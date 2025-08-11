एशिया कप 2025 से पहले पांड्या और सूर्या को लेकर एक्शन में BCCI, भारत के लिए उठाया ये बड़ा कदम
Advertisement
trendingNow12875694
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप 2025 से पहले पांड्या और सूर्या को लेकर एक्शन में BCCI, भारत के लिए उठाया ये बड़ा कदम

एशिया कप 2025 से पहले भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एशिया कप 2025 टीम के सेलेक्शन से पहले हार्दिक पांड्या 11 और 12 अगस्त को बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में नियमित फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 11, 2025, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप 2025 से पहले पांड्या और सूर्या को लेकर एक्शन में BCCI, भारत के लिए उठाया ये बड़ा कदम

एशिया कप 2025 से पहले भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एशिया कप 2025 टीम के सेलेक्शन से पहले हार्दिक पांड्या 11 और 12 अगस्त को बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में नियमित फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा.

पांड्या और सूर्या को लेकर एक्शन में BCCI

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जुलाई महीने से ही मुंबई में ट्रेनिंग ले रहे हैं. 31 साल के हार्दिक पांड्या ने भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताने में बड़ा रोल निभाया था. हार्दिक पांड्या भारत के लिए वनडे और टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं. 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या का बड़ा रोल रहेगा.

भारत के लिए उठाया ये बड़ा कदम

हार्दिक पांड्या से पहले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने 27 से 29 जुलाई के बीच अपना नियमित फिटनेस टेस्ट का प्रोसेस पूरा किया था. श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2024 में ट्रॉफी जिताने के अलावा पंजाब किंग्स (PBKS) को IPL 2025 के फाइनल में पहुंचाया था. श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए दिसंबर 2023 के बाद से कोई भी T20I नहीं खेला है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता श्रेयस अय्यर को एशिया कप टी20 2025 में मौका देते हैं या नहीं.

सूर्यकुमार यादव पर बड़ा अपडेट

इस बीच भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव जून में जर्मनी के म्यूनिख में हुई स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. बताया जा रहा है कि सूर्यकुमार यादव को फिजियो और मेडिकल टीम की निगरानी में पूरी तरह से फिट होने के लिए एनसीए में एक और हफ्ता बिताना होगा.

सूर्या ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया

कुछ दिन पहले सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने एनसीए में बल्लेबाजी अभ्यास में वापसी की थी. वीडियो में वह पूरी तरह से फिट होने के लिए कसरत और दौड़ते भी नजर आ रहे थे. सूर्यकुमार ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, 'मैं उस काम को करने के लिए बेताब हूं जो मुझे पसंद है.'

भारत ने 22 में से 17 टी20 मैच जीते

आईपीएल 2025 में सूर्यकुमार यादव का हालिया प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जिसमें उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए 717 रन बनाकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला. वह ऑरेंज कैप विजेता साई सुदर्शन के बाद सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 759 रन बनाए. रोहित शर्मा के 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद सूर्यकुमार यादव का भारत के फुल टाइम T20I कप्तान के रूप में एक प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है. सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारत ने 22 में से 17 टी20 मैच जीते हैं.

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Parliament Monsoon Session Live: इंडिया ब्लॉक के सांसदों का सड़क से लेकर संसद तक आज होगा हंगामा? जानें पूरा प्लान
#Breaking news
Parliament Monsoon Session Live: इंडिया ब्लॉक के सांसदों का सड़क से लेकर संसद तक आज होगा हंगामा? जानें पूरा प्लान
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
;