Advertisement
trendingNow12993122
Hindi Newsक्रिकेट

ICC मीटिंग में भी नहीं बनी बात... लटका मामला, अब टेढ़ी उंगली से ही आएगी एशिया कप ट्रॉफी!

ICC मीटिंग में भी एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर कोई बात नहीं बनी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मीटिंग में यह मुद्दा उठाया था. पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी भारत के फाइनल जीतने के बाद मैदान से ट्रॉफी ही लेकर भाग गए थे. तब से भारत को ट्रॉफी नहीं दी है. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था और टीम 9वीं बार चैंपियन बनीं.

|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICC मीटिंग में भी नहीं बनी बात... लटका मामला, अब टेढ़ी उंगली से ही आएगी एशिया कप ट्रॉफी!

ICC मीटिंग में भी एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर कोई बात नहीं बनी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस मीटिंग में यह मुद्दा उठाया था. पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी भारत के फाइनल जीतने के बाद मैदान से ट्रॉफी ही लेकर भाग गए थे. तब से भारत को ट्रॉफी नहीं दी है. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था और टीम 9वीं बार चैंपियन बनीं.

BCCI ने उठाया मुद्दा

ICC की बैठक दुबई में हुई, जिसमें महिला वर्ल्ड कप का विस्तार और ओलंपिक में क्रिकेट की भागीदारी जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई. लेकिन बैठक के दौरान एक और बड़ा मुद्दा भी चर्चा में आया- एशिया कप ट्रॉफी विवाद, जिस पर हर भारतीय क्रिकेट फैन की नजरें टिकी हुई थीं. बीसीसीआई ने इस मुद्दे को आईसीसी की बैठक में उठाया. आईसीसी बोर्ड के सभी सदस्यों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्रिकेट जगत के लिए बहुत अहम हैं और दोनों देशों को अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीसी बैठक में क्या हुआ?

इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि एक समिति बनाई जाएगी, जो इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएगी ताकि भारत को एशिया कप ट्रॉफी सौंपी जा सके. हालांकि, यह मुद्दा बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं था, इसलिए इस घटनाक्रम पर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई. भले ही ICC ने यह विवाद सुलझाने के लिए एक समिति बनाई है, लेकिन इससे बात बनती दिख नहीं रही है. देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा? अगर मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी सौंपने से फिर इनकार किया तो BCCI क्या करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी.

भारत ने जीता, पर ट्रॉफी नहीं मिली

भारत ने 28 सितंबर 2025 को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. लेकिन मैच के बाद टीम इंडिया को अब तक ट्रॉफी नहीं मिली है. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया था. 

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से मना कर दिया. नकवी न केवल एसीसी प्रमुख हैं, बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष भी हैं. यह फैसला भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बाद टीम इंडिया ने लिया. इस वजह से मैच के बाद ट्रॉफी समारोह अधूरा रह गया और भारत ने बिना ट्रॉफी के ही खिताबी जीत का जश्न मनाया. बीसीसीआई ने इसके बाद आईसीसी को औपचारिक रूप से शिकायत भेजी, लेकिन अब तक मामला सुलझा नहीं है.

TAGS

Asia Cup TrophyBCCIPCB

Trending news

एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
Manipur
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
Gujarat
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Supreme Court
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Ajit Pawar
"जब जमीन सरकारी है, तो डील अवैध हुई न?" बेटे के 'घोटाले' पर आया अजित पवार का जवाब
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
Rahul Gandhi
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े