एशियन गेम्स से पहले बड़ा विवाद, क्रिकेटरों को नहीं मिलेगा कोई खास कमरा, अब BCCI के पाले में गेंद

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के ठहरने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अगर BCCI को आयोजकों की ओर से तय किए गए होटल खिलाड़ियों के लिए अच्छे नहीं लगते हैं और बोर्ड अलग होटल चुनता है, तो कमरे, खाना, ट्रांसपोर्ट और खिलाड़ियों को समय पर मैच वेन्यू तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी BCCI की होगी.
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के CEO रघुराम अय्यर ने कहा कि BCCI अपनी जरूरत के हिसाब से अलग व्यवस्था करने के लिए आजाद है. हालांकि, ऐसी स्थिति में उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी भी बोर्ड की होगी. IOA का फोकस 36 खेलों में शामिल पूरे भारतीय दल के खिलाड़ियों, कोच और अधिकारियों के साथ समान व्यवहार और उनकी सुविधाओं को सुनिश्चित करना है.
रघुराम अय्यर के मुताबिक, BCCI के CEO हेमंग अमीन ने IOA से संपर्क किया है और दोनों पक्षों के बीच अच्छी चर्चा हुई है. BCCI जापान में अपनी एक टीम भेजने की तैयारी कर रहा है, जो होटल, क्रिकेट वेन्यू और दूसरी सुविधाओं का जायजा लेगी. इसके बाद बोर्ड तय करेगा कि आयोजकों की सुविधा इस्तेमाल करनी है या अपने लेवल पर अलग इंतजाम करना है.
फिलहाल एशियन गेम्स के आयोजकों ने भारतीय मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम के लिए अलग-अलग होटल तय किए हैं. जानकारी के मुताबिक, मेंस टीम को तीन सितारा APA होटल नागोया एकिमाए, जबकि महिला टीम को चार सितारा मिटेट्सू ग्रैंड होटल में ठहराने का प्लान है. इन होटलों में जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन ये उस पांच सितारा लेवल से नीचे हैं, जहां भारतीय क्रिकेटर आमतौर पर ठहरते हैं. इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए ट्विन-शेयरिंग रूम की व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है.
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम के लिए शेड्यूल थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. टीम 13 सितंबर को दुबई में एशिया कप के बाद लौटेगी और अगले ही दिन नागोया के लिए रवाना होने वाली है. एशियन गेम्स में उसका अभियान सीधे 18 सितंबर को क्वार्टर-फाइनल से शुरू होगा और टीम का टूर्नामेंट 22 सितंबर तक चलेगा.
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय मेंस टीम बाद में जापान जाएगी. टीम 21 सितंबर को रवाना होने वाली है और उसका एशियन गेम्स अभियान भी सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगा. मेंस टीम का अभियान 28 सितंबर से शुरू होगा, जबकि टीम की वापसी 4 अक्टूबर को तय है. सूत्रों के अनुसार, BCCI की एडवांस टीम अगले सप्ताह की शुरुआत में जापान जाएगी. टीम होटल, क्रिकेट मैदान और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण करेगी. इसके बाद बोर्ड खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध विकल्पों और पूरी लॉजिस्टिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला लेगा.
आइची-नागोया में एशियन गेम्स के दौरान पहले से ही होटल पर दबाव है. खिलाड़ियों और कोचों की संख्या शुरुआती अनुमान 15,000 से बढ़कर करीब 17,000 होने की उम्मीद है. इस वजह से मौजूदा होटलों के अलावा मोबाइल अकोमोडेशन और कोस्टा सेरेना क्रूज शिप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर BCCI अलग होटल चुनता है, तो बोर्ड को खिलाड़ियों के लिए कमरों से लेकर भोजन और स्थानीय ट्रांसपोर्ट तक की पूरी व्यवस्था खुद करनी होगी. इसके अलावा टीम को मैच से काफी पहले क्रिकेट वेन्यू तक पहुंचाना भी BCCI की जिम्मेदारी होगी, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की लॉजिस्टिक परेशानी न हो.
अगर BCCI अलग होटल चुनता है, तब भी भारतीय क्रिकेटर एशियन गेम्स के आधिकारिक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे. BCCI को अपना फैसला IOA के जरिए आयोजकों तक पहुंचाना होगा. खिलाड़ियों पर सुरक्षा, एक्रेडेशन और वेन्यू एक्सेस से जुड़े सभी नियम लागू रहेंगे. बिना वैध एक्रेडेशन वाले बाहरी लोगों को टीम के होटल में प्रवेश नहीं मिलेगा.
अलग होटल में रहने की स्थिति में एंटी-डोपिंग प्रक्रिया भी जारी रहेगी. WADA और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ITA) के डोप-कंट्रोल अधिकारियों को खिलाड़ियों की नई लोकेशन की जानकारी देनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां भी रैंडम टेस्टिंग की जा सके. रघुराम अय्यर ने कहा कि IOA को BCCI के अपनी एडवांस टीम भेजकर सुविधाओं का आकलन करने में कोई परेशानी नहीं है. उनका कहना है कि सबसे अहम बात पूरे भारतीय दल के खिलाड़ियों की सुविधा और अच्छा गेम एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है. IOA चाहता है कि सभी खिलाड़ी जापान में आरामदायक माहौल में रहें और अपना पूरा ध्यान प्रदर्शन पर लगा सकें.
एशियन गेम्स से पहले भारत और जापान की मेंस क्रिकेट टीमें 22 सितंबर को सुजुकी कप के लिए T20I मुकाबले में आमने-सामने होंगी. यह मैच दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके से भी जुड़ा है. भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला एशियन गेम्स से पहले अहम मैच प्रैक्टिस का मौका भी होगा.