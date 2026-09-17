जापान में तिरंगा लहराने की बारी: ओपनिंग सेरेमनी से पहले शुरू हो जाएंगे भारत के मुकाबले, जानें हर दिन का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 का आगाज जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से होने जा रहा है. एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा. भारत एक बार फिर एशियन गेम्स 2026 में बड़ी चुनौती के लिए तैयार है. जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स में भारत की ओर से कुल 503 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. भारतीय दल में 269 मेंस और 234 विमेंस खिलाड़ी शामिल हैं. भारत के इंवेट्स की शुरुआत 17 सितंबर से ही हो जाएगी. भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, कबड्डी, टेबल टेनिस और क्रिकेट समेत कई खेलों में चुनौती पेश करेंगे.
भारत ने इस बार 503 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जो 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में उतरे 655 खिलाड़ियों की तुलना में काफी कम है. हांगझोउ में भारत ने 41 डिसिप्लिन के 36 खेलों में हिस्सा लिया था. हालांकि खिलाड़ियों की संख्या काफी कम होने के बावजूद भारतीय दल में कई ओलंपिक और वर्ल्ड क्लास अनुभवी खिलाड़ियों के नाम मौजूद हैं. भारतीय दल में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अमन सहरावत और अविनाश साबले जैसे बड़े नाम शामिल हैं. क्रिकेट में मेंस टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर और महिला टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी. हॉकी में मेंस टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह, जबकि महिला टीम की कप्तानी सलीमा टेटे करेंगी.
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों से मेडल की काफी उम्मीदें होंगी. शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, वेटलिफ्टिंग और हॉकी भारतीय अभियान के अहम हिस्से होंगे. हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था. भारतीय दल ने कुल 107 मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल थे. भारत तब मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा था. भारत पहली बार एशियन गेम्स में 100 पदकों का आंकड़ा पार करने में सफल हुआ था.
शूटिंग टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह, सुरुचि सिंह, रुद्रांक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अनिश भानवाला जैसे नाम शामिल हैं. मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में हिस्सा लेंगी, जबकि ईशा सिंह दोनों पिस्टल स्पर्धाओं में उतरेंगी.
कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम भारत की प्रमुख खिलाड़ियों में होंगी. वहीं रिकर्व टीम में धीरज बोम्मदेवरा और अंकिता भकत जैसे खिलाड़ी भी भारत की चुनौती पेश करेंगे.
बैडमिंटन में भारत के पास लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु, ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद जैसे खिलाड़ी हैं.
वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू भारत की बड़ी उम्मीद होंगी. वह महिलाओं की 49 किग्रा कैटेगरी में उतरेंगी. उनके साथ ज्ञानेश्वरी यादव, सेरम निरुपमा देवी और हरजिंदर कौर भी भारतीय चुनौती का हिस्सा हैं.
कुश्ती में अमन सहरावत, सुजीत कलकल, दीपक पूनिया, अंतिम पंघाल, निशा दहिया और प्रिया मलिक जैसे खिलाड़ी भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगे.
एथलेटिक्स में अविनाश साबले, मुरली श्रीशंकर, तजिंदरपाल सिंह तूर, गुलवीर सिंह, ज्योति याराजी, पारुल चौधरी और शैली सिंह समेत कई प्रमुख भारतीय एथलीट शामिल हैं.
एशियन गेम्स 2026 कब और कहां शुरू होंगे?
एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत जापान के आइची-नागोया में 17 सितंबर 2026 से होगी और कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा.
भारत में एशियन गेम्स 2026 के मैच किस चैनल पर आएंगे?
भारत में एशियन गेम्स 2026 के खेलों का प्रसारण Sony Sports Network पर किया जाएगा.
एशियन गेम्स 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
भारत में एशियन गेम्स 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
एशियन गेम्स 2026 में भारत का पूरा शेड्यूल
भारत का एशियन गेम्स 2026 अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा. महिला क्रिकेट टीम 18 सितंबर को जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलेगी, जबकि मेंस क्रिकेट टीम सीधे 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में उतरेगी.
17 सितंबर, गुरुवार
टेकबॉल: पुरुषों का डबल्स क्वालिफिकेशन - मोहम्मद अनस इमरान बेग/डेक्लान मार्शल गोंसाल्वेस (सुबह 10:00 बजे)
18 सितंबर, शुक्रवार
सॉफ्ट टेनिस: पुरुषों की टीम क्वालिफिकेशन - योगेश चौधरी, ओम यादव, जय मीणा, अनिकेत चिराग पटेल, आर्यन ठाकुर (सुबह 5:30 बजे)
टेकबॉल: महिलाओं का सिंगल्स क्वालिफिकेशन - क्विंसी डिसूजा (सुबह 6:30 बजे); मिक्स्ड डबल्स क्वालिफिकेशन - मोहम्मद अनस इमरान बेग/क्विंसी डिसूजा (सुबह 9:00 बजे)
महिला क्रिकेट: भारत बनाम जापान, क्वार्टर-फाइनल - सुबह 10:30 बजे. भारतीय महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर कर रही हैं.
