ऐसे कैसे जीतेंगे एशिया कप? गावस्कर हुए आग बबूला, गंभीर एंड कंपनी के इस फैसले पर उठाए सवाल

Hindi Newsक्रिकेट

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 10:50 AM IST
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को खेले गए एशिया कप 2025 के SUPER-4 मैच में टीम इंडिया 200 से ज्यादा रन का स्कोर बोर्ड पर लगा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 11 ओवर में 112 रन का ओपनिंग स्टैंड मिलने के बावजूद भारतीय टीम के बल्लेबाज 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 168 रन तक ही पहुंच पाए. भारत भले ही एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती उसके खिताब जीतने का सपना भी तोड़ सकती है. बता दें कि भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बुधवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया. भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया था. जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई.

गावस्कर हुए आग बबूला

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने हेड कोच गौतम गंभीर और भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. सुनील गावस्कर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करने को लेकर सवाल उठाए हैं. महान सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव को कुछ रन बनाने के लिए पहले आना चाहिए था, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर शून्य पर आउट होने के बाद, बजाय इसके कि शिवम दुबे को तीसरे नंबर पर भेजा जाए. बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में लगातार फेरबदल करने का फैसला भारत पर बैकफायर कर गया. शिवम दुबे और सूर्यकुमार यादव दोनों सस्ते में आउट हो गए.

गंभीर एंड कंपनी के इस फैसले पर उठाए सवाल

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि सूर्यकुमार यादव को प्रयोग करने के बजाय आत्मविश्वास हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए था. सुनील गावस्कर ने कहा, 'मुझे लगता है कि कभी-कभी, जब आप बल्लेबाजों को थोड़ा अभ्यास कराना चाहते हैं, तो आप बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करते हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इससे टीम की लय प्रभावित हो सकती है. बाकी सब चीजों की तरह बल्लेबाजी, गेंदबाजी में भी आपको लय की जरूरत होती है. इसी तरह, बैटिंग ऑर्डर को भी लय की जरूरत होती है.'

बैकफायर कर गया ये फैसला

सुनील गावस्कर ने कहा, 'कभी-कभी, आप परिस्थितियों के अनुसार बैटिंग ऑर्डर में किसी को भी ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन शिवम दुबे जैसे फिनिशर को तीसरे नंबर पर भेजना थोड़ा फैसला मुश्किल था. शिवम दुबे आमतौर पर पांचवें या छठे नंबर पर फिनिशर का रोल निभाते हैं, और उन्हें ऊपर भेजना खास तौर पर मुश्किल फैसला था, क्योंकि कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव ने पिछले मैच में रन नहीं बनाए थे.' बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हुए हार्दिक पांड्या को चौथे, तिलक वर्मा को छठे और अक्षर पटेल को सातवें नंबर पर लाया गया, जबकि संजू सैमसन को एक बार फिर निचले क्रम में भेजा गया, लेकिन इन बदलावों से भारत की स्थिति और बिगड़ गई.

सूर्यकुमार यादव पर फूटा गुस्सा

सुनील गावस्कर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के 5 रन बनाकर आउट होने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं. सुनील गावस्कर ने कहा, 'कप्तान के लिए जरूरी था कि वह आकर कुछ रन बनाए. वह चौथे नंबर पर आए और फिर से वही शॉट खेलकर आउट हो गए. जब आप संघर्ष कर रहे हों, तो शायद आपको तब तक ऐसे शॉट नहीं खेलना चाहिए, जब तक आपको पिच का सही अंदाजा न हो जाए. एक बार जब आप जम जाएं और 25 या 30 रन बना लें, तब आप वह शॉट खेल सकते हैं. मुझे लगता है कि शायद यही एक ऐसा एरिया था जहां भारत थोड़ा लड़खड़ा गया, हालांकि शुक्र है कि गेंदबाजों ने अपनी जान बचा ली.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

