Asia Cup 2025: पाकिस्तान Vs यूएई के मुकाबले में बदलेगा मैच रेफरी? एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन के आने की खबर

Pakistan Vs United Arab Emirates Asia Cup 2025: एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान बनाम यूएई (PAK Vs UAE) के मुकाबले से बड़ी खबर आ रही है. सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में मैच रेफरी को बदला जा सकता है. इस मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी (Richi Richardson is likely to replace Andy Pycroft) की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

गम भुला नहीं पाया पाकिस्तान

आपको बताते चलें कि एशिया कप 2025 में बुधवार को पाकिस्तान का सामना यूएई से होगा, जिसे हर हाल में जीतना होगा. इस मैच का विजेता सुपर 4 में पहुंच जाएगा. हालांकि, पाकिस्तान ने इस मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है. पाकिस्तान बुधवार, 17 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से करो या मरो के मुकाबले में भिड़ेगा.

हालांकि इस मुकाबले का ग्रुप ए के नतीजों और सुपर 4 पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी रविवार को भारत से मिली हार के गम को भुला नहीं पाया है. मंगलवार को यूएई में होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने विरोध स्वरूप मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया.

Richi Richardson is likely to replace Andy Pycroft as match referee in tomorrow's game of Pakistan vs UAE: ACC — ANI (@ANI) September 16, 2025

आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी बदलने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया था. ऐसे में इस बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

पाकिस्तान ने यूएई में मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार क्यों किया?

परंपरा के तहत सभी टीमों को एशिया कप 2025 के अपने मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना होता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम 'मेन इन ग्रीन' ने मंगलवार को ऐसा न करने का फैसला किया. सलमान अली आगा की टीम ने ICC मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की, जो रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के प्रभारी थे.

ये पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब मेन इन ब्लू यानी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सात विकेट से मैच जीतने के बाद अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ न मिलाने का फैसला किया. पाकिस्तान प्रबंधन ने पाइक्रॉफ्ट पर ICC की आचार संहिता और MCC के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया, जो आईसीसी की क्रिकेट भावना से जुड़ा माना जाता है.