19 सितंबर, शनिवार
टेकबॉल: महिलाओं का सिंगल्स सेमीफ़ाइनल - क्विंसी डिसूजा (सुबह 6:30 बजे); मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल - मोहम्मद अनस इमरान बेग/क्विंसी डिसूजा (सुबह 7:30 बजे); पुरुषों का डबल्स सेमीफाइनल - मोहम्मद अनस इमरान बेग/डेक्लान मार्शल गोंसाल्वेस (सुबह 8:30 बजे)
20 सितंबर, रविवार
टेनिस: व्यक्तिगत शुरुआती दौर (प्रीलिमिनरी) - समय बाद में तय होगा (TBA)
सेपक टकरा: पुरुषों की टीम रेगु, पहला दिन - अरुण, जसवीर, आशीष चुंडावत, श्याम सिंह, लोखोन सिंह इलांगबाम, बॉबी कुमार, अशोक सिंह मायेन्गबाम, राम कुमार शर्मा, ओ अमरजीत सिंघा, मालेमंगनबा सिंह सोरोखाइबम, हेनरी सिंह वाहेन्गबाम, आकाश युमनाम (सुबह 5:30 बजे)
वुशु: पुरुषों का चांगक्वान फाइनल - सूरज सिंह मायांगलामबाम (सुबह 5:30 बजे); सांडा राउंड ऑफ 16 - आर्यन, विक्रांत बालियान और अन्य (दोपहर 2:30 बजे)
रोइंग: पुरुषों का सिंगल स्कल्स हीट्स - अरविंद सिंह (सुबह 5:30 बजे); पुरुषों का डबल स्कल्स हीट्स - नवदीप सिंह/कुलविंदर सिंह (सुबह 5:50 बजे); पुरुषों का पेयर हीट्स - विपुल सतीश/सौरव कुमार (सुबह 6:40 बजे), महिलाओं की फोर हीट्स - पूनम/अलीना एंटो/टेंडेंथोई देवी हाओबिजम/गुरबानी कौर (सुबह 7:10 बजे)
बैडमिंटन: महिलाओं की टीम का राउंड ऑफ 16 - पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, इशरानी बरुआ, ट्रेसा जॉली, गायत्री गोपीचंद, कविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी, तनीषा क्रास्टो (सुबह 6 बजे)
टेकबॉल: सभी फाइनल - मोहम्मद अनस इमरान बेग, डेक्लान मार्शल गोंसाल्वेस और क्विंसी डिसूजा (सुबह 6:30 बजे)
शूटिंग: महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल - विदर्शा कोचालुमकल विनोद, सोनम उत्तम मस्कर, इलावेनिल वलारिवन (समय तय नहीं)
तैराकी: पुरुषों की 100 मीटर फ़्रीस्टाइल हीट्स - समय तय नहीं (सुबह 7:14 बजे); पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स - समय तय नहीं (सुबह 7:35 बजे); पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल - समय तय नहीं (दोपहर 2:27 बजे), पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल - समय तय नहीं (दोपहर 2:49 बजे)
फील्ड हॉकी: महिलाओं का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम उज़्बेकिस्तान, सलीमा टेटे और टीम (सुबह 7:30 बजे); पुरुषों का ग्रुप स्टेज- भारत बनाम इंडोनेशिया, हरमनप्रीत सिंह और टीम (सुबह 11:30 बजे)
एमएमए: शुरुआती राउंड — वरुण सान्याल/सुचिका तारियाल (सुबह 8 बजे); क्वार्टर-फाइनल (दोपहर 2 बजे)
सॉफ्ट टेनिस: पुरुषों की टीम का सेमीफाइनल - योगेश चौधरी, ओम यादव, जय मीणा, अनिकेत चिराग पटेल, आर्यन ठाकुर (सुबह 8 बजे)
महिला क्रिकेट: सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर - भारत (सुबह 10:30 बजे)
21 सितंबर, सोमवार
टेबल टेनिस: व्यक्तिगत शुरुआती मुकाबले - भारतीय सिंगल्स और डबल्स खिलाड़ी (समय तय नहीं)
सेपक टकरा: पुरुषों की टीम रेगु, दूसरा दिन - अरुण, जसवीर, आशीष चुंडावत, श्याम सिंह और अन्य (सुबह 5:30 बजे).
वुशु: महिला चांगक्वान फाइनल - न्येमान वांग्सू (सुबह 5:30 बजे); 16 का सांडा राउंड - अपर्णा और अन्य (दोपहर 2:30 बजे).
रोइंग: लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स हीट - उज्ज्वल कुमार सिंह और पार्टनर (सुबह 6 बजे); पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स हीट्स - सतनाम सिंह घुर्डे, जकार खान, सलमान खान, बलराज पंवार (सुबह 7 बजे); पुरुषों की चार हीट - नितिन कुमार, योगेश कुमार, जसविंदर सिंह, बाबू लाल यादव (सुबह 7:20)
घुड़सवारी: आयोजन दिवस 1 - अहान कुमार/बोलिवर जियो ग्रैनो, आशीष लिमये/विली बी डन, फवाद मिर्जा/कैमोफ्लाज 38, अर्जन सिंह नागरा/कुली गुडवुड (सुबह 6 बजे)
कबड्डी: पुरुष ग्रुप चरण - भारत बनाम जापान, सुनील कुमार और टीम (सुबह 6 बजे); महिला ग्रुप चरण - भारत बनाम बांग्लादेश, पुष्पा राणा और टीम (दोपहर 12:30 बजे)
सॉफ्ट टेनिस: मिश्रित युगल - भारतीय जोड़ी (टीबीए)
बैडमिंटन: पुरुष टीम राउंड ऑफ 16 - लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत, थारुन मन्नेपल्ली, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन एम्सकरुनन, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला (सुबह 6 बजे)
शूटिंग: पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल - हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने, रुद्राक्ष पाटिल (सुबह 6:15 बजे); पुरुष और महिला स्कीट, पहला दिन - भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, अनंत जीत सिंह नरूका, माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों (सुबह 6:30 बजे)
तैराकी: पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक, 50 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट/फाइनल - भारतीय तैराक (सुबह 6:30 बजे से)
फील्ड हॉकी: महिलाओं का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम इंडोनेशिया, सलीमा टेटे और टीम (सुबह 9:30 बजे)
बॉक्सिंग: पुरुषों का 70kg राउंड ऑफ 32 - सुमित कुंडू (सुबह 8:30 बजे)
एमएमए: सेमीफाइनल - वरुण सान्याल/सुचिका तारियाल (सुबह 9 बजे)
22 सितंबर, मंगलवार
सेपक टकरा: पुरुषों की टीम रेगु, तीसरा दिन - अरुण, जसवीर, आशीष चुंडावत, श्याम सिंह और अन्य (सुबह 5:30 बजे)
रोइंग: सभी फाइनल - भारतीय टीमें (सुबह 5:30 बजे)
घुड़सवारी: इवेंटिंग दूसरा दिन - अहान कुमार, आशीष लिमये, फुआद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा (सुबह 5:30 बजे)
बैडमिंटन: महिलाओं की टीम का क्वार्टर-फाइनल - पीवी सिंधु और टीम (सुबह 6 बजे); पुरुषों की टीम का क्वार्टर-फाइनल — लक्ष्य सेन और टीम (सुबह 11:30 बजे)
कबड्डी: पुरुषों का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम साउथ कोरिया, सुनील कुमार और टीम (सुबह 6 बजे)
शूटिंग: 10m एयर राइफल मिक्स्ड टीम - रुद्राक्ष पाटिल/नीरज कुमार और इलावेनिल वलारिवन/पार्टनर कॉम्बिनेशन (सुबह 6:15 बजे); पुरुषों और महिलाओं की स्कीट, दूसरा दिन — भारतीय स्कीट टीमें (सुबह 6:30 बजे)
