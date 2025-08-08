Asia Cup 2025: ये है एशिया कप की सबसे सफल टीमों की लिस्ट, जाने क्या है इस टूर्नामेंट का इतिहास, 9 सितंबर से होगा आगाज
Advertisement
trendingNow12873088
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup 2025: ये है एशिया कप की सबसे सफल टीमों की लिस्ट, जाने क्या है इस टूर्नामेंट का इतिहास, 9 सितंबर से होगा आगाज

इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें ये खिताब अपने नाम करने की होड़ में रहेंगी. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीमों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most successful team in the history of Asia Cup
Most successful team in the history of Asia Cup

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर 2025 से होने वाला है. इस टूर्नामेंट में सभी टीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी. इसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें शामिल हैं. सभी टीमें ये खिताब अपने नाम करने की होड़ में रहेंगी. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीमों के बारे में.

एशिया कप का इतिहास
इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद की तरफ से किया जाता है. एशिया कप का पहला टूर्नामेंट साल 1983 में आयोजित किया गया था. यह साल भारतीय टीम के लिहाज से बेहद ही शानदार रहा था. टीम इंडिया ने इस साल पहली बार वनडे विश्व कप भी जीता था और साथ ही एशिया कप भी जीतने में कामयाब रही थी. दो सालों में एक बार ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है. इसमें जीतने वाली टीम एशिया की चैंपियन कहलाती है. 

एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम

अभी तक एशिया कप के 16 सीजन खेले जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही है. टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है. उसके बाद श्रीलंका ने इस ट्रॉफी को जीतने का कारनामा 6 बार किया है. आखिरी पायदान पर पाकिस्तान का नाम आता है. पाकिस्तान ने 2 बार ये खिताब अपने नाम किया है.

इस बार खेला जाएगा 17वां सीजन  

इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है. पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. बात करें भारतीय टीम की तो वह अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

2 बार टी20 फॉर्मेट खेला गया है एशिया कप

अभी तक के इतिहास में एशिया कप 2 बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया है, जिसमें भारतीय टीम ने सबसे पहले साल 2016 में जीत हासिल की थी. फिर साल 2022 में आयोजित इसी फॉर्मेट के एशिया कप का खिताब श्रीलंका टीम जीतने में कामयाब रही थी.

About the Author
author img
अभय तिवारी

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Most successful team in the history of Asia Cup

Trending news

रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
;