सूर्या या गिल... एशिया कप में कौन बनेगा भारत का कप्तान? खुल गया सबसे बड़ा राज

एशिया कप 2025 में भारत का टी20 कप्तान कौन होगा, इसको लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. सूर्यकुमार यादव भारत की T20I टीम के मौजूदा कप्तान हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें खेल के तीनों फॉर्मेट में भारत का कप्तानी करने का दावेदार बना दिया. क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए 25 साल के शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में भारत का कप्तान बना देना चाहिए.

एशिया कप में कौन बनेगा भारत का कप्तान?

इस हफ्ते की शुरुआत में खबर आई थी कि शुभमन गिल को एशिया कप 2025 में भारतीय टी20 टीम की कप्तानी करने के लिए कहा जा सकता है. हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस रिपोर्ट के अनुसार सूर्यकुमार यादव भारत के टी20 कप्तान बने रहेंगे, जिससे भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को टी20 कप्तान बनाए जाने की सभी अटकलों पर विराम लग गया है.

खुल गया सबसे बड़ा राज

रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के 34 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव जो मौजूदा समय में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब से गुजर रहे हैं, 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए बेंगलुरु से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे. बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

सभी अफवाहों पर विराम लग गया

एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग में भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल होंगे, जो बेंगलुरु से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वह स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी के बाद बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में ठहरे हुए हैं. इस बात से यह पुष्टि होती है कि सूर्यकुमार यादव भारत के टी20 कप्तान बने रहेंगे, जिससे भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को अब टी20 कप्तानी दिए जाने की सभी अफवाहों पर विराम लग गया है.'