Asia Cup: सूर्यकुमार यादव-गौतम गंभीर के सामने आ गई पाकिस्तानी टीम, ट्रेनिंग ग्राउंड पर आमने-सामने, फिर क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow12925440
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup: सूर्यकुमार यादव-गौतम गंभीर के सामने आ गई पाकिस्तानी टीम, ट्रेनिंग ग्राउंड पर आमने-सामने, फिर क्या हुआ?

Asia Cup India vs Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भले ही एशिया कप में आगे खेलने के अपने रुख को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन वह यूएई के खिलाफ अपने अगले मैच के लिए दुबई में आईसीसी एकेडमी पहुंची. संयोग से सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम भी उसी मैदान पर अभ्यास कर रही थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup: सूर्यकुमार यादव-गौतम गंभीर के सामने आ गई पाकिस्तानी टीम, ट्रेनिंग ग्राउंड पर आमने-सामने, फिर क्या हुआ?

Asia Cup India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में मैचों के नतीजों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा भारत-पाकिस्तान के विवाद की चर्चा हो रही है. दोनों टीमें 14 सितंबर को मैदान पर आमने-सामने हुई थीं, तब भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की थी. उस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. मैच फिनिश करने के बाद भारत के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया. यहां तक कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया था.

दुबई में अजीब माहौल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भले ही एशिया कप में आगे खेलने के अपने रुख को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन वह यूएई के खिलाफ अपने अगले मैच के लिए दुबई में आईसीसी एकेडमी पहुंची. संयोग से सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम भी उसी मैदान पर अभ्यास कर रही थी. वहां दोनों टीमों का आमना-सामना हो गया था. इस दौरान अजीब सा माहौल बन गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Asia Cup Super 4 Equation: 2 दिन में 2 नॉकआउट मैच, तराजू पर पाकिस्तान-अफगानिस्तान की किस्मत, आसानी से समझें गणित

पीसीबी ने की थी शिकायत

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. भारत के मैच के दौरान हाथ न मिलाने की घटना में भूमिका निभाने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के लिए पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी. पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर पाकिस्तान ने अनिवार्य मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया था. हालांकि, खबरों के अनुसार पीसीबी और आईसीसी के बीच एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है. इसके बाद ही बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए भेजा.

ये भी पढ़ें: West Indies Squad For India Tour: वेस्टइंडीज में आया केएल राहुल का 'दुश्मन' बॉलर, रोहित शर्मा-ऋषभ पंत का किया है शिकार

खिलाड़ियों ने बनाए रखी दूरी

जब पाकिस्तानी टीम के सदस्य आईसीसी अकादमी में पहुंचे, तो उनका अभ्यास सत्र भारतीय टीम के अभ्यास सत्र से मेल खा रहा था. सूर्यकुमार यादव, मुख्य कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम के अन्य सदस्य उस समय भी मैदान पर थे और उनके अभ्यास सत्र का एक घंटे से ज्यादा समय अभी बाकी था. हालांकि, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दूरी बनाए रखी और भारतीय खेमे की तरफ जाने से बचते रहे, भले ही दोनों अभ्यास सत्र एक ही मैदान पर हो रहे थे. पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने अपनी टीम के अभ्यास की देखरेख की, ताकि उनके खिलाड़ी यूएई के खिलाफ होने वाले मैच के लिए तैयार हो सकें, जो उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है. अगर पाकिस्तान दुबई में यूएई को हरा देता है, तो वे रविवार को सुपर 4 में एक बार फिर भारत का सामना करेंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Asia CupIndia vs Pakistan

Trending news

थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर राहुल गांधी ने जानें क्या लिखा? अब तक कितने लोगों ने दी बधाई
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर राहुल गांधी ने जानें क्या लिखा? अब तक कितने लोगों ने दी बधाई
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
;