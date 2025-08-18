धरी की धरी रह जाएंगी सारी अटकलें, एशिया कप में इस विकेटकीपर को उतारेगी टीम इंडिया!

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. 19 अगस्त को मुंबई में सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

धरी की धरी रह जाएंगी सारी अटकलें

बेंगलुरु में हाल ही में BCCI के COE में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की कमान संभालेंगे. भारतीय टीम में कई स्थानों के लिए कड़ी लड़ाई है और इनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान विकेटकीपिंग का है. संजू सैमसन टी20 इंटरनेशनल में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि एशिया कप 2025 में उनका बैकअप कौन होगा. स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले 31 वर्षीय जितेश शर्मा टी20 इंटरनेशनल में वापसी करने के लिए तैयार हैं.

एशिया कप से पहले संजू सैमसन ने बल्ले से उगली आग, गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां, अब सेलेक्शन हुआ पक्का!

इस खूंखार विकेटकीपर को उतार सकती है टीम इंडिया

टीम इंडिया जितेश शर्मा को बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एशिया कप 2025 में उतार सकती है. जितेश शर्मा को विकेटकीपिंग और बैटिंग में बेहद खतरनाक माना जाता है. जितेश शर्मा एशिया कप 2025 में विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं. IPL में इस बल्लेबाज ने कई मैच विनिंग पारियां खेलीं हैं. जितेश शर्मा ने 55 IPL मैचों में 157.06 की स्ट्राइक रेट से 991 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक जमाया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने IPL 2025 के 15 मुकाबलों में 261 रन बनाए थे. निचले क्रम में जितेश शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2025 की ट्रॉफी भी जीती थी.

बहुत खतरनाक हैं जितेश शर्मा

जितेश शर्मा ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 27 मई 2025 को खेले गए IPL 2025 के एक लीग मैच में 33 गेंदों में नाबाद 85 रन बनाकर मैच फिनिश किया था. जितेश शर्मा ने इस दौरान 6 छक्के और 8 चौके ठोके थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 227 रन का लक्ष्य हासिल किया था. जितेश शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में इस बल्लेबाज ने 147.06 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए हैं. जितेश शर्मा के टैलेंट को देखते हुए उन्हें एशिया कप 2025 में मौका मिल सकता है. जितेश शर्मा स्पिन और तेज गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलते हैं.

3 बड़े फैसले... जो पक्की कर देंगे भारत की एशिया कप ट्रॉफी, 9वीं बार चैंपियन बन जाएगी टीम इंडिया

केएल राहुल का क्या होगा?

रिपोर्ट में बताया गया है कि जितेश शर्मा एशिया कप 2025 में बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं. जितेश शर्मा ने आखिरी बार 14 जनवरी 2024 को इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. केएल राहुल वनडे में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और कर्नाटक के इस 33 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी, IPL और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से भी प्रभावित किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें भारत की टी20 टीम में वापसी के लिए कुछ और समय इंतजार करना होगा. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 2000 से अधिक रन बनाने वाले चार खिलाड़ियों में से एक राहुल ने आखिरी बार 10 नवंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में T20I मैच खेला था. यह टी20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल मैच था, जिसमें भारत को हार मिली थी.