कुलदीप यादव पर लटकी तलवार! एशिया कप 2025 में पत्ता काट सकते हैं ये 3 खतरनाक स्पिनर्स
एशिया कप 2025 टूर्नामेंट सिर पर है और सभी टीमों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जबरदस्त कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है. कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे स्पिनरों के बीच भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल होने के लिए होड़ मची रहती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 17, 2025, 01:21 PM IST
एशिया कप 2025 टूर्नामेंट सिर पर है और सभी टीमों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जबरदस्त कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है. कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे स्पिनरों के बीच भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल होने के लिए होड़ मची रहती है. ऐसे में उन स्पिन गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में तरजीह दी जाती है, तो निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हों. इसी वजह से कुलदीप यादव को टैलेंटेड होने के बावजूद हर बार बलि का बकरा बनना पड़ता है. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 खतरनाक स्पिन गेंदबाजों पर जो एशिया कप 2025 के दौरान भारत की प्लेइंग इलेवन से कुलदीप यादव का पत्ता काट सकते हैं.

1. वरुण चक्रवर्ती

भारत के पास वरुण चक्रवर्ती के रूप में एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, जो एशिया कप 2025 के दौरान प्लेइंग इलेवन से कुलदीप यादव का पत्ता काट सकते हैं. वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए 18 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 14.58 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 33 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में वरुण चक्रवर्ती 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. एशिया कप 2025 के दौरान वरुण चक्रवर्ती को भारत की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव पर तरजीह दी जा सकती है.

एशिया कप 2025 में हो सकती है इस धुरंधर की सरप्राइज एंट्री! कोच गंभीर का माना जाता है फेवरेट

2. वॉशिंगटन सुंदर

वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन बॉलिंग के अलावा निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. एशिया कप 2025 के दौरान वॉशिंगटन सुंदर को भारत की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव पर तरजीह दी जा सकती है. वॉशिंगटन सुंदर ने भारत के लिए 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 23.5 की गेंदबाजी औसत से 48 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट रहा है. वॉशिंगटन सुंदर ने इसके अलावा 22 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 193 रन भी बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है.

एशिया कप 2025 से बाहर हुए ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज! रिपोर्ट ने उड़ा दिए फैंस के होश

3. अक्षर पटेल

एशिया कप 2025 के दौरान अक्षर पटेल को भारत की प्लेइंग इलेवन में तरजीह दी जा सकती है. ऐसे में वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की वजह से कुलदीप यादव के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा. अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के अलावा निचले क्रम में तूफानी बल्लेबाजी भी करते हैं. अक्षर पटेल ने भारत के लिए 71 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 22.13 की गेंदबाजी औसत से 71 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 9 रन देकर 3 विकेट रहा है. अक्षर पटेल ने इसके अलावा 44 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 535 रन भी बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है.

Asia Cup 2025

;