100% विनिंग रेट... धोनी-रोहित से भी आगे पाकिस्तान का ये दिग्गज, एशिया कप के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट
एशिया कप का आगामी सीजन 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा. आइए आपको इसके इतिहास में लेकर चलते हैं और एशिया कप के 5 सबसे सफल कप्तानों के बारे में बताते हैं. जानकर हैरानी हो सकती है कि विनिंग रेट के मामले में एशिया कप में धोनी-रोहित से भी आगे पाकिस्तान का एक दिग्गज है.

Aug 22, 2025, 04:59 PM IST
एशिया कप का आगामी सीजन 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में यह टूर्नामेंट खेलेगी, जिसके लिए स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है. आइए आपको इसके इतिहास में लेकर चलते हैं और एशिया कप के 5 सबसे सफल कप्तानों के बारे में बताते हैं. यह जानकर हैरानी हो सकती है कि विनिंग रेट के मामले में एशिया कप में धोनी-रोहित से भी आगे पाकिस्तान का एक दिग्गज है. इस पूर्व क्रिकेटर का एशिया कप में विनिंग रेट 100 प्रतिशत है.

सबसे ज्यादा एशिया कप की ट्रॉफी किसके नाम?

एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है. भारत ने आठ बार यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है. श्रीलंका 6 जीत के साथ दूसरे सबसे ज्यादा खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप जीता है. भारत ने 1984 में पहली बार खेला गया यह टूर्नामेंट जीता था. टीम इंडिया एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन भी है. 2023 में श्रीलंका में हुए 50 ओवर फॉर्मेट के एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने मेजबानों को ही बुरी तरह धूल चटाकर ट्रॉफी उठाई. भारत की नजरें अब 9वीं बार चैंपियन बनने पर होंगी.

ये भी पढ़ें: एशिया कप 2025 में किस नंबर पर बैटिंग करेंगे संजू सैमसन? अचानक फैंस को दे दिया बड़ा हिंट

एशिया कप का सबसे सफल कप्तान कौन?

एशिया कप के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट देखी जाए तो महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सबसे ज्यादा दो-दो बार यह टूर्नामेंट अपने नेतृत्व में जिताया है. महेंद्र सिंह धोनी ने 2010 में वनडे फॉर्मेट में और 2016 में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में भारत को विजयी बनाया. वहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत 2018 और 2023 में एशिया कप चैंपियन बना. अजहरुद्दीन ने 1990-91 और 1995 में कप्तानी करते हुए एशिया कप की ट्रॉफी जितायी. सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में अर्जुन रणतुंगा चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने 1997 में श्रीलंका को खिताब दिलाया. पाकिस्तान के मोईन खान 5वें नंबर पर हैं. उन्होंने 2000 में पाकिस्तान की कमान संभालते हुए खिताबी जीत दिलाई.

ये भी पढ़ें: मोहम्मद रिजवान ने विदेश में खेलने का लिया फैसला, पाकिस्तान ने किया 'बेइज्जत' तो इस टीम का थामा हाथ

विनिंग रेट के मामले में धोनी-रोहित से भी आगे ये पाकिस्तानी

मोईन खान एशिया कप में सबसे ज्यादा विनिंग रेट के मामले में रोहित-धोनी से भी आगे हैं. मोईन खान बतौर कप्तान सिर्फ 2000 में हुए एशिया कप में पाकिस्तान के लिए खेले और सभी मुकाबले जीते. उनका विनिंग रेट 100 प्रतिशत है. पाकिस्तान ने इस सीजन में खिताबी जीत दर्ज करते हुए कुल 6 मैच खेले थे, जिनमें उन्हें जीत मिली. धोनी का एशिया कप में विनिंग रेट 64 प्रतिशत है. वहीं, रोहित शर्मा का विनिंग रेट 84 प्रतिशत है. अजहरुद्दीन का 71 प्रतिशत विनिंग रेट है. अर्जुन रणतुंगा ने बतौर कप्तान 69 प्रतिशत मुकाबले जीते.