सॉफ्ट टेनिस: महिलाओं और पुरुषों का व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - भारतीय खिलाड़ी (TBA)
टेबल टेनिस: व्यक्तिगत शुरुआती राउंड; टीम राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (TBA)
फेंसिंग: पुरुषों का फॉइल सचिन, आदित्य बडसेर, तेजस मनोज पाटिल, हेमाश सिंह सनासम (सुबह 6:30 बजे)
महिलाओं का एपि - तनिष्का खत्री, प्राची लोहान और अन्य (सुबह 6:30 बजे)
वुशु: महिलाओं का नानक्वान और नंदाओ फाइनल - न्येमन वांगसु (सुबह 7:30 बजे); सांडा क्वार्टर-फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (दोपहर 2:30 बजे)
कराटे: महिलाओं का 55kg — अलीशा चौधरी; पुरुषों का 84kg - चेतन भट्ट (सुबह 7:45 बजे)
तैराकी: पुरुषों का 4x100m मेडले रिले हीट और फाइनल; पुरुषों का 1500m फ्रीस्टाइल - भारतीय तैराक (सुबह 8:17 बजे से)
बॉक्सिंग: महिलाओं का 51 किग्रा और 54 किग्रा; पुरुषों का 55 किग्रा राउंड ऑफ 32 - साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जादुमनी सिंह (सुबह 8:30 बजे)
जिमनास्टिक्स: महिलाओं का क्वालिफिकेशन - प्रणति नायक (सुबह 8:30 बजे)
महिला क्रिकेट: गोल्ड मेडल मैच, क्वालिफिकेशन पर निर्भर - भारत (सुबह 10:30 बजे)
एमएमए: फाइनल - वरुण सान्याल/सुचिका तारियाल (सुबह 11:10 बजे)
फील्ड हॉकी: पुरुषों का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम श्रीलंका, हरमनप्रीत सिंह और टीम (दोपहर 3:30 बजे)
23 सितंबर, बुधवार
सेपक टकरा: पुरुषों की टीम रेगु, चौथा दिन - भारतीय पुरुष टीम (सुबह 5:30 बजे)
रोइंग: फाइनल A — भारतीय क्रू (सुबह 5:30 बजे)
घुड़सवारी: इवेंटिंग तीसरा दिन — भारतीय इवेंटिंग टीम (TBA)
कबड्डी: पुरुषों का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम बांग्लादेश, सुनील कुमार और टीम; महिलाओं का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम ईरान, पुष्पा राणा और टीम (TBA)
बैडमिंटन: महिला टीम सेमीफाइनल - पीवी सिंधु और टीम (सुबह 6 बजे); पुरुष टीम सेमीफाइनल - लक्ष्य सेन और टीम (सुबह 11:30 बजे)
टेबल टेनिस: व्यक्तिगत शुरुआती राउंड; टीम सेमीफाइनल - भारतीय खिलाड़ी (समय बाद में बताया जाएगा)
शूटिंग: महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल - सुरुचि सिंह, मनु भाकर, ईशा सिंह (सुबह 6:15 बजे); पुरुष और महिला स्कीट, तीसरा दिन - भारतीय स्कीट टीमें (सुबह 6:30 बजे)
फेंसिंग: पुरुषों का सेबर और महिलाओं का फॉइल - गिशो निधि कुमारेशन पद्मा, करण सिंह, लक्ष्य बडसेर और अन्य; मीना देवी नाओरेम, जॉइस अशिता स्टालिनराज और अन्य (सुबह 6:30 बजे)
सॉफ्ट टेनिस: महिला और पुरुष व्यक्तिगत नॉकआउट राउंड - भारतीय खिलाड़ी (समय बाद में बताया जाएगा)
कैनोइंग: पुरुषों की कयाक फोर 500 मीटर हीट - नाओचा सिंह लैतोंजम और टीम (सुबह 6:30 बजे); महिलाओं की कयाक डबल 500 मीटर हीट - भारतीय जोड़ी (सुबह 7:10 बजे)
पुरुषों की कयाक डबल 500 मीटर हीट - प्रोहित बारोई/प्रसन्ना कुमार चेम्पाडियिल सत्यप्रकाश (सुबह 10:30 बजे); महिलाओं की कैनो डबल 500 मीटर हीट - भारतीय जोड़ी (सुबह 10:50 बजे)
ई-स्पोर्ट्स: ई-फुटबॉल — चिन्मय साहू/डैनियल शकील पटेल (समय बाद में बताया जाएगा)
तैराकी: पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट/फाइनल - भारतीय तैराक (सुबह 6:39 बजे से)
स्क्वैश: व्यक्तिगत राउंड ऑफ 32 — वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार और अन्य भारतीय खिलाड़ी (सुबह 7:30 बजे)
बॉक्सिंग: पुरुषों का 60 किग्रा और 80 किग्रा शुरुआती राउंड - सचिन सिवाच, अंकुश (सुबह 8:30 बजे)
वेटलिफ्टिंग: महिलाओं का 49 किग्रा फाइनल - भारतीय लिफ्टर; महिलाओं का 53 किग्रा फाइनल - ज्ञानेश्वरी यादव (सुबह 10 बजे/दोपहर 1:30 बजे)
फील्ड हॉकी: महिलाओं का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम थाईलैंड, सलीमा टेटे और टीम (सुबह 11:30 बजे)
वुशु: सांडा सेमीफाइनल - भारतीय खिलाड़ी (दोपहर 2:30 बजे)
जिमनास्टिक्स: महिलाओं का ऑल-अराउंड फाइनल - प्रणति नायक (दोपहर 3:30 बजे)
24 सितंबर, गुरुवार
सेपक टकरा: पुरुषों की टीम रेगु सेमीफाइनल - भारतीय पुरुष टीम (सुबह 5:30 बजे)
रोइंग: फाइनल A - भारतीय टीमें (सुबह 5:30 बजे)
बैडमिंटन: महिलाओं की टीम का फाइनल - पीवी सिंधु और टीम (सुबह 6 बजे); पुरुषों की टीम का फाइनल - लक्ष्य सेन और टीम (दोपहर 12:30 बजे)
वुशु: सांडा फाइनल — भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6 बजे)
शूटिंग: पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल - कमलजीत, आकाश भारद्वाज, केदारलिंग उचागनवे (सुबह 6:15 बजे); मिक्स्ड टीम स्कीट - अनंत जीत सिंह नरुका और परिनाज धालीवाल, कायन चेनाई और पार्टनर (सुबह 6:30 बजे)
कैनोइंग: महिलाओं की कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल, मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर हीट - भारतीय टीमें (सुबह 6:30 बजे/सुबह 11:30 बजे)
कबड्डी: पुरुषों का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम चीनी ताइपे, सुनील कुमार और टीम; महिलाओं का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम जापान, पुष्पा राणा और टीम (समय तय नहीं)
फेंसिंग: महिलाओं की सेबर - सीए भवानी देवी और टीम (सुबह 6:30 बजे)
टेबल टेनिस: व्यक्तिगत शुरुआती दौर; टीम फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (समय तय नहीं)
एथलेटिक्स: महिलाओं का हेप्टाथलॉन पहला दिन - पूजा/अनामिका कोझिंजपरम्बिल अनीश (सुबह 6:30 बजे); मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले हीट - जय कुमार/मनु थेक्किनालिल साजी और अन्य (सुबह 6:50 बजे); पुरुषों की ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन - प्रवीण चित्रवेल/कार्तिक उन्नीकृष्णन (सुबह 7 बजे); पुरुषों की हाई जंप क्वालिफिकेशन - आदर्श राम ज्योति शंकर/सर्वेश कुशारे (दोपहर 3:35 बजे); महिलाओं की ट्रिपल जंप फाइनल - निहारिका वशिष्ठ/आशा इलांगो (शाम 4:14 बजे); पुरुषों की 100 मीटर हीट - गुरिंदरवीर सिंह/अनिमेश कुजूर (शाम 4:38 बजे); महिलाओं की 10,000 मीटर फाइनल - सीमा (शाम 5:55 बजे); मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल - भारतीय रिले टीम (शाम 6:45 बजे).
