मिसाइल की तरह फेंकता है गेंद... भारत का खूंखार गेंदबाज, जिता देगा एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup 2025: भारत का एक खूंखार गेंदबाज ऐसा है, जो 'मिसाइल' की तरह गेंद फेंकता है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में यह घातक गेंदबाज पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों को अकेले ही तहस-नहस कर सकता है. भारत के इस गेंदबाज की बॉलिंग कत्ल से कम नहीं है. जब पिच पर ये गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए उतरता है तो वह शेर की तरह बल्लेबाजों का शिकार करता है. ये गेंदबाज मानों तबाही का दूसरा नाम है. अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ये गेंदबाज किसी भी मैच को पलटने में माहिर है. लगभग हर मैच में ये धाकड़ गेंदबाज अहम मौके पर अपनी टीम को विकेट चटकाकर देता है. दुनिया में इस गेंदबाज का बहुत नाम है और उसे टूर्नामेंट जिताने वाला गेंदबाज कहा जाता है.

मिसाइल की तरह फेंकता है गेंद

वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार यह बॉलर कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया की जान जसप्रीत बुमराह हैं. जसप्रीत बुमराह इतनी घातक गेंदबाजी करते हैं, जैसे वह 'मिसाइल' की तरह गेंद फेंक रहे हों. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों को सबसे ज्यादा खतरा जसप्रीत बुमराह से ही होगा. 9 सितंबर से शुरू होने वाला एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. जसप्रीत बुमराह टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह मिसाइल की तरह गेंद फेंककर बल्लेबाजों के पैर तोड़ने में माहिर हैं.

दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह दुनिया के इतने खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, जो अपने ओवर के दौरान लगातार छह की छह गेंदें यॉर्कर फेंकने का दम रखते हैं. जसप्रीत बुमराह ने अपने इंटरनेशनल करियर में अभी तक 142 विकेट बल्लेबाजों को बोल्ड करते हुए झटके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 457 विकेट हासिल कर चुका है. जब पिच पर ये गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए उतरता है तो वह शेर की तरह बल्लेबाजों का शिकार करता है. ये गेंदबाज मानों तबाही का दूसरा नाम है. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 457 विकेट हासिल कर चुका है. इस मैच विनर गेंदबाज की मौजूदगी से ही टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाती है. अपनी घातक यॉर्कर गेंदों से विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई भी गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं है.

दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता

तेज तर्रार गेंद, खतरनाक बाउंसर्स और पंजातोड़ यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का सबसे बड़ा गहना है. दुनियाभर के बल्लेबाजों में जसप्रीत बुमराह का वो खौफ है, जो किसी शेर को देख लेने पर किसी भी इंसान को होता है. जसप्रीत बुमराह दूसरे तेज गेंदबाजों के मुकाबले एक कदम आगे रहते हैं . जब-जब टीम इंडिया को जल्द विकेट की दरकार होती है, तो उस दौरान जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं. जसप्रीत बुमराह दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं. जसप्रीत बुमराह ने 23 जनवरी 2016 को अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था.

भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में मचाया कहर

31 साल के जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 48 टेस्ट मैचों में 219 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 15 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. 89 वनडे मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 149 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में 2 बार पारी में 5 विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 70 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 89 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है. जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप टी20 के 5 मैचों में 6 विकेट हासिल किए हैं.