सावधान इंडिया! बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं...ये टीम एशिया कप में सबसे बड़ा उलटफेर करने को तैयार

India vs Oman: भारतीय टीम एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. मंगलवार (9 सितंबर) को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. इसके एक दिन बाद बुधवार को भारत अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगा. 14 तारीख को उसकी भिड़ंत पाकिस्तान और 19 को ओमान से होगी. भारत टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार है. कागज पर उसके सामने सारी टीमें कमजोर नजर आती हैं, लेकिन क्रिकेट में कभी भी उलटफेर हो सकता है.

एशिया कप में ओमान का शेड्यूल

ओमान के ऑलराउंडर खिलाड़ी सुफियान महमूद का मानना है कि उनकी टीम एशिया कप में कुछ उलटफेर कर सकती है. एशिया कप में पहली बार भाग ले रही ओमान की टीम 12 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. ओमान 15 सितंबर को यूएई से और 20 सितंबर को भारत से खेलेगा.

महमूद ने क्या कहा?

महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी टीम अपने विरोधियों के लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "जब आप ऐसे मैच खेलते हैं, तो आपको निडर होना पड़ता है क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है. अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, आपको डर को दूर करना होगा. अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलते रहे, जैसा कि हम अभी खेल रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम उलटफेर भी कर सकते हैं. यह एक बड़ा बयान लग सकता है, लेकिन मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि हम इस टूर्नामेंट में एक मजबूत प्रभाव डाल सकते हैं.''

ओमान के सामने चुनौती

एशिया कप में ओमान की टीम दूसरी-श्रेणी की होगी, क्योंकि पिछले साल के टी20 विश्व कप के बाद ओमान क्रिकेट बोर्ड के साथ अनुबंध विवादों के कारण उनके ज्यादातर पहली पसंद के खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हैं. महमूद ने जोर देकर कहा कि यह टूर्नामेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे दिग्गजों के खिलाफ मैच खेलना अहम है.

टीम इंडिया से मिलने के लिए बेताब

ओमान के कप्तान जीतेंद्र सिंह ने एशिया कप को लेकर अपना उत्साह व्यक्त किया, जिसमें उन्हें भारत के कुछ बेहतरीन सितारों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा. उन्होंने पिछले साल पुरुष इमर्जिंग एशिया कप में अभिषेक शर्मा के खिलाफ खेला था और अब वह शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक से दोबारा मिलने के लिए खास तौर पर उत्साहित हैं. जीतेंद्र सिंह ने कहा कि वह इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वे अपनी योजनाओं को कैसे तैयार और क्रियान्वित करते हैं.