तैराकी: पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई हीट/फाइनल; पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट/फाइनल; पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल - भारतीय तैराक (सुबह 6:38 बजे से)
स्क्वैश: व्यक्तिगत राउंड ऑफ 16 - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 7:30 बजे)
बॉक्सिंग: प्री-क्वार्टर फाइनल - भारतीय बॉक्सर (सुबह 8:30 बजे)
वेटलिफ्टिंग: पुरुषों की 60 किग्रा फाइनल
फील्ड हॉकी: पुरुषों का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम कोरिया, हरमनप्रीत सिंह और टीम (सुबह 11:30 बजे)
जिम्नास्टिक्स: महिलाओं की वॉल्ट फाइनल - प्रणति नायक (दोपहर 2:25 बजे)
25 सितंबर, शुक्रवार
सर्फिंग: महिलाओं का शॉर्टबोर्ड राउंड 1 हीट्स - कमाली मूर्ति; पुरुषों का शॉर्टबोर्ड राउंड 1 हीट्स - किशोर कुमार/शिवराज बाबू (सुबह 3:30/सुबह 6:34)
सेपक टकरा: पुरुषों की टीम रेगु फाइनल - भारतीय पुरुष टीम (सुबह 5:30)
घुड़सवारी: ड्रेसेज डे 1 - भारतीय ड्रेसेज टीम (सुबह 6 बजे)
कबड्डी: पुरुषों और महिलाओं का सेमीफाइनल - भारतीय टीमें, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (समय बाद में बताया जाएगा)
बैडमिंटन: पुरुषों और महिलाओं का सिंगल्स राउंड ऑफ 64; पुरुषों और महिलाओं का डबल्स राउंड ऑफ 32; मिक्स्ड डबल्स राउंड ऑफ 16 — भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6 बजे)
शूटिंग: 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम - भारतीय जोड़ियां (सुबह 6:15); पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन — रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (सुबह 7:15)
कैनोइंग: महिलाओं का कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल - भारतीय जोड़ी (सुबह 6:30)
टेबल टेनिस: व्यक्तिगत शुरुआती राउंड; मिक्स्ड डबल्स क्वार्टर-फाइनल और सेमीफाइनल - भारतीय खिलाड़ी (समय बाद में बताया जाएगा)
स्क्वैश: व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6:30)
फेंसिंग: पुरुषों की फॉइल और महिलाओं की एपी टीमें - भारतीय टीमें (सुबह 6 बजे)
एथलेटिक्स: महिलाओं का हेप्टाथलॉन डे 2 - पूजा/अनामिका कोझिंजपरम्बिल अनीश (सुबह 6:30); पुरुषों की 400 मीटर हीट्स - राजेश रमेश/विशाल थेन्नारासु कयालविझी (सुबह 7 बजे); महिलाओं का शॉट पुट फ़ाइनल - मनप्रीत कौर/कृष्णा जयशंकर मेनन (दोपहर 3:35); पुरुषों की 100 मीटर सेमीफाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 4:03); महिलाओं का पोल वॉल्ट फाइनल - बरनिका एलंगोवन/सिंधुश्री गणेश (शाम 4:33); पुरुषों की 10,000 मीटर फाइनल - गुलवीर सिंह (शाम 5:02); पुरुषों का हैमर थ्रो फाइनल - दमनीत सिंह/प्रवीण कुमार (शाम 5:10 बजे); महिलाओं की 400 मीटर हीट - प्राची चौधरी/किरण पहल (शाम 5:45 बजे); पुरुषों का 400 मीटर सेमीफाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 6:13 बजे); पुरुषों का 100 मीटर फाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 6:45 बजे)
तैराकी: पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, 200 मीटर बैकस्ट्रोक, 400 मीटर फ़्रीस्टाइल और 200 मीटर बटरफ्लाई - भारतीय तैराक (सुबह 6:37 बजे से)
फील्ड हॉकी: महिलाओं का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम जापान, सलीमा टेटे और टीम (सुबह 7:30 बजे)
बॉक्सिंग: प्री-क्वार्टर फाइनल - भारतीय बॉक्सर (सुबह 8:30 बजे)
वेटलिफ्टिंग: महिलाओं का 61 किग्रा फाइनल - भारतीय लिफ्टर (सुबह 10 बजे)
26 सितंबर, शनिवार
सर्फिंग: पुरुषों का शॉर्टबोर्ड राउंड 2 - किशोर कुमार/शिवराज बाबू (सुबह 3:30 बजे); महिलाओं का शॉर्टबोर्ड राउंड 3 — कमाली मूर्ति (सुबह 7:14 बजे)
घुड़सवारी: ड्रेसेज डे 2 — भारतीय ड्रेसेज टीम (सुबह 6 बजे)
कबड्डी: पुरुषों और महिलाओं का फाइनल - भारतीय टीमें, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (समय बाद में बताया जाएगा)
शूटिंग: पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन - रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (सुबह 6:15 बजे)
बैडमिंटन: पुरुषों और महिलाओं का सिंगल्स राउंड ऑफ 32/राउंड ऑफ 16; पुरुषों और महिलाओं का डबल्स राउंड ऑफ 16 — भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6 बजे)
टेबल टेनिस: व्यक्तिगत शुरुआती राउंड; मिक्स्ड डबल्स फाइनल — भारतीय खिलाड़ी (समय बाद में बताया जाएगा)
