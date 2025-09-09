Asia Cup Prize Money: कितनी है एशिया कप की प्राइज मनी? इससे ज्यादा तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की IPL सैलरी
Asia Cup Prize Money: कितनी है एशिया कप की प्राइज मनी? इससे ज्यादा तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की IPL सैलरी

Asia Cup Prize Money: अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच से मंगलवार (9 सितंबर) को एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी. इसके अगले दिन टीम इंडिया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ खेलेगी. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:41 AM IST
Asia Cup Prize Money: कितनी है एशिया कप की प्राइज मनी? इससे ज्यादा तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की IPL सैलरी

Asia Cup 2025 Prize Money: अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच से मंगलवार (9 सितंबर) को एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी. इसके अगले दिन टीम इंडिया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ खेलेगी. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को होगा. फैंस को इस बात की उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. इस साल का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. यह अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में काम करेगा.

चैंपियन टीम को कितने रूपये मिलेंगे?

इस साल एशिया कप की पुरस्कार राशि में भी इजाफा किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, चैंपियन टीम को 300,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 2.6 करोड़ रुपये) मिलेंगे. फाइनल मैच में हारने वाली टीम भी खाली हाथ नहीं लौटेगी. उपविजेता टीम को 150,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.32 करोड़ रुपये) मिलेंगे. हालांकि, एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

भारतीय प्लेयर्स को मिलते हैं इससे ज्यादा रुपये

एशिया कप चैंपियन को मिलने वाली प्राइज मनी की बात करें तो यह टीम इंडिया के मौजूदा खिलाड़ियों की आईपीएल सैलरी से काफी कम है. इस प्राइज मनी से ज्यादा तो एशिया कप खेलने गए भारतीय प्लेयर्स को आईपीएल में मिल जाते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अकेले 16.35 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई इंडियंस के साथ किया है.

एशिया कप के लिए चुने गए भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी

सूर्यकुमार यादव (कप्तान)- 16.35 करोड़ रुपये
शुभमन गिल (उपकप्तान)- 16.50 करोड़ रुपये
तिलक वर्मा- 8 करोड़ रुपये
रिंकू सिंह- 13 करोड़ रुपये
अभिषेक शर्मा- 14 करोड़ रुपये
हार्दिक पांड्या- 16.35 करोड़ रुपये
शिवम दुबे- 12 करोड़ रुपये
अक्षर पटेल- 16.50 करोड़ रुपये
जितेश शर्मा (विकेटकीपर)- 11 करोड़ रुपये
संजू सैमसन (विकेटकीपर)- 18 करोड़ रुपये
अर्शदीप सिंह- 18 करोड़ रुपये
कुलदीप यादव- 13.25 करोड़ रुपये
हर्षित राणा- 4 करोड़ रुपये 
जसप्रीत बुमराह- 18 करोड़ रुपये
वरुण चक्रवर्ती- 12 करोड़ रुपये

एशिया कप में खेल रहीं ये टीमें

इस साल कुल आठ टीमें प्रतिष्ठित खिताब के लिए एक-दूसरे का सामना करेंगी. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सीधे तौर पर प्रवेश हासिल किया है. इन टीमों के साथ यूएई, ओमान और हांगकांग भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एसोसिएट देशों के लिए हुए एसीसी प्रीमियर कप में शीर्ष तीन स्थानों पर रहकर अपनी जगह पक्की की है.

14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच

सबसे ज़्यादा आठ बार एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम एक बार फिर से इस खिताब की प्रबल दावेदार है. सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारत इस टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत कायम रखने की कोशिश करेगा, भले ही टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद न हों. यूएई के खिलाफ अपने पहले मैच के बाद भारतीय टीम का मैच 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान से होगा. टीम अपने ग्रुप चरण का आखिरी मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ओमान के खिलाफ खेलेगी.

