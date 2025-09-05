Asia Cup 2025: भारत के लिए खतरा बनेंगे यूएई के ये 3 खिलाड़ी! एक तो छक्के लगाने में सूर्यकुमार यादव से भी आगे

India vs UAE Asia cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग ग्रुप में यूएई पहु्ंचने लगे हैं. सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे वहां पहुंच गए हैं और अन्य खिलाड़ी भी जल्द ही यूएई में नजर आने वाले हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को होगी. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 तारीख को यूएई के खिलाफ करेगा. उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा. इसके चार दिन बाद टीम इंडिया ओमान के खिलाफ उतरेगी.

दूसरी बार यूएई से मुकाबला

भारत 9 साल के बाद यूएई के खिलाफ कोई टी20 मैच खेलेगा. पिछली बार 2016 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं. तब भारत ने ढाका में यूएई के खिलाफ जीत हासिल की थी. उसने 9 विकेट से उस मुकाबले को अपने नाम किया था. महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे. अब तकरीबन एक दशक के बाद सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारत इस देश के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उतरेगा. टूर्नामेंट में भारत को अपने पहले मैच में यूएई से कड़ी टक्कर मिल सकती है. उसके कुछ खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

यूएई के ये तीन खिलाड़ी भारत के लिए खतरा बन सकते हैं...

1. मोहम्मद वसीम: यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ओपनिंग में तेज शुरुआत देने के लिए मशहूर हैं. उन्होंने अपनी टीम को कई मैचों में जीत दिलाई है. वसीम ने अब तक 81 मैचों में 2878 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 155.73 का रहा है. वह टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे सिर्फ भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं. रोहित ने 159 मैचों में 205 छक्के लगाए. वहीं, वसीम के नाम 177 छक्के हैं. वह भारत के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव से इस मामले में आगे हैं. सूर्या ने 83 टी20 मैचों में 146 छक्के लगाए हैं. वसीम अपनी आक्रामक बैटिंग से भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकते हैं.

2. अलीशान शरफू: 22 साल का यह ओपनर बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. आलीशान ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के दौरान इसकी झलक दिखाई. उन्होंने 4 सितंबर को 51 गेंदों पर 68 रन बनाए. इस दौरान 4 चौके और 4 छक्के लगाए. उन्होंने शाहीन अफरीदी और उनके साथियों का बखूबी से सामना किया. आलीशान शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया को परेशान कर सकते हैं.

3. हैदर अली: बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के मैच में काफी प्रभावित किया. उन्होंने 4 ओवरों में 17 रन देकर 2 विकेट लिए. हैदर ने मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज का शिकार किया. वह अफगानिस्तान-पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. हैदर ने 3 मैचों में 4 विकेट लिए हैं. वह अपनी स्लो स्पिन से मिडिल ओवरों के दौरान रनों पर अंकुश लगाते हैं. भारतीय बल्लेबाजों को वह अपनी जाल में फंसा सकते हैं.