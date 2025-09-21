भारत के खिलाफ मैच से पहले भयंकर दबाव में पाकिस्तान, अचानक नियुक्त किया कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट
भारत के खिलाफ मैच से पहले भयंकर दबाव में पाकिस्तान, अचानक नियुक्त किया कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट

Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ आज दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 के सुपर फोर मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दबाव में है. अचानक एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैच से पहले एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 21, 2025, 02:50 PM IST
भारत के खिलाफ मैच से पहले भयंकर दबाव में पाकिस्तान, अचानक नियुक्त किया कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट

Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ आज दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 के सुपर फोर मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दबाव में है. अचानक एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मैच से पहले एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति की है. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में संघर्ष किया है. अब अचानक पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़े टूर्नामेंट्स में भारत के खिलाफ अपनी किस्मत बदलना चाहती है.

भारत के खिलाफ मैच से पहले भयंकर दबाव में पाकिस्तान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के खिलाफ होने वाले बेहद अहम सुपर 4 मैच से पहले अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कमर कस रही है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान पर अपने टैलेंट को निखारने के अलावा मानसिक रूप से भी मजबूत हो रही है. पाकिस्तान ने भारत को हराने के लिए डॉ. राहील अहमद को अपना मनोचिकित्सक सलाहकार नियुक्त किया है. डॉ. राहील अहमद पाकिस्तानी टीम के साथ कई सेशन आयोजित कर रहे हैं. वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं.

अचानक नियुक्त किया कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट

बता दें कि डॉ. राहील अहमद ने भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है. ऐसी चर्चा थी कि पाकिस्तान टीम में शामिल कई खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाफ खेलने का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं झेल पा रहे हैं. डॉ. राहील अहमद ने पाकिस्तान के हर खिलाड़ी से बात की ताकि पता चल सके कि दबाव के हालात में वे मानसिक तौर पर पिछड़ क्यों जाते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक सूत्र ने बताया कि ग्रुप लीग मैच होने के बाद डॉ. राहील अहमद पाकिस्तान टीम से जुड़े और तब से वह सहयोगी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं. डॉ. राहील अहमद ने इंग्लैंड के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण प्राप्त किया. उन्होंने 1984 में ब्रिटेन में मनोचिकित्सा प्रशिक्षण शुरू किया था.

आज भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का यह Super Fours मुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तानी टीम को धूल चटाएगी. इससे पहले मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 14 सितंबर को खेले गए ग्रुप-A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से मात दी थी. पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहीं ज्यादा ताकतवर और टैलेंटेड क्रिकेट टीम है, ऐसे में वह आज जीत के प्रबल दावेदार के तौर पर Super Fours के मैच में उतरेगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट

Asia Cup 2025

