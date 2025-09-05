Asia Cup 2025: सभी देशों के स्क्वॉड का ऐलान, फ्री में कहां देख पाएंगे मैच? शेड्यूल-टाइमिंग भी जान लें

Asia Cup 2025 All Squad Teams Schedule Time and Live Streaming: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाली है. इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार टी20 फॉर्मेट में 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. यह 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. एशिया कप का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा. भारत की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, जबकि सलमान अली आगा पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे. चरित असलांका श्रीलंका की कप्तानी करेंगे तो अफगानिस्तान की कमान राशिद खान के हाथों में है.

10 सितंबर को भारत का पहला मैच

उद्घाटन मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 तारीख को करने वाली है. उसका मुकाबला यूएई से होगा. टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान और उसके चार दिन बाद ओमान से भिड़ेगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पहली बार भारत को बड़े इवेंट में खेलने उतरेगा.

एशिया कप 2025 के बारे में सबकुछ जानें (All You Need to Know About Asia Cup 2025)

एशिया कप 2025 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं?

2025 एशिया कप में आठ टीमें शामिल हैं और उन्हें दो ग्रुप (ग्रुप ए और बी) में बराबर-बराबर बांटा जाएगा.

ग्रुप ए: भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग

एशिया कप 2025 कब से कब तक खेला जाएगा?

एशिया कप 2025 का पहला मैच 9 सितंबर को खेला जाएगा और फाइनल 28 सितंबर को होगा.

किस टीम ने सबसे ज्यादा एशिया कप खिताब जीते हैं?

भारत आठ खिताबों के साथ एशिया कप की सबसे सफल टीम है.

भारत में एशिया कप 2025 के मैचों का सीधा प्रसारण कौन से टीवी चैनल करेंगे?

एशिया कप 2025 के मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

आप भारत में एशिया कप 2025 के मैच को ऑनलाइन कहां देख सकते हैं?

एशिया कप 2025 के मैच भारत में सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे.

भारत में फ्री में एशिया कप के मुकाबले कहां देख पाएंगे?

भारत में फ्री डिश इस्तेमाल करने वाले दर्शक डीडी स्पोर्ट्स पर मुफ्त में मैच देख पाएंगे. मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में डीडी स्पोर्ट्स भारत के मैचों के अलावा अहम मुकाबलों को फ्री में दिखाता है.

एशिया कप की सभी टीमें (Asia Cup All Squad)

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकिम.

श्रीलंका: चरित असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिन्दु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेललगे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना.

बांग्लादेश: लिट्टन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल-हक, फजलहक फारूकी.

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.

यूएई: मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.

Asia Cup 2025 Full match schedule Timing- एशिया कप 2025 शेड्यूल और टाइम (भारतीय समयानुसार)

9 सितंबर- अफगानिस्तान बनाम हांगकांग- अबू धाबी- रात 8:00 बजे

10 सितंबर- यूएई बनाम भारत- दुबई- रात 8:00 बजे

11 सितंबर- बांग्लादेश बनाम हांगकांग- अबू धाबी- रात 8:00 बजे

12 सितंबर- ओमान बनाम पाकिस्तान- दुबई- रात 8:00 बजे

13 सितंबर- बांग्लादेश बनाम श्रीलंका- अबू धाबी- रात 8:00 बजे

14 सितंबर- भारत बनाम पाकिस्तान- दुबई- रात 8:00 बजे

15 सितंबर- यूएई बनाम ओमान- अबू धाबी- शाम 5:30 बजे

15 सितंबर- हांगकांग बनाम श्रीलंका- दुबई- रात 8:00 बजे

16 सितंबर- अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश- अबू धाबी- रात 8:00 बजे

17 सितंबर- यूएई बनाम पाकिस्तान- दुबई- रात 8:00 बजे

18 सितंबर- अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका- अबू धाबी- रात 8:00 बजे

19 सितंबर- भारत बनाम ओमान- अबू धाबी- रात 8:00 बजे

20 सितंबर- सुपर-4 राउंड- टीमें तय नहीं- दुबई- रात 8:00 बजे

21 सितंबर- सुपर-4 राउंड- टीमें तय नहीं- दुबई- रात 8:00 बजे

23 सितंबर- सुपर-4 राउंड- टीमें तय नहीं- दुबई- रात 8:00 बजे

24 सितंबर- सुपर-4 राउंड- टीमें तय नहीं- दुबई- रात 8:00 बजे

25 सितंबर- सुपर-4 राउंड- टीमें तय नहीं- दुबई- रात 8:00 बजे

26 सितंबर- सुपर-4 राउंड- टीमें तय नहीं- दुबई- रात 8:00 बजे

28 सितंबर- फाइनल- टीमें तय नहीं- दुबई- रात 8:00 बजे