Asian Games 2026: 38 मैचों में 143 छक्के...भारत को गोल्ड दिलाएगा Team India का नया हीरो? पहले 6 ओवर में ही अलग कर देता है गेम

Asian Games 2026 Cricket: जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले 2026 एशियन गेम्स का मंच तैयार है. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम कई बड़े सितारों के साथ उतरेगी, लेकिन जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली हैं, वह हैं 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी. पहली बार एशियन गेम्स में खेलने जा रहे वैभव के पास अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे टूर्नामेंट पर छाप छोड़ने का सुनहरा मौका होगा.
भारतीय पुरुष टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है, लेकिन फैंस की सबसे ज्यादा दिलचस्पी वैभव सूर्यवंशी को लेकर है. वैभव टीम इंडिया के नए खिलाड़ी हैं, जिन्होने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के दम पर सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में जगह बनाई है. इस युवा ओपनर को अब पहली बार एशियन गेम्स में खेलने का मौका मिला है.
वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 38 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 1569 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 121 चौके और 143 छक्के निकले हैं. बाएं हाथ का यह विस्फोटक बल्लेबाज पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने के लिए जाना जाता है और विरोधी गेंदबाजों पर शुरुआत से दबाव बना देता है. वैभव जिस दिन अपने में रंग में होते हैं तो पहले 6 ओवर में ही गेम अलग कर देते हैं और विरोधी टीम बैकफुट पर नजर आती है.
आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतने के बाद वैभव ने हाल में इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू किया था, लेकिन वो दौरा उनके लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर शानदार वापसी की. इस पारी ने साफ कर दिया कि उनका आत्मविश्वास बरकरार है और बड़े मंच पर खेलने के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं.
23 जुलाई को एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट के ड्रॉ और ग्रुप्स की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों को उनकी बेहतरीन आईसीसी रैंकिंग और सीडिंग के आधार पर सीधे नॉकआउट यानी क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है.
नागोया में खेले जाने वाले क्रिकेट मुकाबलों का शेड्यूल दो चरणों में तय किया गया है. सबसे पहले महिला क्रिकेट के मैच होंगे, जो 17 से 22 सितंबर तक चलेंगे. इसके बाद पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा.
2026 एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 10 देश हिस्सा ले रहे हैं. इनमें से 4 सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं. वहीं अफगानिस्तान, हॉन्गकॉन्ग, जापान, मलेशिया, नेपाल और ओमान की टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां उनका मुकाबला भारत समेत टॉप 4 टीमों से होगा.
विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस कैटेगरी में प्रीलिमिनरी राउंड नहीं होगा और मुकाबले सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होंगे. भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से करेगी.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एशियन गेम्स के लिए पहले ही महिला और पुरुष टीम का ऐलान कर चुका है. महिला टीम की कप्तानी अनुभवी हरमनप्रीत कौर करेंगी और स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी, जबकि पुरुष टीम की बागडोर श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है. वहीं युवा तिलक वर्मा उपकप्तान की भूमिका में नजर आएंगे. टीम में 15 वर्षीय युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है.
एशियन गेम्स के इतिहास में यह चौथी बार है जब क्रिकेट को शामिल किया गया है. इससे पहले यह खेल ग्वांगझोउ (2010), इंचियोन (2014) और हांगझोउ (2023) में खेला जा चुका है.
हांगझोउ 2023 एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रनों से हराया था, जबकि पुरुष वर्ग का फाइनल बारिश से धुलने के बाद उच्च सीडिंग के आधार पर भारत को अफगानिस्तान पर विजेता घोषित किया गया था.
भारतीय पुरुष टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा.
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और नंदनी शर्मा.