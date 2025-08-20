एशिया कप में नहीं खेलेगा पाकिस्तान... इस टीम को मिली एंट्री, आ गया शेड्यूल, नोट कर लें मैचों की तारीख
Advertisement
trendingNow12889680
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप में नहीं खेलेगा पाकिस्तान... इस टीम को मिली एंट्री, आ गया शेड्यूल, नोट कर लें मैचों की तारीख

भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में यूएई में होने वाले एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. इससे पहले भारत की मेजबानी में हॉकी एशिया कप का आयोजन हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी. उसकी जगह एक अन्य टीम को एंट्री मिली है. एशियाई हॉकी फेडरेशन बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले इस 12वें एशिया कप हॉकी के अंतिम शेड्यूल पर भी मुहर लगा दी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप में नहीं खेलेगा पाकिस्तान... इस टीम को मिली एंट्री, आ गया शेड्यूल, नोट कर लें मैचों की तारीख

भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में यूएई में होने वाले एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. इससे पहले भारत में ही हॉकी एशिया कप का आयोजन होगा. इस टूर्नामेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भारत आने से मना कर दिया है, जिसके चलते 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित वाले यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के बिना ही खेला जाएगा. उसकी जगह एक अन्य टीम को एंट्री मिली है. एशियाई हॉकी फेडरेशन बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले इस 12वें एशिया कप हॉकी के अंतिम शेड्यूल पर भी मुहर लगा दी है. आइए जानते हैं पाकिस्तान की जगह पर कौन यह टूर्नामेंट खेलेगा और इसके शेड्यूल के बारे में...

नहीं खेलेगा पाकिस्तान, भारत ने किया कन्फर्म

एशियाई हॉकी फेडरेशन ने 12वें एशिया कप हॉकी को लेकर कन्फर्म दिया है कि इसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा. यह टूर्नामेंट पूर्व चैंपियन पाकिस्तान के बिना होगा, जिसने सुरक्षा कारणों के चलते भारत आने से इनकार कर दिया था. हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की ने एएनआई से बात करते हुए स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान की मेजबानी के लिए तैयार था, लेकिन टीम ने अपनी मर्जी से आने से मना किया. तिर्की ने कहा, 'एशिया कप एशियाई हॉकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है. पाकिस्तान सुरक्षा कारणों से नहीं आ रहा है. भारत ने उन्हें कभी मना नहीं किया. वे खुद आने से इनकार कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें: एशिया कप टीम से भी नजरअंदाज जसप्रीत बुमराह का जोड़ीदार, पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां!

पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ने के बाद से ही पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में भागीदारी पर संदेह था. इस हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए ऑपरेशन सिन्दूर के तहत सीमा पार कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया. हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स में कई भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने का बॉयकॉट किया, जिसके बाद मुकाबला रद्द करना पड़ा. इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के बॉयकॉट के बाद फिर मैच रद्द हुआ.

पाकिस्तान की जगह इस टीम को मिली एंट्री

पीटीआई के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने का आश्वासन दिया था. इस बीच ओमान ने भी 8 टीमों के इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया. कजाकिस्तान ने पूल ए में भारत, जापान और चीन के साथ ओमान की जगह ली, जबकि बांग्लादेश ने पूल बी में मलेशिया, कोरिया और चीनी ताइपे के साथ पाकिस्तान की जगह ली. ग्रुप स्टेज के बाद 3 सितंबर से सुपर-4 राउंड शुरू होगा, जिसमें प्रत्येक पूल की टॉप-2 टीमें आगे बढ़ेंगी. एशिया कप इंटरनेशनल हॉकी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, जिसके विजेता को अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में सीधे एंट्री मिलेगी.

