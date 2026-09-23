Aisan Games 2026: भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल, भारत के खाते 9वां मेडल, फाइनल में नारुका

बाकी गेम्स में भी भारत की तरफ से दमदार प्रदर्शन देखने को मिला. ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल फाइनल में पहुंचीं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ. लेकिन मेडल राउंड में पांचवें स्थान पर रहीं. सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकीं. सॉफ्ट टेनिस में, जय मीना ने रोमांचक पुरुष सिंगल्स क्वार्टर-फाइनल में फिलीपींस के शेरविन नुगुइट को हराकर सेमी-फाइनल में जगह बनाई. सभी सेमी-फाइनलिस्ट के लिए मेडल पक्का होने के साथ, मीना ने इस खेल में भारत के लिए अपना पहला एशियाई खेल मेडल पक्का कर लिया.