शुभमन गिल की अचानक बिगड़ी तबीयत, इस बड़े टूर्नामेंट से वापस लेंगे नाम!

एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. भारत के टी20 उपकप्तान शुभमन गिल कथित तौर पर बीमार हैं और वह फिलहाल चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर आराम कर रहे हैं. बता दें कि हाल ही में शुभमन गिल को टी20 उपकप्तान के तौर पर एशिया कप 2025 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टी20 टीम में शामिल किया गया है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को भारत का नया टी20 उपकप्तान नियुक्त किया है. ऐसे में शुभमन गिल का एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में चुना जाना पक्का है.

शुभमन गिल की अचानक बिगड़ी तबीयत

भारतीय टी20 टीम में बन रहे मौजूदा हालात को देखते हुए अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल को ओपनिंग के लिए उतारा जा सकता है. एशिया कप 2025 से पहले शुभमन गिल की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है. ऐसे में वह एक बड़े टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले सकते हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट अनुसार शुभमन गिल की हाल ही में फिजियो ने जांच की थी और BCCI को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित भी कर दिया गया. शुभमन गिल के एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए फिट होने की उम्मीद है, लेकिन बीमारी के कारण वह दलीप ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे.

कप्तान बनाया गया था

शुभमन गिल को नोर्थ जोन का कप्तान बनाया गया था. वैसे भी एशिया कप 2025 में शामिल होने के कारण इस स्टार बल्लेबाज के दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर रहने की उम्मीद थी. दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट 28 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा. हालांकि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू हो रहा है. इसका मतलब था कि शुभमन गिल दलीप ट्रॉफी के शुरुआती दौर में ही खेल सकते थे. शुभमन गिल का अब पूरे दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर रहने की उम्मीद है.

सेलेक्शन कमिटी ने उठाया बड़ा कदम

नोर्थ जोन की सेलेक्शन कमिटी ने पहले ही ऐसी स्थिति का अनुमान लगा लिया था और शुभमन गिल की जगह शुभम रोहिल्ला को टीम में शामिल कर लिया था. अंकित कुमार को उप-कप्तान बनाया गया है और अब शुभमन गिल की अनुपस्थिति में उन्हें कप्तानी सौंपी जाएगी. शुभमन गिल के अलावा, नोर्थ जोन की टीम में एशिया कप जाने वाले दो और भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की तेज गेंदबाजी जोड़ी शुरुआती दौर में खेल सकती है और फिर यूएई रवाना हो सकती है, जहां एशिया कप होना है.

नाराज है BCCI

इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कथित तौर पर दलीप ट्रॉफी के लिए भारत के टॉप सितारों का चयन न होने से नाखुश है. BCCI के महाप्रबंधक ने उन राज्य संघों को एक पत्र लिखा है, जिन्होंने केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और साई सुदर्शन सहित भारत के टेस्ट क्रिकेटरों को नहीं चुना है.