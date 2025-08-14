एशिया कप इतिहास के 5 सबसे खतरनाक गेंदबाज, लिस्ट में श्रीलंकाई खिलाड़ियों का दबदबा

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर 2025 से होने वाली है. इस बार एशिया कप का 17 वां सीजन खेला जाना है. इससे पहले ये टूर्नामेंट 14 बार 50 ओवर की फॉर्मेट में और 2 बार टी 20 के फॉर्मेट में खेला गया है. लेकिन, इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए एशिया कप का आयोजन क्रिकेट के सबसे छोटे टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप में अपनी धारदार गेंदबाजी की दम पर कई दिग्गज गेंदबाजों ने अपना लोहा मनवाया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप के इतिहास में दोनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने हासिल किए हैं.

लसिथ मलिंगा

श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज अपनी यॉर्कर गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने वाले लसिथ मलिंगा इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं. मलिंगा ने एशिया कप इतिहास में 15 मैचों में 33 विकेट झटके हैं. यही नहीं उन्होंने 3 बार 5 विकेट लेना का कारनामा किया है.

मुथैया मुरलीधरन

स्पिन गेंदबाजी की दुनिया के दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. मुरलीधरन ने 24 मैचों में 3.75 की इकॉनमी रेट से 30 विकेट झटके हैं. उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है.

रवींद्र जडेजा

भारत के दिग्गज ऑलराउंडर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर सभी का दिल जीतने वाले सर रवींद्र जडेजा इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. जडेजा ने एशिया कप में खेले 26 मैचों में 29 विकेट हासिल किए हैं.

अजंता मेंडिस

श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अजंता मेंडिस इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. मेंडिस ने एशिया कप इतिहास में महज 8 मैच खेलते हुए 26 विकेट ले डाला है. मेंडिस ने 2 बार 5 विकेट झटकने का कारनामा किया है.

सईद अजमल

लिस्ट में आखिरी पायदान पर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज सईद अजमल का नाम आता है. अजमल ने एशिया कप में खेले 12 मैचों में 4.21 की इकॉनमी रेट से 25 विकेट झटके हैं.