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Aisan Games 2026: भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल, भारत के खाते 9वां मेडल, फाइनल में नारुका

एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. भारतीय मेंस स्कीट टीम ने भी जलवा दिखा दिया है. भारत के खाते 9वां मेडल आया है. अनंतजीत सिंह नारुका, मैराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल की भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने बुधवार को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मेडल्स के आंकड़े को बढ़ाया.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 23, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:33 AM IST
Aisan Games 2026: भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल, भारत के खाते 9वां मेडल, फाइनल में नारुका
Image Credit: Asian Games 2026

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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