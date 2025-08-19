केएल राहुल को फिर मिला धोखा! अगरकर-सूर्यकुमार ने किया नजरअंदाज, इस खिलाड़ी के लिए दी कुर्बानी

9 सितंबर 2025 से होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है. चीफ स्लेक्टर अगरकर ने सूर्यकुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया और इंग्लैंड के दौरे पर शानदार बल्लेबाजी करने वाले टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल को टीम का उप कप्तान बनाया है. सभी की नजरें आईपीएल 2025 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर पर थी. लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली और ना ही केएल राहुल को जगह मिल पाई. इस बीच आरसीबी की तरफ से खेलने वाले जितेश शर्मा को टीम में जगह मिली है.

जितेश शर्मा को मिला मौका

3 अक्टूबर 2023 में अपने टी20 करियर की शुरुआत करने वाले जितेश शर्मा को एशिया कप के स्क्वॉड में भारतीय टीम में जगह मिली है. उन्होंने अपना आखिरी मैच 14 जनवरी 2024 को खेला था. जितेश शर्मा ने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए साल 2025 में 15 मैचों में मात्र 264 रन बनाने में कामयाब रहे थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 175.78 रनों का रहा था. जितेश ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए थे.

के एल राहुल

आईपीएल के 18वें सीजन में और इग्लैंड दौरे पर शानदार बल्लेबाजी के बाद उम्मीदें थी केएल राहुल को एशिया कप में भारतीय टीम में जगह मिलेगी. लेकिन, एक बार फिर उनके हाथ निराशा लगी. केएल राहुल ने अपना आखिरी टी20 मैच साल 2022 में 10 नवंबर को खेला था. वहीं आईपीएल 2025 में उनका शानदार प्रदर्शन था. उन्होंने इस सीजन में खेले 13 मैचों में 53.78 की शानदार औसत से 539 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 1 शतक जड़ा था और उनका 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा था.

Aisa Cup 2025 team India Squad: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा.

ये भी पढें: वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले 5 खिलाड़ी, तेज-तर्रार पारी से गेंदबाजों को चटाई थी धूल