर रहा है, उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा.'
भारत और पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप फाइनल
एशिया कप 2025 के फाइनल में कौन सी दो टीमें आमने-सामने होंगी. इसकी तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है. 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. भारत एशिया कप की सफलतम टीम है और आठ बार खिताब जीत चुकी है. छह खिताब के साथ श्रीलंका दूसरी सफलतम टीम है. पाकिस्तान दो बार एशिया कप जीती है.