एथलेटिक्स: पुरुषों का मैराथन फाइनल - सावन बरवाल/कार्तिक कारकेरा (सुबह 4 बजे); पुरुषों का डेकाथलॉन डे 1 - तौफीक नौशाद/तेजस्विन शंकर (सुबह 5:35 बजे); पुरुषों का जैवलिन क्वालिफिकेशन - रोहित यादव/यश वीर सिंह (सुबह 7:35 बजे); महिलाओं की 200 मीटर दौड़ राउंड 1 - हरिता भद्रा/उन्नति अयप्पा बोलैंड (सुबह 8 बजे); पुरुषों की 200 मीटर दौड़ राउंड 1 - अनिमेष कुजूर (सुबह 8:45 बजे); महिलाओं की लंबी कूद क्वालिफिकेशन - शैली सिंह/एन्सी सोजन एडप्पिली (सुबह 8:50 बजे); महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ क्वालिफिकेशन - ज्योति याराजी/नंदिनी कोंगन (शाम 4:04 बजे); महिलाओं की 200 मीटर दौड़ सेमीफाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 4:25 बजे); पुरुषों का शॉट पुट फाइनल - करणवीर सिंह/तजिंदरपाल सिंह तूर (शाम 4:30 बजे); पुरुषों की 200 मीटर दौड़ सेमीफाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 4:46 बजे); पुरुषों की ट्रिपल जंप फाइनल - प्रवीण चित्रवेल/कार्तिक उन्नीकृष्णन (शाम 5:05 बजे); पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ हीट्स - यूनुस शाह/गुलवीर सिंह (शाम 5:21 बजे); महिलाओं की 400 मीटर दौड़ फाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 6:15 बजे); पुरुषों की 400 मीटर दौड़ फाइनल — भारतीय क्वालिफायर (शाम 6:33 बजे); महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ फाइनल — पारुल चौधरी (शाम 6:45 बजे)
तीरंदाजी: रिकर्व पुरुष और कंपाउंड महिला रैंकिंग राउंड - धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप (सुबह 4:30 बजे); रिकर्व महिला और कंपाउंड पुरुष रैंकिंग राउंड - अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु (सुबह 9 बजे)
कैनोइंग: महिलाओं की कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल - भारतीय जोड़ी (सुबह 6:30 बजे)
सेलिंग: पहला दिन - भारतीय सेलिंग टीम (सुबह 7:30 बजे)
बॉक्सिंग: प्री-क्वार्टर फाइनल - भारतीय बॉक्सर (सुबह 8:30 बजे)
ई-स्पोर्ट्स: पुयो पुयो चैंपियंस - परितोष (समय बाद में बताया जाएगा). फेंसिंग: पुरुषों की सेबर और महिलाओं की फॉइल टीमें - भारतीय टीमें (सुबह 6:30 बजे)
स्क्वैश: व्यक्तिगत सेमीफाइनल - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 8:30 बजे)
फील्ड हॉकी: पुरुषों का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम जापान, हरमनप्रीत सिंह और टीम (दोपहर 1:30 बजे)
27 सितंबर, रविवार
सर्फिंग: पुरुषों का शॉर्टबोर्ड राउंड 3 - किशोर कुमार/शिवराज बाबू (सुबह 3:30 बजे); महिलाओं और पुरुषों का शॉर्टबोर्ड क्वार्टर-फाइनल - भारतीय सर्फर (सुबह 7:54 बजे/सुबह 10:06 बजे)
आर्चरी: कंपाउंड पुरुषों और महिलाओं की टीम एलिमिनेशन - साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु, ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप (सुबह 4:30 बजे); रिकर्व और कंपाउंड मिक्स्ड टीम एलिमिनेशन - भारतीय टीमें (सुबह 6:45 बजे); रिकर्व पुरुषों और महिलाओं की टीम एलिमिनेशन - धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद (सुबह 10 बजे)
सेपक टकरा: महिलाओं का डबल्स, पहला दिन - लेइरेंटोनबी देवी इलांगबम/प्रीति लैंगोलजाम/मेनेनु त्सुकुरू (सुबह 5:30 बजे)
घुड़सवारी: ड्रेसेज डे 3 - भारतीय ड्रेसेज टीम (सुबह 6 बजे)
बैडमिंटन: क्वार्टर-फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6 बजे)
फेंसिंग: महिलाओं की सेबर टीम - सीए भवानी देवी और टीम (सुबह 6 बजे)
कुराश: महिलाओं का 57 किग्रा - भारती/संगीता बल्हारा; पुरुषों का +90kg - विशाल/यश कुमार (सुबह 6 बजे)
शूटिंग: महिलाओं की 25m पिस्टल - मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत (सुबह 6:10 बजे); पुरुषों और महिलाओं का ट्रैप, डे 1 - शपथ भारद्वाज, कायन चेनाई, अहवर रिजवी, नीरू ढांडा, आशीमा अहलावत, मनीषा कीर (सुबह 6:30 बजे)
वॉलीबॉल: पुरुषों का ग्रुप स्टेज, डे 1 - भारत (सुबह 6:30 बजे)
टेबल टेनिस: पुरुषों का डबल्स और महिलाओं का सिंगल्स सेमीफाइनल और फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (समय तय नहीं)
टेनिस: शुरुआती राउंड - सुमित नागल, युकी भांबरी, दक्षिनेश्वर सुरेश, अनिरुद्ध चंद्रशेखर, एन श्रीराम बालाजी, अंकिता रैना, रुतुजा भोसले (सुबह 6:30 बजे)
सेलिंग: डे 2 - भारतीय सेलिंग टीम (सुबह 7:30 बजे)
ई-स्पोर्ट्स: पोकेमॉन यूनाइट — भारतीय टीम (समय तय नहीं)
एथलेटिक्स: महिलाओं की मैराथन रेस वॉक; पुरुषों का डेकाथलॉन डे 2; महिलाओं की लॉन्ग जंप फाइनल - शैली सिंह/एन्सी सोजन एडप्पिली; महिलाओं की 200m फाइनल - भारतीय क्वालिफायर; पुरुषों की 200m फाइनल — भारतीय क्वालिफायर; पुरुषों की हाई जंप फाइनल - आदर्श राम ज्योति शंकर/सर्वेश कुशारे; पुरुषों की 800m हीट - कृष्ण कुमार/मोहम्मद अफसल पुलिक्कलाकाथ; महिलाओं की जैवलिन फाइनल - भारतीय क्वालिफायर; महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज फाइनल — अंकिता ध्यानी/पारुल चौधरी; महिलाओं की 4x100m रिले हीट - भारतीय रिले टीम; पुरुषों की 4x100 मीटर रिले हीट्स - भारतीय रिले टीम
स्क्वैश: व्यक्तिगत फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 8:30 बजे)
बॉक्सिंग: क्वार्टर-फाइनल - भारतीय बॉक्सर (सुबह 8:30 बजे)
वेटलिफ्टिंग: महिलाओं का 69 किग्रा फाइनल - भारतीय लिफ्टर (सुबह 10 बजे)
फील्ड हॉकी: महिलाओं का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम सिंगापुर, सलीमा टेटे और टीम (दोपहर 3:30 बजे)
