Asia Cup 2025: पाकिस्तान Vs यूएई के मुकाबले में बदलेगा मैच रेफरी? एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन के आने की खबर
Asia Cup 2025 Pakistan Vs UAE: एशिया कप 2025 में बुधवार को पाकिस्तान का सामना यूएई से होगा, जिसे हर हाल में जीतना होगा. इस मैच का विजेता सुपर 4 में पहुंच जाएगा. इस मैच में रेफरी के बदलने की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:11 AM IST
Pakistan Vs United Arab Emirates Asia Cup 2025: एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान बनाम यूएई (PAK Vs UAE) के मुकाबले से बड़ी खबर आ रही है. सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में मैच रेफरी को बदला जा सकता है. इस मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी (Richi Richardson is likely to replace Andy Pycroft) की जिम्मेदारी दी जा सकती है.
गम भुला नहीं पाया पाकिस्तान

आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 में बुधवार को पाकिस्तान का सामना यूएई से होगा, जिसे हर हाल में जीतना होगा. इस मैच का विजेता सुपर 4 में पहुंच जाएगा. हालांकि, पाकिस्तान ने इस मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है. पाकिस्तान बुधवार, 17 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से करो या मरो के मुकाबले में भिड़ेगा.

हालांकि इस मुकाबले का ग्रुप ए के नतीजों और सुपर 4 पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी रविवार को भारत से मिली हार के गम को भुला नहीं पाया है. मंगलवार को यूएई में होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने विरोध स्वरूप मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया. 

आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी बदलने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया था. ऐसे में इस बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

पाकिस्तान ने यूएई में मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार क्यों किया?

परंपरा के तहत सभी टीमों को एशिया कप 2025 के अपने मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना होता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम 'मेन इन ग्रीन' ने मंगलवार को ऐसा न करने का फैसला किया. सलमान अली आगा की टीम ने ICC मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की, जो रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के प्रभारी थे.fallback

ये पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब मेन इन ब्लू यानी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सात विकेट से मैच जीतने के बाद अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ न मिलाने का फैसला किया. पाकिस्तान प्रबंधन ने पाइक्रॉफ्ट पर ICC की आचार संहिता और MCC के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया, जो आईसीसी की क्रिकेट भावना से जुड़ा माना जाता है.

