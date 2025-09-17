Asia Cup: सूर्यकुमार यादव-गौतम गंभीर के सामने आ गई पाकिस्तानी टीम, ट्रेनिंग ग्राउंड पर आमने-सामने, फिर क्या हुआ?

Asia Cup India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में मैचों के नतीजों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा भारत-पाकिस्तान के विवाद की चर्चा हो रही है. दोनों टीमें 14 सितंबर को मैदान पर आमने-सामने हुई थीं, तब भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की थी. उस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. मैच फिनिश करने के बाद भारत के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया. यहां तक कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया था.

दुबई में अजीब माहौल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भले ही एशिया कप में आगे खेलने के अपने रुख को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन वह यूएई के खिलाफ अपने अगले मैच के लिए दुबई में आईसीसी एकेडमी पहुंची. संयोग से सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम भी उसी मैदान पर अभ्यास कर रही थी. वहां दोनों टीमों का आमना-सामना हो गया था. इस दौरान अजीब सा माहौल बन गया था.

पीसीबी ने की थी शिकायत

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. भारत के मैच के दौरान हाथ न मिलाने की घटना में भूमिका निभाने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के लिए पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी. पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर पाकिस्तान ने अनिवार्य मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया था. हालांकि, खबरों के अनुसार पीसीबी और आईसीसी के बीच एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है. इसके बाद ही बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए भेजा.

खिलाड़ियों ने बनाए रखी दूरी

जब पाकिस्तानी टीम के सदस्य आईसीसी अकादमी में पहुंचे, तो उनका अभ्यास सत्र भारतीय टीम के अभ्यास सत्र से मेल खा रहा था. सूर्यकुमार यादव, मुख्य कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम के अन्य सदस्य उस समय भी मैदान पर थे और उनके अभ्यास सत्र का एक घंटे से ज्यादा समय अभी बाकी था. हालांकि, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दूरी बनाए रखी और भारतीय खेमे की तरफ जाने से बचते रहे, भले ही दोनों अभ्यास सत्र एक ही मैदान पर हो रहे थे. पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने अपनी टीम के अभ्यास की देखरेख की, ताकि उनके खिलाड़ी यूएई के खिलाफ होने वाले मैच के लिए तैयार हो सकें, जो उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है. अगर पाकिस्तान दुबई में यूएई को हरा देता है, तो वे रविवार को सुपर 4 में एक बार फिर भारत का सामना करेंगे.