28 सितंबर, सोमवार
सर्फिंग: पुरुषों और महिलाओं के शॉर्टबोर्ड सेमीफाइनल, ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल — भारतीय सर्फर (सुबह 3:30 बजे से)
आर्चरी: कंपाउंड पुरुषों का व्यक्तिगत पहला और दूसरा राउंड - भारतीय कंपाउंड आर्चर (सुबह 4:30 बजे); कंपाउंड महिलाओं का व्यक्तिगत पहला और दूसरा राउंड - ज्योति सुरेखा वेन्नम और टीम के साथी (सुबह 8:45 बजे)
सेपक टकरा: महिलाओं का डबल्स, दूसरा दिन - भारतीय महिला टीम (सुबह 5:30 बजे); सेमीफाइनल - भारतीय टीम, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (सुबह 10:30 बजे)
बैडमिंटन: सेमीफाइनल - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6 बजे)
कुराश: महिलाओं का 78 किग्रा — पिंकी चौहान; पुरुषों का 81 किग्रा — भारतीय प्रतियोगी (सुबह 6 बजे)
शूटिंग: महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल, दूसरा दिन — मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत (सुबह 6:10 बजे); पुरुषों और महिलाओं का ट्रैप, दूसरा दिन - भारतीय ट्रैप टीमें (सुबह 6:30 बजे)
वॉलीबॉल: पुरुषों का ग्रुप स्टेज, दूसरा दिन - भारत (सुबह 6:30 बजे)
टेबल टेनिस: महिलाओं का डबल्स और पुरुषों का सिंगल्स सेमीफाइनल और फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (समय बाद में तय होगा)
टेनिस: शुरुआती राउंड — भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6:30 बजे)
स्क्वैश: टीम इवेंट ग्रुप स्टेज — भारतीय पुरुष और महिला टीमें (सुबह 6:30 बजे)
सेलिंग: तीसरा दिन — भारतीय सेलिंग टीम (सुबह 7:30 बजे)
पुरुष क्रिकेट: क्वार्टर-फाइनल - भारत बनाम क्वालिफायर, श्रेयस अय्यर और टीम (सुबह 10:30 बजे). एथलेटिक्स: महिलाओं का डिस्कस थ्रो फाइनल - सान्या यादव/सीमा कालीरामना (दोपहर 2:45 बजे); मिक्स्ड 4x100m रिले हीट्स - भारतीय रिले टीम (दोपहर 3:20 बजे); महिलाओं की 400m बाधा दौड़ फाइनल - अनु राघवन/विथ्या रामराज (दोपहर 3:53 बजे); पुरुषों की 400m बाधा दौड़ फाइनल - यशस पलक्ष/संतोष कुमार तमिलरासन (शाम 4:03 बजे); पुरुषों की 3000m स्टीपलचेज फाइनल - अविनाश साबले (शाम 4:12 बजे); पुरुषों की लंबी कूद फाइनल - मुरली श्रीशंकर (शाम 4:25 बजे); पुरुषों की 1500m फाइनल - यूनुस शाह/गुलवीर सिंह (शाम 4:35 बजे); महिलाओं की 800m हीट्स - गौतमी जयरामन/पूजा (शाम 4:50 बजे); पुरुषों का जैवलिन थ्रो फाइनल - रोहित यादव/यश वीर सिंह (शाम 4:55 बजे); महिलाओं की 5000m फाइनल -पारुल चौधरी/सीमा (शाम 5:13 बजे); पुरुषों की 4x400m रिले हीट्स - भारतीय रिले टीम (शाम 5:50 बजे); महिलाओं की 4x100m रिले फाइनल - भारतीय रिले टीम (शाम 6:34 बजे); पुरुषों की 4x100m रिले फाइनल - भारतीय रिले टीम (शाम 6:53 बजे)
बॉक्सिंग: क्वार्टर-फाइनल — भारतीय बॉक्सर (सुबह 8:30 बजे)
फील्ड हॉकी: पुरुषों का ग्रुप स्टेज - भारत बनाम बांग्लादेश, हरमनप्रीत सिंह और टीम (दोपहर 3:30 बजे)
29 सितंबर, मंगलवार
आर्चरी: रिकर्व पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला और दूसरा राउंड - धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे (सुबह 4:30 बजे); रिकर्व महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला और दूसरा राउंड - अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद (सुबह 8:45 बजे)
सेपक टकरा: महिलाओं का डबल्स फाइनल - भारतीय टीम (सुबह 5:30 बजे)
कुराश: महिलाओं का +87kg वर्ग - भारतीय प्रतियोगी; पुरुषों का 66kg — विपिन कुमार (सुबह 6 बजे)
वॉलीबॉल: पुरुषों का ग्रुप स्टेज, तीसरा दिन - भारत (सुबह 6:30 बजे)
शूटिंग: पुरुषों और महिलाओं का ट्रैप, तीसरा दिन - भारतीय ट्रैप टीमें (सुबह 6:30 बजे)
टेनिस: शुरुआती राउंड — भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6:30 बजे)
साइकिलिंग: महिलाओं की टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग - सेलेस्टिना चेलोब्रोय, कीर्ति रंगस्वामी चिक्का, सरिता कुमारी, त्रियाशा पॉल (सुबह 6:30 बजे); पुरुषों की टीम स्प्रिंट क्वालिफाइंग - डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, जेमश सिंह केइथेलकप्पम, रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, रोजित सिंह यांगलेम (सुबह 6:51 बजे); महिलाओं की टीम परस्यूट क्वालिफाइंग - मीनाक्षी रोहिल्ला, पूजा बबन डानोले, हर्षिता जाखड़, स्वस्ति सिंह (सुबह 7:18 बजे); महिलाओं की टीम स्प्रिंट फाइनल (दोपहर 12:50 बजे); पुरुषों की टीम स्प्रिंट फाइनल (दोपहर 12:56 बजे)
स्क्वैश: टीम इवेंट ग्रुप स्टेज - भारतीय टीमें (सुबह 6:30 बजे)
कैनोइंग: पुरुषों की कयाक सिंगल हीट्स - हितेश केवट/प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (सुबह 7 बजे); महिलाओं की कैनो सिंगल हीट्स - पल्लवी जगताप/रीना सेन (सुबह 7:40 बजे); पुरुषों की कैनो सिंगल हीट्स - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 8:18 बजे); महिलाओं की कयाक सिंगल हीट्स - शिखा चौहान (सुबह 8:55 बजे)
