सावधान इंडिया! बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं...ये टीम एशिया कप में सबसे बड़ा उलटफेर करने को तैयार
Advertisement
trendingNow12913340
Hindi Newsक्रिकेट

सावधान इंडिया! बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं...ये टीम एशिया कप में सबसे बड़ा उलटफेर करने को तैयार

India vs Oman: भारतीय टीम एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. मंगलवार (9 सितंबर) को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. इसके एक दिन बाद बुधवार को भारत अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगा. 14 तारीख को उसकी भिड़ंत पाकिस्तान और 19 को ओमान से होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान इंडिया! बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं...ये टीम एशिया कप में सबसे बड़ा उलटफेर करने को तैयार

India vs Oman: भारतीय टीम एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. मंगलवार (9 सितंबर) को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. इसके एक दिन बाद बुधवार को भारत अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगा. 14 तारीख को उसकी भिड़ंत पाकिस्तान और 19 को ओमान से होगी. भारत टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार है. कागज पर उसके सामने सारी टीमें कमजोर नजर आती हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी भी उलटफेर हो सकता है.

एशिया कप में ओमान का शेड्यूल

ओमान के ऑलराउंडर खिलाड़ी सुफियान महमूद का मानना है कि उनकी टीम एशिया कप में कुछ उलटफेर कर सकती है. एशिया कप में पहली बार भाग ले रही ओमान की टीम 12 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. ओमान 15 सितंबर को यूएई से और 20 सितंबर को भारत से खेलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

महमूद ने क्या कहा?

महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी टीम अपने विरोधियों के लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "जब आप ऐसे मैच खेलते हैं, तो आपको निडर होना पड़ता है क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है. अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, आपको डर को दूर करना होगा. अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलते रहे, जैसा कि हम अभी खेल रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम उलटफेर भी कर सकते हैं. यह एक बड़ा बयान लग सकता है, लेकिन मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि हम इस टूर्नामेंट में एक मजबूत प्रभाव डाल सकते हैं.''

ये भी पढ़ें: शोएब अख्तर या शाहीन अफरीदी नहीं...T20I में इन पाकिस्तानियों ने ली हैट्रिक, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

ओमान के सामने चुनौती

एशिया कप में ओमान की टीम दूसरी-श्रेणी की होगी, क्योंकि पिछले साल के टी20 विश्व कप के बाद ओमान क्रिकेट बोर्ड के साथ अनुबंध विवादों के कारण उनके ज्यादातर पहली पसंद के खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हैं. महमूद ने जोर देकर कहा कि यह टूर्नामेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे दिग्गजों के खिलाफ मैच खेलना अहम है.

ये भी पढ़ें: ट्रॉफी जिताने के लिए टीम में अचानक हुई भारत के 2 खूंखार बल्लेबाजों की एंट्री, दहशत में गेंदबाज

टीम इंडिया से मिलने के लिए बेताब

ओमान के कप्तान जीतेंद्र सिंह ने एशिया कप को लेकर अपना उत्साह व्यक्त किया, जिसमें उन्हें भारत के कुछ बेहतरीन सितारों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा. उन्होंने पिछले साल पुरुष इमर्जिंग एशिया कप में अभिषेक शर्मा के खिलाफ खेला था और अब वह शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक से दोबारा मिलने के लिए खास तौर पर उत्साहित हैं. जीतेंद्र सिंह ने कहा कि वह इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वे अपनी योजनाओं को कैसे तैयार और क्रियान्वित करते हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia CupAsia Cup 2025Suryakumar Yadav

Trending news

'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
himachal pradesh rainfall
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
B Sudarshan Reddy
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
;