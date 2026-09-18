एशिया कप की दोनों ट्रॉफियों को लाएगा BCCI, अजीत अगरकर पर 15 दिनों में फैसला, देवाजीत सैकिया का ऐलान

पिछले एक साल में भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों द्वारा जीती गई दो एशिया कप ट्रॉफियां फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पास नहीं पहुंची हैं, लेकिन बोर्ड को पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही मुंबई आएंगी. बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने ट्रॉफियों की वापसी के लिए कोई निश्चित समय-सीमा (टाइमलाइन) तय नहीं की है. उन्होंने यह बात भारतीय पुरुष और महिला टीमों द्वारा एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद कही है.
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई की 95वीं वार्षिक साधारण बैठक (AGM) के बाद सैकिया ने कहा कि वे कोई तारीख नहीं दे सकते, लेकिन दोनों ट्रॉफियां बीसीसीआई मुख्यालय के कार्यालय में जरूर रखी जाएंगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर अगले 15 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा. बोर्ड इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला है.
भारतीय पुरुष टीम ने पिछले साल दुबई में पाकिस्तान को हराकर टी20 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, वहीं महिला टीम ने हाल ही में श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता. हालांकि, दोनों में से किसी भी विजेता टीम ने मंच पर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की. इसका मुख्य कारण दोनों देशों के बीच बढ़ा हुआ राजनीतिक तनाव था. यह मुद्दा इसलिए भी अधिक चर्चा में रहा क्योंकि मोहसिन नकवी एसीसी (ACC) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं. बीसीसीआई सचिव ने अब साफ कर दिया है कि बोर्ड को दोनों ट्रॉफियां मुंबई मुख्यालय में मिलने की पूरी उम्मीद है.
बीसीसीआई सचिव ने उन मीडिया रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का रांची में प्रस्तावित टेस्ट मैच किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है. यह टेस्ट मुकाबला 19 से 23 फरवरी के बीच आयोजित होना तय है, लेकिन खबरों में दावा किया गया था कि भारतीय टीम प्रबंधन रांची में खेलने का इच्छुक नहीं है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सैकिया ने कहा कि मैच में अभी छह महीने का समय बाकी है और बोर्ड को रांची का वेन्यू बदलने के संबंध में टीम प्रबंधन या किसी अन्य पक्ष से ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है.
देवाजीत सैकिया ने चीफ सेलेक्टर के भविष्य को लेकर कहा, ''हमारे पास अभी भी 15 दिन हैं, जो क्रिकेट की दुनिया में बहुत लंबा समय है. हम सही समय पर फैसला लेंगे और आपको बताएंगे.'' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगरकर की जगह पार्थिव पटेल को भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम का अगला चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है.