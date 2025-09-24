Asia Cup Super 4 Scenario: पाकिस्तान की जीत से फंसा पेंच, फाइनल में कैसे पहुंचेगा श्रीलंका? समीकरण ने बढ़ाईं धड़कनें

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 में मिली हार के बाद जबरदस्त वापसी की है. उसने इस राउंड में अपनी पहली जीत श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में हासिल की. इस जीत ने पाकिस्तानी टीम की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है और वह फाइनल खेलने की रेस में बनी हुई है. दूसरी ओर, इस हार के बावजूद लंकाई टीम अभी बाहर नहीं हुई है और वह अब दूसरी टीमों के भरोसे है.

पाकिस्तान को मिल गए 2 अंक

श्रीलंका पर पाकिस्तान की पांच विकेट की जीत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 की रेस को और भी तेज कर दिया है. इस जीत के साथ पाकिस्तान के दो मैचों में दो अंक हो गए हैं.उसका नेट रन रेट (NRR) +0.226 हो गया है. वहीं श्रीलंका को दो मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उसका नेट रन रेट -0.590 पर पहुंच गया है. दो जीत और +0.689 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर आराम से काबिज भारत फाइनल में जगह बनाने का प्रबल दावेदार बना हुआ है. वहीं, अब दूसरे स्थान के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है.

श्रीलंका को करना होगा चमत्कार

श्रीलंका के लिए यह हार एक बड़ा झटका है. पूर्व चैंपियन को अब अपने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में भारत को हराना होगा और एक बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी, ताकि वह अपना नेट रन रेट सुधार सके और साथ ही बाकी नतीजों पर भी भरोसा कर सके. हालांकि, भारतीय टीम मौजूदा समय में जिस फॉर्म में है, उसे देखते हुए श्रीलंका के लिए जीत काफी मुश्किल नजर आ रही है.

एशिया कप सुपर-4 पॉइंट्स टेबल

चारों टीमों के लिए एशिया कप फाइनल में पहुंचने का समीकरण

भारत: टीम इंडिया के लिए समीकरण सबसे आसान है. बांग्लादेश या श्रीलंका में से किसी एक को हरा दे और फाइनल में जगह बना ले. दोनों मैचों में हारने पर उसे अन्य टीमों के भरोस बैठना पड़ सकता है.

पाकिस्तान: पाकिस्तान के लिए सबसे आसान समीकरण है कि वह बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अपना स्थान बना ले. अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी. उसे अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. बांग्लादेश से हारने पर पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि भारत अपने आखिरी दोनों मैचों में हार जाए. हालांकि, बांग्लादेश की टीम 24 सितंबर को ही भारत से खेलेगी और पाकिस्तान उसका सामना 25 तारीख को करेगा. ऐसे में बांग्लदेश से भिड़ने से पहले उसके लिए समीकरण साफ होंगे.

श्रीलंका: लगातार दो मैचों में हारने वाली श्रीलंकाई टीम चाहेगी कि बांग्लादेश अपने आखिरी दो मैचों में भारत और पाकिस्तान को हरा दे. इसके बाद श्रीलंका अगर भारत को हराता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी. ऐसी स्थिति में, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के 2-2 अंक होंगे, जिसके बाद सबसे अच्छा नेट रन रेट वाली टीम आगे बढ़ेगी.

बांग्लादेश: श्रीलंका पर जीत से बांग्लादेश के खाते में 2 अंक हैं. उसे अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत या पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में जीत हासिल करनी है. अगर बांग्लादेश ने भारत को हराया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो पेंच फंस जाएगा. ऐसे में बांग्लादेशी टीम भारत के खिलाफ श्रीलंका की जीत की दुआ करेगी. इससे वह सीधे सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. अगर भारत ने श्रीलंका को हरा दिया, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 4-4 अंक हो जाएंगे, जिसके बाद सबसे अच्छा नेट रन रेट वाली दो टीमें क्वालीफाई कर जाएंगी.