Asia Cup Super 4 Scenarios: भारत की सीट पक्की...पाकिस्तान की सांसें अटकीं, अब 3 जगह की रेस में 5 टीमें
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:27 AM IST
Asia Cup Super 4 Scenarios: एशिया कप 2025 का ग्रुप राउंड अब अपने आखिरी दौर में है. सोमवार को यूएई ने ग्रुप ए में ओमान को 42 रन और ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हरा दिया. ओमान टूर्नामेंट से बाहर होने वाला पहला और हांगकांग दूसरा टी20 बन गया. अब ग्रुप दौर में चार मैच बाकी हैं, जिनमें 3 के रिजल्ट काफी अहम रहने वाले हैं. यूएई की जीत के बाद भारतीय टीम ने सुपर-4 में अपना स्थान पक्का कर लिया. ओमान की हार ने पाकिस्तान की टीम को करो या मरो की स्थिति में पहुंचा दिया.

ओमान पर जीत से यूएई की उम्मीदें जिंदा

रविवार को पाकिस्तान पर सात विकेट से मिली शानदार जीत के साथ भारत के चार अंक हो गए थे. यूएई की जीत से उसकी जगह पक्की हो गई. ओमान पर जीत के साथ यूएई ने अपने अभियान को जिंदा रखा है. उनके पाकिस्तान के बराबर दो अंक हो गए हैं.  ग्रुप ए में अब दो मैच बाकी हैं और मुकाबला रोमांचक होने वाला है. यूएई और पाकिस्तान बुधवार (7 सितंबर) को एक अहम मुकाबले में आमने-सामने होंगे. इस मैच में जीतने वाली टीम चार अंकों के साथ सुपर 4 में पहुंच जाएगी. इसके बाद भारत शुक्रवार को ओमान से भिड़ेगा, जिसका क्वालीफिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

हांगकांग का नहीं खुला खाता

श्रीलंका से हारकर हांगकांग टूर्नामेंट से निराशाजनक रूप से बाहर हो गया. ओमान के बाद यह टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई. अगर टीम यह मैच जीत जाती तो उसके पास क्वालीफाई करने की एक मामूली संभावना होती. ग्रुप चरण में यह टीम का आखिरी मैच था. तीन मैचों में टीम खाता भी नहीं खोल पाई. ग्रुप बी में अब तीन टीमें रेस में बनी हुई हैं. श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कड़ी टक्कर होगी.

ग्रुप बी में उलझा मामला

ग्रुप में अब केवल दो मैच बचे हैं. 16 सितंबर को अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश और 18 सितंबर को अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका मैच होगा. अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, तो वह न सिर्फ खुद को बल्कि श्रीलंका को भी अगले राउंड में पहुंचा देगा. इसका मतलब होगा कि बांग्लादेश दो अंकों से आगे नहीं बढ़ पाएगा और अफगानिस्तान के साथ श्रीलंका के चार-चार अंक होंगे. 

बांग्लादेश के सामने क्या चुनौती?

अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है, तो बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों के चार-चार अंक होंगे. ऐसे में अफगान टीम के पास एक बाकी मैच में दो अंक हासिल करने का मौका होगा. अगर श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा देता है, तो वह बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ जाएगा. इसके विपरीत अगर श्रीलंका हार जाता है, तो तीनों टीमों के चार-चार अंक होंगे और शीर्ष दो टीमों का फैसला नेट रन-रेट के आधार पर होगा.

3 स्थानों के लिए रेस में शामिल 5 टीमों के समीकरण:

पाकिस्तान: 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए.
यूएई: पाकिस्तान के खिलाफ जीत चाहिए.
अफगानिस्तान: 16 सितंबर को बांग्लादेश को हराएं. अगर ऐसा नहीं होता है, तो 18 सितंबर को श्रीलंका को इतने बड़े अंतर से हराए कि टीम का नेट रन रेट उसे शीर्ष दो में बनाए रखे.
श्रीलंका: उम्मीद है कि अफगानिस्तान 16 सितंबर को बांग्लादेश को हरा देगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो श्रीलंका को या तो 18 सितंबर को अफगानिस्तान को हराना होगा या फिर उम्मीद करनी होगी कि अफगान टीम के जीतने पर भी उनका नेट रन रेट उन्हें शीर्ष दो में बनाए रखे.
बांग्लादेश: 16 सितंबर को अफगानिस्तान को हराए और फिर उम्मीद करे कि या तो श्रीलंका 18 सितंबर को अफगानिस्तान को हरा दे या फिर  नेट रन रेट उसे शीर्ष दो में बनाए रखे.

