Asia Cup 2025: लोगों के उड़ जाएंगे होश, एशिया कप में ओपनिंग करेगा भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज!
Hindi News

Asia Cup 2025: लोगों के उड़ जाएंगे होश, एशिया कप में ओपनिंग करेगा भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज!

9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:37 AM IST
Asia Cup 2025: लोगों के उड़ जाएंगे होश, एशिया कप में ओपनिंग करेगा भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज!

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल को टी20 टीम का नया उपकप्तान बना दिया है. अब ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये होगा कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से कौन ओपनिंग करेगा. बता दें कि 9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

लोगों के उड़ जाएंगे होश

एशिया कप 2025 के दौरान हर मैच में विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे. ऐसे में संजू सैमसन को भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना होगा. भारत की प्लेइंग इलेवन में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया जाएगा, जो नंबर-6 पर बैटिंग करेंगे. अभिषेक शर्मा पल भर में मैच पलटने में माहिर हैं. अभिषेक शर्मा यह साबित भी कर चुके हैं कि वह कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा काफी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं.

दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाला बल्लेबाज, इनके सामने कांप उठता है गेंदबाजों का कलेजा

एशिया कप में ओपनिंग करेगा भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज

भारत के सबसे खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के दौरान ओपनिंग करेंगे. अभिषेक शर्मा क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं. अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जबकि शुभमन गिल दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. एशिया कप 2025 के दौरान ओपनिंग में टीम इंडिया का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन सुपरहिट साबित होगा. अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए अभी तक 17 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

गेंदबाजों को तहस-नहस करने में माहिर

अभिषेक शर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. अभिषेक शर्मा विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं. पावर प्ले में दुनिया का कोई भी गेंदबाज अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर उतरते हैं तो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाज से विरोधी टीम के बॉलिंग अटैक को तहस-नहस करके रख देते हैं. अभिषेक शर्मा के पास तेजी से रन बटोरने और चौके व छक्कों की झड़ी लगाने की हैरतअंगेज काबिलियत है.

174 चौके और 101 छक्के

अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 33.44 की औसत और 193.85 की स्ट्राइक रेट से 535 रन कूटे हैं, जिसमें 46 चौके और 41 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं. अभिषेक शर्मा ने इसके अलावा 77 IPL मैचों में 162.93 की स्ट्राइक रेट से 1815 रन बनाए हैं, जिसमें 174 चौके और 101 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL में 1 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं. अभिषेक शर्मा का IPL में बेस्ट स्कोर 141 रन रहा है.

दुनिया का वह महान कप्तान जिसने टेस्ट क्रिकेट में ठोके सबसे ज्यादा दोहरे शतक, पोंटिंग भी बहुत पीछे

28 गेंदों में ठोका शतक

अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक ठोक दिया था. अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में शतक जड़कर टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतक के महारिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली थी. बता दें कि अभिषेक शर्मा के इस कमाल से चंद मैच पहले ही 27 नवंबर 2024 को गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक ठोका था. उर्विल पटेल ने इस मैच में 35 गेंदों पर 113 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उर्विल पटेल की पारी में 12 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. उर्विल पटेल का स्ट्राइक रेट इस दौरान 322.85 था.

365.51 का स्ट्राइक रेट

अभिषेक शर्मा ने उर्विल पटेल के कारनामे को दोहरा दिया. अभिषेक शर्मा ने पंजाब के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ दिया. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर साहिल चौहान के नाम पर दर्ज है. साहिल चौहान के नाम पर फिलहाल टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था. साहिल चौहान ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली थी. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट इस दौरान 351.21 था. साहिल चौहान ने इस रिकॉर्ड के साथ क्रिस गेल के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने IPL में 30 गेंदों में शतक बनाया था.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

Asia Cup 2025

;