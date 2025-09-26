Video: क्रीज के एक ही छोर पर खड़े हुए दो बल्लेबाज, फिर भी रन आउट नहीं कर पाया पाकिस्तान, हो गई जगहंसाई

Asia Cup 2025: पाकिस्तान की टीम का पूरी दुनिया में मजाक बन गया है. बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान के फील्डर्स ने कुछ ऐसा किया, जिससे उनकी अभी तक जगहंसाई हो रही है. इस मैच के दौरान एक पल ऐसा आया, जब बांग्लादेश के दो बल्लेबाज क्रीज के एक ही छोर पर आकर खड़े हो गए फिर भी पाकिस्तान के फील्डर्स दोनों में से एक को भी रन आउट नहीं कर पाए.
Asia Cup 2025: पाकिस्तान की टीम का पूरी दुनिया में मजाक बन गया है. बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान के फील्डर्स ने कुछ ऐसा किया, जिससे उनकी अभी तक जगहंसाई हो रही है. इस मैच के दौरान एक पल ऐसा आया, जब बांग्लादेश के दो बल्लेबाज क्रीज के एक ही छोर पर आकर खड़े हो गए फिर भी पाकिस्तान के फील्डर्स दोनों में से एक को भी रन आउट नहीं कर पाए. बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गुरुवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 11 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत से रविवार 28 सितंबर को होगा.
क्रीज के एक ही छोर पर खड़े हुए दो बल्लेबाज
यह घटना बांग्लादेश की पारी के दौरान पांचवें ओवर की है, जब सैफ हसन और तौहीद हृदोय क्रीज के एक ही छोर पर आकर खड़े हो गए फिर भी पाकिस्तान के फील्डर्स दोनों में से एक भी बल्लेबाज को रन आउट नहीं कर पाए. 4 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 23/1 था. इसके बाद बांग्लादेश की पारी के पांचवें ओवर में शाहीन अफरीदी गेंदबाजी के लिए आए. तौहीद हृदोय उस दौरान स्ट्राइक पर मौजूद थे. इस ओवर में शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर तौहीद हृदोय ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट लगा दिया. तौहीद हृदोय के शॉट लगाते ही नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज सैफ हसन एक रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तौहीद हृदोय अपनी जगह से हिले तक नहीं.
रन आउट नहीं कर पाया पाकिस्तान
नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज सैफ हसन दौड़ते हुए आए और स्ट्राइकर एंड पर आकर खड़े हो गए, जहां उनके साथी बल्लेबाज तौहीद हृदोय पहले से ही खड़े हुए थे. इसी बीच पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे पाकिस्तानी फील्डर सैम अयूब ने गेंद पकड़कर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो फेका, लेकिन ये थ्रो स्टंप पर नहीं लगा. इसके अलावा वहां बैकअप के लिए पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था. इसके बाद वह गेंद मिड ऑफ की तरफ चली गई. मिड ऑन पर मौजूद पाकिस्तानी फील्डर भी गेंद को ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाने के कारण समय पर सटीक थ्रो स्टंप पर नहीं मार पाया. सैफ हसन इतनी देर में वापस दौड़ते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ गए. पाकिस्तान की ऐसी फील्डिंग देखकर पूरी दुनिया उनपर हंस रही है.
भारत और पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप फाइनल
एशिया कप 2025 के फाइनल में कौन सी दो टीमें आमने-सामने होंगी. इसकी तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है. 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. भारत एशिया कप की सफलतम टीम है और आठ बार खिताब जीत चुकी है. छह खिताब के साथ श्रीलंका दूसरी सफलतम टीम है. पाकिस्तान दो बार एशिया कप जीती है.