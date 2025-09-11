Asia Cup Points Table: नहीं देखा होगा ऐसा नेट रनरेट! यूएई पर जीत से भारत नंबर-1, 'ग्रुप ऑफ डेथ' में होगी असली जंग

Asia Cup 2025 Updated Standings: भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को नौ विकेट से हराकर एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. भारत इस टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है. उसने आठ बार इस खिताब को जीता है.
Asia Cup 2025 Points Table: भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को नौ विकेट से हराकर एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. भारत इस टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है. उसने आठ बार इस खिताब को जीता है. अब टीम इंडिया की नजर ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखने पर है. उसने अपने पहले ही मैच में जोरदार प्रदर्शन करके एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया.
कुलदीप ने यूएई के बल्लेबाजों को नचाया
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर सबको हैरान करते हुए गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम लगातार विकेट खोती रही और कभी भी मैच में नहीं दिखी. भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव स्टार गेंदबाज रहे, जिन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर यूएई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उन्होंने अपने 2.1 ओवरों में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट हासिल किए.
शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा भी छाए
कुलदीप के अलावा शिवम दुबे ने भी 7 रन देकर तीन विकेट चटकाए. इससे यूएई की पूरी टीम 13.1 ओवर में महज 57 रनों पर सिमट गई. जवाब में भारत को लक्ष्य हासिल करने में सिर्फ 4.3 ओवर लगे. अभिषेक शर्मा ने 30 रन बनाए और भारत को जीत दिलाई. कुलदीप को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
भारत का बंपर नेट रनरेट
इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में दो अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है और उसका नेट-रन रेट +10.483 का हो गया है. दूसरी ओर, यूएई की टीम पहले ही मैच में बुरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई. उसका नेट रनरेट -10.483 हो गया. इसे ठीक कर पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन जैसा है.
अब आगे क्या?
भारत का अगला मुक़ाबला 14 सितंबर को इसी मैदान पर अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा. वहीं, यूएई अगले दिन ओमान से भिड़ेगा. पाकिस्तान के खिलाफ जीत भारत को सीधे सुपर फोर स्टेज में पहुंचाने के लिए काफी होगी. यूएई को सुपर फोर में क्वालीफाई करने के लिए पाकिस्तान और ओमान दोनों को हराना होगा. ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी.
ग्रुप ऑफ डेथ में क्या?
दूसरी ओर, ग्रुप बी में हालात नाजुक हैं. इसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग है. हांगकांग अपने पहले मैच में अफगानिस्तान से हार चुका है. वह गुरुवार को बांग्लादेश से भिड़ेगा. अगर मैच में उसकी हार होती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. दूसरी ओर, बांग्लादेश हारता है तो फिर उसे श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराना होगा. एक समान जैसी टीमों को देखते हुए इस ग्रुप को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है.