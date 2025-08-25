एशिया कप में उलटफेर करेंगी ये 2 टीमें? टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी...चैंपियन बनने के सपने पर 'ग्रहण'

Indian Cricket Team Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह कमर कस चुकी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम का ऐलान हो चुका है और 9 सितंबर को टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी. टीम इंडिया उसके अगले दिन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का सामना करेगी. यह मैच दुबई में खेला जाएगा. भारत ने 2023 में इस टूर्नामेंट को जीता था. तब यह वनडे फॉर्मेट में खेला गया था. वह खिताब बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा. भारत की नजर नौवीं बार चैंपियन बनने पर है. 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई थी. वह अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए उतरेगा.

भारत के ग्रुप में कौन-कौन?

भारत ग्रुप ए में यूएई, ओमान और पाकिस्तान के साथ है. वह ग्रुप ए में दो मैच जीतते ही लगभग अगले दौर में पहुंच जाएगा. एशिया कप में कुछ ऐसी टीमें भी हैं जो भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकती हैं. उन देशों से भारतीय टीम को बच कर रहना होगा. ग्रुप दौर में टीम इंडिया किसी भी विपक्षी को हल्के में नहीं लेना चाहेगी. टी20 क्रिकेट में छोटी-छोटी टीमें भी उलटफेर करने का माद्दा रखती हैं. इस बार एशिया कप में यूएई और अफगानिस्तान की टीम खतरा बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Unbreakable Record: कभी नहीं टूट पाएगा रोहित शर्मा का ये महान रिकॉर्ड? हिटमैन से कोसों दूर बड़े-बड़े धुरंधर

यूएई

सबसे पहले बात यूएई की करते हैं. यह अपेक्षाकृत काफी कमजोर टीम है और टीम इंडिया को उसे हराने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए. 2016 में दोनों टीमों के बीच एक टी20 मैच खेला गया था. उस मुकाबले में भारत 9 विकेट से जीता था. शानदार रिकॉर्ड और पावरफुल बल्लेबाजी-गेंदबाजी के बावजूद सूर्या की सेना सतर्क रहेगी. यूएई ने पिछले दो सालों में बड़ी-बड़ी जीत हासिल की है. उसने न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराकर अपनी मजबूती साबित की है. अगर भारत उसके खिलाफ मैच हारता है तो फिर उसके ऊपर पहले ही दौर से बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा. ऐसे में टीम इंडिया पहले ही मैच में यूएई को बुरी तरह हराना चाहेगी.

ये भी पढ़ें: टी20 क्रिकेट में बन गया महारिकॉर्ड, इस गेंदबाज ने 500 विकेट लेकर मचा दिया तूफान

अफगानिस्तान

राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप क्रिकेट में कमजोर नहीं मानी जाती है. उसने पिछले 4-5 सालों में जबरदस्त विकास किया है और बड़ी-बड़ी टीमों को परास्त किया है. अफगानिस्तान किसी भी टीम को हरा सकती है. अगर टीम इंडिया दूसरे दौर में पहुंचती है तो उसका मुकाबला अफगानिस्तान से हो सकता है. वहां टीम को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में कभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं हारी है, लेकिन कई रोमांचक मैच हुए हैं. उसमें कई बार ऐसा लगा है कि अफगान टीम बाजी मार लेगी. 2024 में तो एक मैच सुपर ओवर तक पहुंच गया था. ऐसे में अफगानिस्तान को भारतीय टीम तो क्या, कोई भी अन्य टीम हल्के में नहीं लेना चाहेगी.