Aisan Games 2026: भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल, भारत के खाते 9वां मेडल, फाइनल में नारुका

एशियन गेम्स 2026 में भारत का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है. भारत की पुरुष मेंस स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मेडल्स के आंकड़े को 9 तक पहुंचा दिया है. अनंतजीत सिंह नारुका, मैराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल ने शानदार प्रदर्शन किया. इस टीम ने इवेंट में कुल 346 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रही. भारत और कजाकिस्तान के अंक बराबर थे, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए शूट-ऑफ हुआ. इसमें भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को मात दी.
अनंतजीत सिंह नारुका का जलवा व्यक्तिगत मुकाबले भी देखने को मिला. वह पुरुष स्कीट इंडिविजुअल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं. उनका फाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा. वहीं, महिला स्कीट टीम ने भी ब्रॉन्ज अपने नाम किया. राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान की भारतीय महिला स्कीट टीम की तरफ से दम दिखाया. भारतीय महिला टीम ने 331 का संयुक्त स्कोर हासिल किया और तीसरे स्थान पर रही. चीन ने 346 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया.
बाकी गेम्स में भी भारत की तरफ से दमदार प्रदर्शन देखने को मिला. ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल फाइनल में पहुंचीं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ. लेकिन मेडल राउंड में पांचवें स्थान पर रहीं. सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकीं. सॉफ्ट टेनिस में, जय मीना ने रोमांचक पुरुष सिंगल्स क्वार्टर-फाइनल में फिलीपींस के शेरविन नुगुइट को हराकर सेमी-फाइनल में जगह बनाई. सभी सेमी-फाइनलिस्ट के लिए मेडल पक्का होने के साथ, मीना ने इस खेल में भारत के लिए अपना पहला एशियाई खेल मेडल पक्का कर लिया.
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भारत की महिला कबड्डी टीम ने ग्रुप A मैच में ईरान को 37-23 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा. मुकाबले की शुरुआत में पिछड़ने के बाद, भारत ने जबरदस्त वापसी की और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी शुरुआती जीत के बाद लगातार दूसरी जीत हासिल की. रोइंग में, बलराज पंवार अपनी हीट में तीसरे स्थान पर रहने के बाद पुरुषों के सिंगल स्कल्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, जबकि सतनाम सिंह और सलमान खान अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहने के बाद पुरुषों के डबल स्कल्स फ़ाइनल में पहुंच गए.