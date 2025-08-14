एशिया कप इतिहास के 5 सबसे खतरनाक गेंदबाज, लिस्ट में श्रीलंकाई खिलाड़ियों का दबदबा
Advertisement
trendingNow12880513
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप इतिहास के 5 सबसे खतरनाक गेंदबाज, लिस्ट में श्रीलंकाई खिलाड़ियों का दबदबा

एशिया कप में अपनी धारदार गेंदबाजी की दम पर कई दिग्गज गेंदबाजों ने अपना लोहा मनवाया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप के इतिहास में दोनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने हासिल किए हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most wicket tacker in Asia cup History
Most wicket tacker in Asia cup History

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर 2025 से होने वाली है. इस बार एशिया कप का 17 वां सीजन खेला जाना है. इससे पहले ये टूर्नामेंट 14 बार 50 ओवर की फॉर्मेट में और 2 बार टी 20 के फॉर्मेट में खेला गया है. लेकिन, इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए एशिया कप का आयोजन क्रिकेट के सबसे छोटे टी20 फॉर्मेट में होगा.  एशिया कप में अपनी धारदार गेंदबाजी की दम पर कई दिग्गज गेंदबाजों ने अपना लोहा मनवाया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप के इतिहास में दोनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने हासिल किए हैं.

ये भी पढ़ें: पत्नी के लिए छोड़ दिया था क्रिकेट और देश, अब 7 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेगा ये धाकड़ खिलाड़ी

लसिथ मलिंगा

श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज अपनी यॉर्कर गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने वाले लसिथ मलिंगा इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं. मलिंगा ने एशिया कप इतिहास में 15 मैचों में 33 विकेट झटके हैं.  यही नहीं उन्होंने 3 बार 5 विकेट लेना का कारनामा किया है.

मुथैया मुरलीधरन

स्पिन गेंदबाजी की दुनिया के दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.  मुरलीधरन ने 24 मैचों में 3.75 की इकॉनमी रेट से 30 विकेट झटके हैं. उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है.

रवींद्र जडेजा

भारत के दिग्गज ऑलराउंडर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर सभी का दिल जीतने वाले सर रवींद्र जडेजा इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. जडेजा ने एशिया कप में खेले 26 मैचों में 29 विकेट हासिल किए हैं.

अजंता मेंडिस

श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अजंता मेंडिस इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. मेंडिस ने एशिया कप इतिहास में महज 8 मैच खेलते हुए 26 विकेट ले डाला है. मेंडिस ने 2 बार 5 विकेट झटकने का कारनामा किया है.

सईद अजमल

लिस्ट में आखिरी पायदान पर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज सईद अजमल का नाम आता है. अजमल  ने एशिया कप में खेले 12 मैचों में 4.21 की इकॉनमी रेट से 25 विकेट झटके हैं.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup history most wicket taker

Trending news

PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
;