बैडमिंटन: फाइनल - भारतीय खिलाड़ी, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (सुबह 7:30 बजे)
सेलिंग: चौथा दिन - भारतीय सेलिंग टीम (सुबह 7:30 बजे)
स्पोर्ट क्लाइंबिंग: महिलाओं की स्पीड क्वालिफिकेशन - जोगा पुर्टी (सुबह 9 बजे)
एथलेटिक्स: पुरुषों का पोल वॉल्ट फाइनल - कुलदीप कुमार/देव मीणा (दोपहर 2:45 बजे); महिलाओं की हाई जंप फाइनल - पूजा सिंह/सुप्रिया सिंदिगेरे बसवराजु (दोपहर 3:48 बजे); महिलाओं की हैमर थ्रो फाइनल - तान्या चौधरी/अनुष्का यादव (शाम 4:05 बजे); महिलाओं की 800 मीटर फाइनल - गौतमी जयरामन/पूजा (शाम 4:20 बजे); पुरुषों की 800 मीटर फाइनल - कृष्ण कुमार/मोहम्मद अफसल पुलिक्कलकथ (शाम 4:35 बजे); पुरुषों की 5000 मीटर फाइनल - गुलवीर सिंह (शाम 4:50 बजे); मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले फाइनल - भारतीय रिले टीम (शाम 5:18 बजे); महिलाओं की 4x400 मीटर रिले फाइनल - भारतीय रिले टीम (शाम 5:35 बजे); पुरुषों की 4x400 मीटर रिले फाइनल - भारतीय रिले टीम (शाम 5:47 बजे)
बॉक्सिंग: सेमीफाइनल - भारतीय बॉक्सर (सुबह 9:30 बजे)
30 सितंबर, बुधवार
गोल्फ: पुरुषों और महिलाओं का पहला दिन - युवराज संधू, वीर अहलावत, सप्तक तलवार, अदिति अशोक, दीक्षा डागर, प्रणवी उर्स (सुबह 3 बजे)
सेपक टकरा: पुरुषों और महिलाओं का क्वाड्रेंट, पहला दिन - भारतीय टीमें (सुबह 5:30 बजे). आर्चरी: कंपाउंड महिला टीम सेमीफाइनल और मेडल मैच — ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी, पृथिका प्रदीप (सुबह 5:30 बजे से); कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफ़ाइनल और मेडल मैच - भारतीय जोड़ी (सुबह 7:55 बजे से); कंपाउंड पुरुष टीम सेमीफाइनल और मेडल मैच - साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु (सुबह 10:30 बजे से)
साइकिलिंग: पुरुषों की स्प्रिंट क्वालिफाइंग - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम और अन्य (सुबह 6:30 बजे); महिलाओं की कीरिन पहला राउंड - सेलेस्टिना चेलोब्रोय/कीर्ति रंगास्वामी चिक्का (सुबह 6:56 बजे); महिलाओं की टीम परस्यूट मेडल रेस - भारतीय टीम (सुबह 11:58 बजे); महिलाओं की कीरिन फाइनल - भारतीय क्वालिफायर (दोपहर 12:32 बजे)
टेनिस: शुरुआती राउंड - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6:30 बजे)
शूटिंग: पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, पहला दिन - अनीश भनवाला (सुबह 6:10 बजे); ट्रैप मिक्स्ड टीम — भारतीय जोड़ियां (सुबह 6:30 बजे)
स्क्वैश: टीम इवेंट क्वार्टर-फाइनल — भारतीय टीमें (सुबह 6:30 बजे)
कैनोइंग: पुरुषों की कयाक सिंगल सेमीफाइनल/फाइनल — हितेश केवट/प्रद्युम्न सिंह राठौड़; महिलाओं की कैनो सिंगल सेमीफाइनल/फाइनल — पल्लवी जगताप/रीना सेन (सुबह 7 बजे से)
रेसलिंग: पुरुषों की ग्रीको-रोमन 67 किग्रा और 87 किग्रा - दीपक/अमन; महिलाओं की 68 किग्रा - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 7 बजे)
सेलिंग: पांचवां दिन - भारतीय सेलिंग टीम (सुबह 7:30 बजे)
जूडो: महिलाओं की 48 किग्रा - अस्मिता डे (सुबह 7:30 बजे)
स्पोर्ट क्लाइंबिंग: पुरुषों की स्पीड क्वालिफिकेशन - दीपू मल्लेश (सुबह 9 बजे); महिलाओं की स्पीड फाइनल - जोगा पुर्ती (समय बाद में तय होगा)
बॉक्सिंग: सेमीफाइनल - भारतीय बॉक्सर (सुबह 9:30 बजे)
फील्ड हॉकी: महिलाओं का सेमीफाइनल — भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
1 अक्टूबर, गुरुवार
गोल्फ: पुरुषों और महिलाओं का दूसरा दिन - भारतीय गोल्फर (सुबह 3 बजे)
सेपक टकरा: पुरुषों और महिलाओं का क्वाड्रेंट, दूसरा दिन - भारतीय टीमें (सुबह 5:30 बजे)
तीरंदाजी: कंपाउंड महिलाओं का व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल - ज्योति सुरेखा वेन्नम और साथी खिलाड़ी (सुबह 5:30 बजे); सेमीफाइनल और मेडल मैच (सुबह 6:38/7:14 बजे); कंपाउंड पुरुषों का व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल - भारतीय तीरंदाज (सुबह 9:30 बजे); सेमीफाइनल और मेडल मैच (सुबह 10:38/11:14 बजे)
ताइक्वांडो: महिलाओं का व्यक्तिगत पूमसे - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 5:30 बजे)
घुड़सवारी: टीम जंपिंग - भारतीय टीम (समय तय नहीं)
रग्बी: महिलाओं का इवेंट, पहला दिन - भारतीय महिला टीम (समय तय नहीं)
शूटिंग: पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, दूसरा दिन - अनीश भनवाला (सुबह 6:10 बजे)
साइकिलिंग: पुरुषों का ओमनीयम - हर्षवीर सिंह सेखों (सुबह 6:30 बजे); पुरुषों का स्प्रिंट क्वार्टर-फाइनल - भारतीय क्वालिफायर (सुबह 6:48 बजे); महिलाओं का स्प्रिंट क्वालिफिकेशन - सरिता कुमारी/त्रियाशा पॉल (सुबह 7 बजे); पुरुषों का स्प्रिंट सेमीफाइनल (सुबह 11:30 बजे); महिलाओं का मैडिसन फाइनल - हर्षिता जाखड़/स्वस्ति सिंह (दोपहर 12:18 बजे); पुरुषों का स्प्रिंट फाइनल - भारतीय क्वालिफायर (दोपहर 1:03 बजे)
