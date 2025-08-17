ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल तो कहां खेलेंगे संजू सैमसन? पांचवें नंबर पर हुए हैं फेल, एशिया कप से पहले उलझी गुत्थी
ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल तो कहां खेलेंगे संजू सैमसन? पांचवें नंबर पर हुए हैं फेल, एशिया कप से पहले उलझी गुत्थी

Asia Cup 2025: सैमसन ने बतौर ओपनर लगातार मौके मिलने के बाद अपने पिछले 12 टी20 इंटरनेशनल मैचों में तीन शतक लगाए हैं. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के हालिया प्रदर्शन ने टी20 टीम में उनकी जगह को लेकर मांग बढ़ा दी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:42 PM IST
ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल तो कहां खेलेंगे संजू सैमसन? पांचवें नंबर पर हुए हैं फेल, एशिया कप से पहले उलझी गुत्थी

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों संजू सैमसन चर्चा के केंद्र में हैं. आईपीएल और एशिया कप को लेकर कई बातें हो रही हैं. सैमसन 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं. उन्होंने कथित रूप से फ्रेंचाइजी को ट्रेड या रिलीज करने के लिए कह दिया है. चेन्नई सुपरकिंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स जैसी टीमें उनमें दिलचस्पी दिखा रही हैं. इसके अलावा एशिया कप में सेलेक्शन को लेकर भी माथापच्ची हो रही है. टीम में उनका स्थान लगभग पक्का है. वह किस बल्लेबाजी क्रम पर उतरेंगे, इसे लेकर चर्चा हो रही है.

मध्य क्रम में खेलेंगे सैमसन?

सैमसन ने बतौर ओपनर लगातार मौके मिलने के बाद अपने पिछले 12 टी20 इंटरनेशनल मैचों में तीन शतक लगाए हैं. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के हालिया प्रदर्शन ने टी20 टीम में उनकी जगह को लेकर मांग बढ़ा दी है. चूंकि 25 वर्षीय गिल भी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, इसलिए उनका चयन सैमसन को मध्य क्रम में धकेल सकता है या उन्हें पूरी तरह से टीम से बाहर भी कर सकता है. इस स्थिति पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने चेतावनी दी है कि यह केरल के इस खिलाड़ी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी.

आकाश चोपड़ा ने क्या कहा?

एशिया कप के लिए चयन दुविधा पर अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि किसी को बाहर जाने की जरूरत है. यह महत्वपूर्ण है कि आप एक और सलामी बल्लेबाज को अपने साथ रखें. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में तीसरा ओपनर बल्लेबाज नहीं चुना था, वे यह भी नहीं सोच रहे थे कि अगर अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन फॉर्म खो देते हैं तो कौन ओपनिंग करेगा. अगर आप यहां तीसरा ओपनर बल्लेबाज नहीं रखते हैं, तो आपको उसे विश्व कप में रखना होगा.''

किसकी जगह खेलेंगे शुभमन?

आकाश ने आगे कहा, ''अगर शुभमन गिल तीसरे ओपनर बल्लेबाज हैं, तो क्या आप उन्हें बेंच पर बैठाना चाहेंगे? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और उन्हें प्लेइंग इलेवन में खिलाते हैं, तो आप उन्हें किसकी जगह खिलाएंगे? अगर उस खिलाड़ी का नाम संजू सैमसन है, तो विकेटकीपिंग कौन करेगा? यही समस्या है. आप संजू सैमसन को मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखते हैं. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा नंबर तीन और नंबर चार पर खेलेंगे. संजू नंबर 5 पर? यह एक अच्छी कहानी नहीं होगी.''

आकाश ने उठाए सवाल

आकाश ने आगे समझाया कि अगर एक तीसरा ओपनर बल्लेबाज शामिल किया जाता है, तो यह अभिषेक शर्मा की जगह नहीं, बल्कि सैमसन की जगह होगा. इससे ओपनर के रूप में उन पर हाल ही में किया गया निवेश बेकार लगेगा. सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार अभिषेक शर्मा ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पांच मैचों में 219.68 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए थे.

अलग-अलग क्रम पर संजू का प्रदर्शन

क्रम मैच रन औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक
1 14 512 39.38 182 3 1
2 3 10 3.33 90.90 0 0
3 3 33 11.00 126.92 0 0
4 11 213 21.30 129.87 0 1
5 5 62 20.66 131.91 0 0
6 1 12 12.00 100.00 0 0
7 1 19 19.00 79.16 0 0
;