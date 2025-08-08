Asia Cup 2025: ये है एशिया कप की सबसे सफल टीमों की लिस्ट, जाने क्या है इस टूर्नामेंट का इतिहास, 9 सितंबर से होगा आगाज

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर 2025 से होने वाला है. इस टूर्नामेंट में सभी टीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी. इसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें शामिल हैं. सभी टीमें ये खिताब अपने नाम करने की होड़ में रहेंगी. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीमों के बारे में.

एशिया कप का इतिहास

इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद की तरफ से किया जाता है. एशिया कप का पहला टूर्नामेंट साल 1983 में आयोजित किया गया था. यह साल भारतीय टीम के लिहाज से बेहद ही शानदार रहा था. टीम इंडिया ने इस साल पहली बार वनडे विश्व कप भी जीता था और साथ ही एशिया कप भी जीतने में कामयाब रही थी. दो सालों में एक बार ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है. इसमें जीतने वाली टीम एशिया की चैंपियन कहलाती है.

एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम

अभी तक एशिया कप के 16 सीजन खेले जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही है. टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 8 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है. उसके बाद श्रीलंका ने इस ट्रॉफी को जीतने का कारनामा 6 बार किया है. आखिरी पायदान पर पाकिस्तान का नाम आता है. पाकिस्तान ने 2 बार ये खिताब अपने नाम किया है.

इस बार खेला जाएगा 17वां सीजन

इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है. पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. बात करें भारतीय टीम की तो वह अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

2 बार टी20 फॉर्मेट खेला गया है एशिया कप

अभी तक के इतिहास में एशिया कप 2 बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया है, जिसमें भारतीय टीम ने सबसे पहले साल 2016 में जीत हासिल की थी. फिर साल 2022 में आयोजित इसी फॉर्मेट के एशिया कप का खिताब श्रीलंका टीम जीतने में कामयाब रही थी.