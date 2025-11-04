Advertisement
ICC के डर से दुबके नकवी.. ट्रॉफी कंट्रोवर्सी पर बीसीसीआई का लास्ट एक्शन, जल्द होगा फैसला

Asia Cup 2025 की ट्रॉफी देने का अल्टीमेटम मोहसिन नकवी को मिल चुका है. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी की जिद से निपटने के लिए आखिरी एक्शन ले लिया है. जिससे बचने के लिए ट्रॉफी चोर नकवी दुबक गए हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:41 PM IST
Mohsin Naqvi
Mohsin Naqvi

Asia Cup 2025 की ट्रॉफी देने का अल्टीमेटम मोहसिन नकवी को मिल चुका है. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ट्रॉफी को लेकर मोहसिन नकवी की जिद से निपटने के लिए आखिरी एक्शन ले लिया है. जिससे बचने के लिए ट्रॉफी चोर नकवी दुबक गए हैं. ICC की नाराजगी से बचने का नया प्लान बनाया है.  28 सितंबर को फाइनल हुआ था जिसके बाद से ही ट्रॉफी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. नकवी ट्रॉफी अपने हाथ से ही देने की जिद पर अड़े हुए हैं.

कहां है ट्रॉफी?

एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए और वह अभी भी दुबई में ACC मुख्यालय में बंद पड़ी हुई है. इस घटना से PCB, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच तनाव बढ़ गया है. 

BCCI ने दिया था अल्टीमेटम

BCCI ने एशिया कप के बाद ट्रॉफी के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन नकवी का कहना था कि भारत को ट्रॉफी खुद उनसे लेनी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकवी ने दुबई में अलग से समारोह आयोजित करने का ऑफर भी दिया, लेकिन BCCI ने इसे ठुकरा दिया. अब BCCI का आखिरी एक्शन ICC में शिकायत करने का है. ट्रॉफी लौटाने के लिए 3 नवंबर तक का समय दिया था. लेकिन इस पर कोई अपडेट नहीं आया है.

ट्रॉफी पर सारे अपडेट

24 अक्टूबर 2025: BCCI सचिव देवजित सैकिया ने नकवी को चिट्ठी लिखी, ट्रॉफी तुरंत सौंपने की मांग की.
2 नवंबर 2025: कोई जवाब न मिलने पर सैकिया ने चेतावनी दी कि 3 नवंबर तक ट्रॉफी न मिली तो ICC में मामला उठेगा.
3 नवंबर 2025: BCCI की डेडलाइन बीत गई, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली.
4 नवंबर 2025: दुबई में ICC का चार दिवसीय एक्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग शुरू। नकवी (जो PCB चेयरमैन के साथ-साथ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं) BCCI से टकराव से बचने के लिए मीटिंग से दूर रहने वाले हैं. वजह बताई गई "घरेलू राजनीतिक मुद्दे".
7 नवंबर 2025: PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सैयद मीटिंग में हिस्सा लेंगे। नकवी वर्चुअल तरीके से जुड़ सकते हैं.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Asia Cup 2025

