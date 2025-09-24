Asia Cup Super 4 Scenario: पाकिस्तान की जीत से फंसा पेंच, फाइनल में कैसे पहुंचेगा श्रीलंका? समीकरण ने बढ़ाईं धड़कनें
Advertisement
trendingNow12934362
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup Super 4 Scenario: पाकिस्तान की जीत से फंसा पेंच, फाइनल में कैसे पहुंचेगा श्रीलंका? समीकरण ने बढ़ाईं धड़कनें

Asia Cup Super 4 Scenario: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 में मिली हार के बाद जबरदस्त वापसी की है. उसने इस राउंड में अपनी पहली जीत श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में हासिल की. इस जीत ने पाकिस्तानी टीम की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है और वह फाइनल खेलने की रेस में बनी हुई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup Super 4 Scenario: पाकिस्तान की जीत से फंसा पेंच, फाइनल में कैसे पहुंचेगा श्रीलंका? समीकरण ने बढ़ाईं धड़कनें

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 में मिली हार के बाद जबरदस्त वापसी की है. उसने इस राउंड में अपनी पहली जीत श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में हासिल की. इस जीत ने पाकिस्तानी टीम की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है और वह फाइनल खेलने की रेस में बनी हुई है. दूसरी ओर, इस हार के बावजूद लंकाई टीम अभी बाहर नहीं हुई है और वह अब दूसरी टीमों के भरोसे है.

पाकिस्तान को मिल गए 2 अंक

श्रीलंका पर पाकिस्तान की पांच विकेट की जीत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 की रेस को और भी तेज कर दिया है. इस जीत के साथ पाकिस्तान के दो मैचों में दो अंक हो गए हैं.उसका नेट रन रेट (NRR) +0.226 हो गया है. वहीं श्रीलंका को दो मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उसका नेट रन रेट -0.590 पर पहुंच गया है.  दो जीत और +0.689 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर आराम से काबिज भारत फाइनल में जगह बनाने का प्रबल दावेदार बना हुआ है. वहीं, अब दूसरे स्थान के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका को करना होगा चमत्कार

श्रीलंका के लिए यह हार एक बड़ा झटका है. पूर्व चैंपियन को अब अपने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में भारत को हराना होगा और एक बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी, ताकि वह अपना नेट रन रेट सुधार सके और साथ ही बाकी नतीजों पर भी भरोसा कर सके. हालांकि, भारतीय टीम मौजूदा समय में जिस फॉर्म में है, उसे देखते हुए श्रीलंका के लिए जीत काफी मुश्किल नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें: आईसीसी के सब्र का बांध टूटा, इस देश को किया सस्पेंड, टी20 वर्ल्ड कप में किया था पाकिस्तान फतह

एशिया कप सुपर-4 पॉइंट्स टेबल

 

fallback

 

चारों टीमों के लिए एशिया कप फाइनल में पहुंचने का समीकरण

भारत: टीम इंडिया के लिए समीकरण सबसे आसान है. बांग्लादेश या श्रीलंका में से किसी एक को हरा दे और फाइनल में जगह बना ले. दोनों मैचों में हारने पर उसे अन्य टीमों के भरोस बैठना पड़ सकता है.

पाकिस्तान: पाकिस्तान के लिए सबसे आसान समीकरण है कि वह बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अपना स्थान बना ले. अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी. उसे अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. बांग्लादेश से हारने पर पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि भारत अपने आखिरी दोनों मैचों में हार जाए. हालांकि, बांग्लादेश की टीम 24 सितंबर को ही भारत से खेलेगी और पाकिस्तान उसका सामना 25 तारीख को करेगा. ऐसे में बांग्लदेश से भिड़ने से पहले उसके लिए समीकरण साफ होंगे.

श्रीलंका: लगातार दो मैचों में हारने वाली श्रीलंकाई टीम चाहेगी कि बांग्लादेश अपने आखिरी दो मैचों में भारत और पाकिस्तान को हरा दे. इसके बाद श्रीलंका अगर भारत को हराता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी. ऐसी स्थिति में, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के 2-2 अंक होंगे, जिसके बाद सबसे अच्छा नेट रन रेट वाली टीम आगे बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें: प्रेमानंद जी महाराज के शरण में क्यों गए विराट कोहली-अनुष्का शर्मा? इस कथावाचक ने किया बड़ा खुलासा

बांग्लादेश: श्रीलंका पर जीत से बांग्लादेश के खाते में 2 अंक हैं. उसे अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत या पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में जीत हासिल करनी है. अगर बांग्लादेश ने भारत को हराया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो पेंच फंस जाएगा. ऐसे में बांग्लादेशी टीम भारत के खिलाफ श्रीलंका की जीत की दुआ करेगी. इससे वह सीधे सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. अगर भारत ने श्रीलंका को हरा दिया, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 4-4 अंक हो जाएंगे, जिसके बाद सबसे अच्छा नेट रन रेट वाली दो टीमें क्वालीफाई कर जाएंगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia CupAsia Cup 2025Pakistan cricket team

Trending news

IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
;