एशिया कप में टीम इंडिया पर भारी पड़ेगी ये गलती, फाइनल से पहले वर्ल्ड कप विनर ने दे दी चेतावनी

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है. उसने बुधवार (24 सितंबर) को सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश को हरा दिया. इस जीत के साथ टीम इंडिया की जगह खिताबी मुकाबले में पक्की हो गई. 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उसका मुकाबला पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो सकता है.
बांग्लादेश के खिलाफ छोड़े 5 कैच
पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने टीम की लगातार हो रही फील्डिंग की गलतियों पर चिंता जताई है. हालांकि, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दुनिया की सबसे मजबूत फील्डिंग इकाइयों में से एक माना जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन में खामियां दिखी हैं. सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खिलाड़ियों ने काफी गलतियां कीं और विपक्षी को मौके दिए. बांग्लादेश के खिलाफ टीम ने 5 कैच छोड़े, जिसमें सलामी बल्लेबाज सैफ हसन के चार मौके शामिल थे. इसका फायदा उठाकर उन्होंने 69 रन भी बनाए.
पठान ने क्या कहा?
अपने यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी गलतियां मजबूत विरोधियों के खिलाफ भारी पड़ सकती हैं. उन्होंने कहा, ''टीम इंडिया के लिए एक और चिंता है. मैं जानता हूं कि लड़के ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करते हैं और फील्डिंग कोच भी, लेकिन टीम बहुत गलतियां कर रही है. आप इतने कैच नहीं छोड़ सकते. पिछले मैच में भी चार मौके छोड़े गए। इस मैच में एक ओवर में दो कैच छोड़े गए. अगर कोई और टीम होती तो वह आपको इसकी सजा देती. आपने सैफ को दो बार छोड़ा, जो 50 रन बनाने के बाद सेट हो चुका था. किसी और दिन यह आपको भारी पड़ सकता था.''
वरुण चक्रवर्ती ने दी सफाई
पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने कहा कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की परिस्थितियां फील्डिंग के संघर्षों के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकती हैं. वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ 2/29 से गेंदबाजी करने वाले स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टीम की गलतियों के लिए कोई बहाना मानने से इनकार कर दिया और फाइनल से पहले और तेज फील्डिंग की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ''अगर आप मुझसे पूछें तो यकीनन 'रिंग ऑफ फायर' आंखों के सामने आती है. यह थोड़ी सी परेशानी है, हमें इसके अनुकूल होना होगा. हम इस स्तर पर बहाने नहीं बना सकते. एक टीम के रूप में हमें यकीनन उन कैचों को लेना शुरू करना होगा. हमने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है और हमें ये सभी कैच लेने चाहिए.''