वॉलीबॉल: पुरुषों का क्वार्टर-फाइनल - भारत (सुबह 6:30 बजे)
टेनिस: शुरुआती दौर - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 6:30 बजे)
कुश्ती: पुरुषों का ग्रीको-रोमन 60 किग्रा, 77 किग्रा और 97 किग्रा - सुमित दलाल, अमन, नितेश कुमार; महिलाओं का 62 किग्रा - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 7 बजे)
कैनोइंग: पुरुषों का कैनो सिंगल सेमीफाइनल/फाइनल और महिलाओं का कयाक सिंगल सेमीफाइनल/फाइनल - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 7 बजे से)
स्क्वैश: टीम इवेंट सेमीफाइनल - भारतीय टीमें (सुबह 7 बजे). सेलिंग: दो फाइनल - भारतीय सेलर (सुबह 7:30 बजे)
जूडो: महिलाओं का 57 किग्रा और किग्रा - यामिनी मौर्य/इनुंगनबी तखेलंबम (सुबह 7:30 बजे)
पुरुष क्रिकेट: सेमीफाइनल - भारत, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (सुबह 10:30 बजे)
फील्ड हॉकी: पुरुषों का सेमीफाइनल — भारत, क्वालिफिकेशन पर निर्भर
स्पोर्ट क्लाइंबिंग: पुरुषों का स्पीड फाइनल — दीपू मल्लेश (शाम 4:30 बजे)
2 अक्टूबर, शुक्रवार
गोल्फ: पुरुषों और महिलाओं का तीसरा दिन - भारतीय गोल्फर (सुबह 3 बजे)
सेपक टकरा: पुरुषों और महिलाओं का क्वाड्रेंट सेमीफाइनल - भारतीय टीमें (सुबह 5:30 बजे)
आर्चरी: रिकर्व महिला टीम का सेमीफाइनल और मेडल मैच - अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद (सुबह 5:30 बजे से); रिकर्व मिक्स्ड टीम का सेमीफाइनल और मेडल मैच - भारतीय जोड़ी (सुबह 7:55 बजे से); रिकर्व पुरुष टीम का सेमीफाइनल और मेडल मैच - धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे (सुबह 10:30 बजे से)
ई-स्पोर्ट्स: लीग ऑफ लेजेंड्स - अहमद शाहिद इसरार, राहुल बिष्ट, सानिध्य मलिक, मिहिर रंजन, आकाश शांडिल्य, अक्षज शेनॉय (समय तय नहीं)
रग्बी: महिला इवेंट, दूसरा दिन - भारतीय महिला टीम (समय तय नहीं)
साइकिलिंग: महिला ओमनीयम - हर्षिता जाखड़ (सुबह 6:30 बजे); महिला स्प्रिंट क्वार्टर-फाइनल - सरिता कुमारी/त्रियाशा पॉल (सुबह 6:48 बजे); पुरुष कीरिन पहला राउंड - हर्षवीर सिंह सेखों (सुबह 7 बजे); महिला स्प्रिंट सेमीफाइनल (सुबह 11:30 बजे); पुरुष कीरिन सेमीफाइनल (सुबह 11:39 बजे); पुरुष मैडिसन फाइनल - भारतीय जोड़ी (दोपहर 12:16 बजे); महिला स्प्रिंट फाइनल (दोपहर 1:21 बजे); पुरुष कीरिन फाइनल (दोपहर 1:27 बजे)
वॉलीबॉल: पुरुष सेमीफाइनल - भारत (सुबह 6:30 बजे)
टेनिस: दो फाइनल - भारतीय खिलाड़ी, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (सुबह 6:30 बजे)
रेसलिंग: पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा-125 किग्रा - सुजीत कलकल, सागर जगलान, दीपक पूनिया, रजत रुहल; महिला फ्रीस्टाइल 50किग्रा-किग्रा — भारतीय खिलाड़ी (सुबह 7 बजे)
सेलिंग: पांच फाइनल - भारतीय सेलर (सुबह 7:30 बजे)
कैनोइंग: महिला कयाक क्रॉस इंडिविजुअल - शिखा चौहान (सुबह 7:30 बजे से)
बॉक्सिंग: फाइनल - भारतीय बॉक्सर (सुबह 9:30 बजे)
स्क्वैश: टीम इवेंट फाइनल - भारतीय टीमें (सुबह 10 बजे)
फील्ड हॉकी: महिला फाइनल — भारत, क्वालिपिकेशन पर निर्भर.
3 अक्टूबर, शनिवार
गोल्फ: पुरुषों और महिलाओं का चौथा दिन - भारतीय गोल्फर (सुबह 3 बजे)
सेपक टकरा: पुरुषों और महिलाओं का क्वाड्रेंट फाइनल - भारतीय टीमें (सुबह 5:30 बजे)
तीरंदाजी: महिलाओं की रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल - अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद (सुबह 5:30 बजे); सेमीफाइनल और मेडल मैच (सुबह 6:38/7:14 बजे); पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत क्वार्टर-फाइनल - धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे (सुबह 9:30 बजे); सेमीफाइनल और मेडल मैच (सुबह 10:38/11:14 बजे).
ताइक्वांडो: महिलाओं का 57 किग्रा और +67 किग्रा - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 5:30 बजे)
वॉलीबॉल: पुरुषों का फाइनल - भारत, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (सुबह 6:30 बजे)
टेनिस: तीन फाइनल - भारतीय खिलाड़ी, क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर (सुबह 6:30 बजे)
कुश्ती: पुरुषों का फ्रीस्टाइल 57 किग्रा, 74 किग्रा और 97 किग्रा - अमन सहरावत, सुजीत कलकल, दीपक पूनिया/सागर जागलान; महिलाओं का फ्रीस्टाइल 53 किग्रा और 57 किग्रा - भारतीय खिलाड़ी (सुबह 7 बजे)
घुड़सवारी: व्यक्तिगत जंपिंग, पहला दिन - भारतीय राइडर (समय तय नहीं)
पुरुष क्रिकेट: फाइनल — भारत, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (सुबह 10:30 बजे)
रग्बी: महिलाओं का इवेंट नॉकआउट — भारतीय महिला टीम (समय तय नहीं)
सेलिंग: सात फाइनल - भारतीय सेलर (सुबह 7:30 बजे)
फील्ड हॉकी: पुरुषों का फाइनल - भारत, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (दोपहर 3:30 बजे)
4 अक्टूबर, रविवार
घुड़सवारी: व्यक्तिगत जंपिंग, दूसरा दिन - भारतीय राइडर (समय तय नहीं)
क्लोजिंग सेरेमनी: आइची-नागोया एशियाई खेल समाप्त होंगे