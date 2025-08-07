भारत के इन 3 क्रिकेटर्स का करियर खत्म! एशिया कप में मौका मिलना नामुमकिन

Asia cup 2025: 9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका टी20 करियर लगभग खत्म नजर आ रहा है और पूरी संभावना है कि सेलेक्टर्स एशिया कप में इन 3 खिलाड़ियों को पूछेंगे तक नहीं.

1. भुवनेश्वर कुमार

टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का इंटरनेशनल करियर अब खत्म होता नजर आ रहा है. भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. इसके बाद से BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने इस तेज गेंदबाज को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया. टीम इंडिया के पास मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह जैसे घातक तेज गेंदबाज मौजूद हैं. इसके अलावा टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी जैसे घातक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का भी ऑप्शन है. ऐसे में भुवनेश्वर कुमार को एशिया कप 2025 की टीम में मौका मिलना नामुमकिन है. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 विकेट झटके हैं.

2. पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ को सेलेक्टर्स लंबे समय से लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं. पृथ्वी शॉ का एशिया कप 2025 की टीम में चुना जाना नामुमकिन नजर आ रहा है. पृथ्वी शॉ की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की झलक देखने को मिलती है. पृथ्वी शॉ की बैटिंग के अंदाज में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का कॉम्बो देखने को मिलता है. 25 साल के युवा ओपनर पृथ्वी शॉ आक्रामक बल्लेबाज हैं. पृथ्वी बिना किसी डर के जमकर रन लूटते हैं. पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अब तीनों ही फॉर्मेट्स में उनकी जगह छिन गई है. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं. टेस्ट में पृथ्वी शॉ के नाम 1 शतक है. पृथ्वी शॉ ने 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. 79 IPL मैचों में पृथ्वी शॉ ने 1892 रन बनाए हैं.

3. हर्षल पटेल

हर्षल पटेल का IPL में तो रिकॉर्ड बहुत शानदार है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वह फ्लॉप साबित हुए हैं. तेज गेंदबाज हर्षल पटेल का एशिया कप 2025 की टीम में चुना जाना नामुमकिन है. तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ जनवरी 2023 में खेला था. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद हर्षल पटेल को सेलेक्टर्स ने मौका ही नहीं दिया है. हर्षल पटेल ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया में मौका पाया था, लेकिन सिर्फ 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद ही इस खिलाड़ी के खराब प्रदर्शन की दुनिया के सामने पोल खुलकर रह गई.हर्षल पटेल भारत के लिए 25 टी20 इंटरनेशनल मैचों में केवल 29 विकेट ही हासिल कर पाए हैं. लंबे समय से हर्षल पटेल को BCCI और सेलेक्टर्स पूछ ही नहीं रहे हैं. टीम इंडिया के इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर अब खत्म माना जा रहा है.