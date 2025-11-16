Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

IND A vs PAK A: जियोस्टार नहीं....यहां लाइव देखे पाएंगे भारत-पाकिस्तान मैच, कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

India A Vs Pakistan A Live Streaming: दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 की धूम है. भारतको ग्रुप बी में पाकिस्तान ए, यूएई और ओमान के साथ रखा गया है. आज यह दोनों टीमें पहली बार इस टूर्नामेंट में भिड़ने जा रही हैं. आइए जानते हैं इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं.

Nov 16, 2025, 09:10 AM IST
IND A vs PAK A
IND A vs PAK A

India A Vs Pakistan A Live Streaming: इन दिनों दोहा में इमर्जिंग एशिया कप 2025 का रोमांच है. इस टूर्नामेंट में आज सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है. दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ए और पाकिस्तान ए की टीमें आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब सवाल ये है कि आखिर यह हाई-वोल्टेज मैच कब, कहां और कैसे लाइव देखा जा सकता है. आइए जानते हैं...

दोनों टीमों इस टूर्नामेंट में पहली बार आमने-सामने होंगी. भारत ने जहां अपने पहले मैच में यूएई को मात दी थी तो वहीं पाकिस्तान ए की टीम ओमान को हराकर आई है. भारत की सीनियर टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 3 बार धूल चटाई थी फिर महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत की महिला टीम ने पाकिस्तान को शिक्सत दी थी. यही वजह है कि इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पर जीतने का ज्यादा जवाब होगा.

दोनों टीमों का पहला मैच कैसा था?

अगर पहले मैच की बात करें तो भारत A ने यूएई को 148 रनों के बड़े अंतर से हराया था. उस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 42 बॉल पर 144 रनों की लाजवाब पारी खेली थी. आखिर में कप्तान जितेश शर्मा के 83 रन ठोके थे. इन दोनों की पारियों के दम पर ही टीम ने 20 ओवर में 297/4 रन बनाए थे और यूएई को 148 रनों से हराया था. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान शाहीन ने ओमान के खिलाफ 220/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया और 40 रन से जीत हासिल की थी.

इमर्जिंग एशिया कप 2025 में भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच मैच कब खेला जाएगा?

भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच आज यानी 16 नंवबर 2025 को मुकाबला खेला जाना है.

इंडिया A vs पाकिस्तान शाहीन मैच कहां होगा?

भारत ए और पाकिस्तान शाहीन टीम के बीच यह मुकाबला वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा (कतर) में होगा.

इंडिया A vs पाकिस्तान शाहीन मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात 8:00 बजे मुकाबला शुरू होगा.

इंडिया A vs पाकिस्तान शाहीन मैच टीवी पर कहां देखें लाइव?

भारत में इस मैच का प्रसारण Sony Sports Network पर किया जाएगा. भारत में इसे Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 1 HD पर देख सकते हैं.

इंडिया A vs पाकिस्तान शाहीन मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत ए और पाकिस्तान ए यानी पाक शाहीन मैच की डिजिटल स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. यहां मैच देखने के लिए आपको SonyLIV का सक्रिय सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होगा, जिसके बाद मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर इसे आसानी से देखा जा सकता है.

इंडिया A टीम स्क्वाड प्रियंश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमणदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुर्जपनीत सिंह, विजय कुमार वैषाक, युधवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा.

पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड- इरफान खान (कप्तान), यासिर खान, मुहम्मद नईम, मुहम्मद फाइक, माज़ सादाकत, गाज़ी घोरी, मुहम्मद शहजाद, साद मसूद, अराफात मिन्हास, मुबासिर खान, शाहिद अजीज़, सुफयान मोकीम, उबैद शाह, मुहम्मद सलमान, अहमद दानियाल.

ये भी पढ़ें: 13 स्लॉट...64.3 करोड़ का पर्स...नीलामी में इन 3 विदेशी खिलाड़ियों के पीछे भागेगी KKR? वजह है बेहद खास

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

TAGS

india a vs pakistan aIND vs Pak