ये भी पढ़ें: 'Asia Cup जीत सकते हैं लेकिन वर्ल्ड कप नहीं..' डंके की चोट पूर्व सेलेक्टर के सवाल, सेलेक्शन पर निकाला गुस्सा

भारत ने किया टीम का ऐलान

भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. अनुभवी ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने रहेंगे. टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और सभी विभागों में संतुलित खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिससे डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक में गहराई मिलती है. टीम इस प्रकार है -

गोलकीपर: कृष्ण पाठक, सूरज करकेरा.
डिफेंडर: सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह.
मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद.
फॉरवर्ड: मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह. 

स्टैंडबाय: नीलम संजीव जेस, सेल्वम कार्थी.

हॉकी एशिया कप का शेड्यूल

शुक्रवार, 29 अगस्त 2025

सुबह 9:00 बजे - पहला मैच, पूल B: मलेशिया vs बांग्लादेश
सुबह 11:00 बजे - दूसरा मैच, पूल B: कोरिया vs चीनी ताइपे
दोपहर 01:00 बजे - तीसरा मैच, पूल A: जापान vs कजाकिस्तान
दोपहर 03:00 बजे - चौथा मैच, पूल A: भारत vs चीन

शनिवार, 30 अगस्त 2025

दोपहर 01:00 बजे - 5वां मैच, पूल B: बांग्लादेश vs चीनी ताइपे
दोपहर 03:00 बजे - छठा मैच, पूल B: कोरिया vs मलेशिया

रविवार, 31 अगस्त 2025

दोपहर 01:00 बजे - 7वां मैच, पूल A: चीन vs कज़ाकिस्तान
दोपहर 03:00 बजे - 8वां मैच, पूल A: जापान vs भारत

सोमवार, 1 सितंबर 2025

सुबह 13:30 बजे - 9वां मैच, पूल B: बांग्लादेश vs कोरिया
दोपहर 03:30 बजे - 10वां मैच, पूल B: मलेशिया vs चीनी ताइपे
शाम 05:30 बजे - 11वां मैच, पूल A: चीन vs जापान
शाम 07:30 बजे - 12वां मैच, पूल A: भारत vs कजाकिस्तान

मंगलवार, 2 सितंबर 2025 – रेस्ट डे

बुधवार, 3 सितंबर 2025

दोपहर 02:30 बजे - 13वां मैच, 5/8वां स्थान: पूल A का तीसरा vs पूल B का चौथा
शाम 05:00 बजे - 14वां मैच, सुपर4: TBC vs TBC
शाम 07:30 बजे - 15वां मैच, सुपर4: TBC vs TBC

गुरुवार, 4 सितंबर 2025

दोपहर 02:30 बजे - 16वां मैच, 5/8वां स्थान: पूल B का तीसरा vs पूल A का चौथा
शाम 05:00 बजे - 17वां मैच, सुपर4: TBC vs TBC
शाम 07:30 बजे - 18वां मैच, Super4s: TBC vs TBC

शुक्रवार, 5 सितंबर 2025 - रेस्ट डे

शनिवार, 6 सितंबर 2025

दोपहर 02:30 बजे - 19वां मैच, 7/8वां स्थान: हारने वाला मैच 13 vs हारने वाला मैच 16
शाम 05:00 बजे - 20वां मैच, Super4s: TBC vs TBC
शाम 07:30 बजे - 21वां मैच, Super4s: TBC vs TBC

रविवार, 7 सितंबर 2025

दोपहर 14:30 बजे - 22वां मैच, 5/6वां स्थान: विजेता मैच 13 vs विजेता मैच 16
शाम 17:00 बजे - 23वां मैच, 3/4वां स्थान: तीसरा Super4s पूल vs चौथा Super4s पूल
शाम 19:30 बजे - 24वां मैच, फाइनल: पहला Super4s पूल vs दूसरा Super4s पूल

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Asia cup HockeyIND vs Pak

Trending news

5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Congress MP Shashi Tharoor
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Aaj Ki Taza Khabar Live: उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल
live breaking
Aaj Ki Taza Khabar Live: उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल
;