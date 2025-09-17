Asia Cup Super 4 Equation: 2 दिन में 2 नॉकआउट मैच, तराजू पर पाकिस्तान-अफगानिस्तान की किस्मत, आसानी से समझें गणित
Asia Cup Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर है. मंगलवार (16 सितंबर) को बांग्लादेश ने ग्रुप बी में अफगानिस्तान को हराकर सारे समीकरण पलट दिए हैं. अब ग्रुप बी का समीकरण पूरी तरह उलझ गया है.  सुपर-4 राउंड से पहले ग्रुप दौर के आखिरी तीन मैच बाकी हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:15 AM IST
Asia Cup Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर है. मंगलवार (16 सितंबर) को बांग्लादेश ने ग्रुप बी में अफगानिस्तान को हराकर सारे समीकरण पलट दिए हैं. अब ग्रुप बी का समीकरण पूरी तरह उलझ गया है.  सुपर-4 राउंड से पहले ग्रुप दौर के आखिरी तीन मैच बाकी हैं. इन तीन में से दो मैच तो नॉकआउट बन गए हैं.  ग्रुप ए और ग्रुप बी से दो-दो टीमें आगे जाएंगी. भारत ने अपना स्थान पक्का कर लिया है और बाकी तीन बचे जगह के लिए लड़ाई जारी है. 

2 स्थान के लिए 3 टीमें रेस में

ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान दो क्वालिफिकेशन स्थानों के लिए लड़ रहे हैं. हांगकांग तीन हार के बाद पहले ही बाहर हो चुका है. बांग्लादेश ने अबू धाबी में अफगानिस्तान पर एक महत्वपूर्ण जीत के साथ अपनी उम्मीदें बढ़ा ली हैं, जिससे टीम श्रीलंका के बराबर अंकों पर आ गए हैं. श्रीलंका दो मैचों में चार अंकों के साथ शीर्ष पर है. बांग्लादेश के भी चार अंक हैं, लेकिन उन्होंने अपने सभी मैच खेल लिए हैं. अफगानिस्तान के दो अंक हैं और उनका अभी श्रीलंका के खिलाफ एक मैच बाकी है.

उलझ गया ग्रुप बी का समीकरण

अफगानिस्तान-श्रीलंका का मैच अब एक तरह से वर्चुअल नॉकआउट बन गया है. अगर श्रीलंका जीतता है, तो वह बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ जाएगा. वहीं, अगर अफगानिस्तान उसे हराने में कामयाब होता है, तो तीनों टीमों के चार-चार अंक हो जाएंगे. उस स्थिति में नेट रन रेट यह तय करेगा कि कौन सी दो टीमें आगे बढ़ेंगी. यहीं पर बांग्लादेश खतरे में है. उसका नेट रन रेट -0.270 है, जबकि अफगानिस्तान का +2.150 और श्रीलंका का +1.546 है. अगर अफगानिस्तान जीतता है, तो चार अंक होने के बावजूद बांग्लादेश के लगभग बाहर होने की संभावना है.

 

fallback

 

ग्रुप ए में फंसा है पाकिस्तान

ग्रुप ए में भारत ने दो शानदार जीत के साथ पहले ही सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने यूएई को 18 ओवर के भीतर और पाकिस्तान को सात विकेट से हराया. ओमान लगातार दो हार के बाद बाहर हो गया है. अब पाकिस्तान और यूएई के बीच 17 सितंबर को होने वाला मैच दूसरे स्थान के लिए सीधा मुकाबला है. पाकिस्तान के लिए जीत उसे भारत के साथ आगे ले जाएगी. अगर यूएई मैच जीतता है, तो उसकी टीम क्वालीफाई कर जाएंगे. मैच टाई होने या कोई नतीजा न निकलने पर नेट रन रेट को देखा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान वर्तमान में यूएई से आगे है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

