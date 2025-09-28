Advertisement
IND vs PAK Final: सुपर-11 का बिगड़ा गणित, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत का 'ट्रंप कार्ड' ही हुआ बाहर

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. पहली बार एशिया कप के फाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं. टॉस के साथ ही भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई. टीम इंडिया के एक मैच विनर को इस मुकाबले से बाहर होना पड़ा है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:07 PM IST
IND vs PAK Asia Cup Final Playing-11: भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. पहली बार एशिया कप के फाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी. टॉस के समय ही टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई. एक मैच विनर स्टार को इस मुकाबले से बाहर होना पड़ा है. उनकी जगह रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया.

ये मैच विनर हुआ बाहर

दरअसल, इस महामुकाबले में स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह विस्फोटक बैटिंग करने वाली रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में बुलाया गया है. भारत इस मुकाबले में कुल तीन बदलाव के साथ उतरा है. जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी हुई है, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ आखिरी सुपर-4 रेस्ट दिया गया था. हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 से बाहर गए हैं.

भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच के लाइव अपडेट्स के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

क्यों बाहर हुए हार्दिक?

हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं होने के चलते इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. सूर्यकुमार यादव ने टॉस के वक्त कहा, 'दुर्भाग्यवश हार्दिक चोट के कारण मैच से बाहर हो गए हैं.' बता दें कि आखिरी सुपर-4 मैच में हार्दिक शुरुआती ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे और फिर वापस नहीं लौटे. टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बताया था कि उन्हें ऐंठन है. उम्मीद थी कि वह फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

हैंडशेक बॉयकॉट बरकरार, दिखा नया ड्रामा

टॉस के समय सूर्यकुमार यादव का हैंडशेक बॉयकॉट तो दिखा ही. साथ ही एक नया ड्रामा भी देखने को मिला. दरअसल, इस फाइनल में टॉस के दौरान दो ब्रॉडकास्टर दिखे. पाकिस्तान कप्तान से बात करने के लिए वकार यूनिस उतरे.आमतौर पर एक ब्रॉडकास्टर ही दोनों कप्तानों से बात करता है, लेकिन यहां दो देखने को मिले. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से दिग्गज रवि शास्त्री ने बात की, जबकि सलमान अली आगा से वकार यूनिस बात करते नजर आए. इससे पहले के मैचों में भारतीय ब्रॉडकास्टर से सलमान अली आगा बात करते दिखे थे.

भारत की प्लेइंग इलेवन 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

