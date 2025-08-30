Asia Cup 2025 के शेड्यूल में बदलाव, IND vs PAK मैच भी शामिल, नोट कर लें नई टाइमिंग
Asia Cup 2025 के शेड्यूल में बदलाव, IND vs PAK मैच भी शामिल, नोट कर लें नई टाइमिंग

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में महज 10 दिन का समय बाकी है. लेकिन इससे पहले टूर्नामेंट के शेड्यूल में कुछ बदलाव हुआ है. फाइनल सहित 19 मैच में 18 मैचों की टाइमिंग बदल गई है. मैच की टाइमिंग में आधे घंटे की देरी होगी जिसमें भारत-पाक मैच भी शामिल है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:57 PM IST
Team India
Team India

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में महज 10 दिन का समय बाकी है. लेकिन इससे पहले टूर्नामेंट के शेड्यूल में कुछ बदलाव हुआ है. फाइनल सहित 19 मैच में 18 मैचों की टाइमिंग बदल गई है. मैच की टाइमिंग में आधे घंटे की देरी होगी जिसमें भारत-पाक मैच भी शामिल है. इसकी बड़ी वजह देखने को मिली है. पहले ये सभी मुकाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे होने थे, लेकिन अब इसमें आधा घंटे की देरी होगी.

कितने बजे शुरू होंगे मैच?

सभी मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे. स्थानीय समयानुसार मुकाबलों की टाइमिंग अब 6.30 कर दी गई है. यह भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे है. पहले इन सभी मैचों की टाइमिंग 7.30 बजे की थी. टाइमिंग की पुष्टि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कर दी है. टाइमिंग बदलने की बड़ी वजह गर्मी को बताया गया है. मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमानों के अनुसार, सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है.

कब होगा भारत-पाक मैच?

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ खेलेगी. अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा. टीम इंडिया ने 19 अगस्त को एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया था. एशिया कप 2025 का सिर्फ एक मैच है जिसकी टाइमिंग नहीं बदली गई है. 

ये भी पढ़ें.. अविश्वसनीय: 546 रन की पारी... वैभव नहीं, ब्रायन लारा का भी उस्ताद 14 साल का ये बल्लेबाज, आज वापसी का मोहताज

क्यों नहीं बदली टाइमिंग?

सवाल है कि 19 में से 18 मैच की ही टाइमिंग क्यों बदली गई है. दरअसल, अप्रभावित एकमात्र मैच संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के बीच 15 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा. जो भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे (स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे) शुरू होगा. यही वजह है कि इस मैच की टाइमिंग में बदलाव नहीं हुआ है. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Asia Cup 2025

;