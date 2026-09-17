जापान में तिरंगा लहराने की बारी: ओपनिंग सेरेमनी से पहले शुरू हो जाएंगे भारत के मुकाबले, जानें हर दिन का शेड्यूल

एथलेटिक्स: पुरुषों का मैराथन फाइनल - सावन बरवाल/कार्तिक कारकेरा (सुबह 4 बजे); पुरुषों का डेकाथलॉन डे 1 - तौफीक नौशाद/तेजस्विन शंकर (सुबह 5:35 बजे); पुरुषों का जैवलिन क्वालिफिकेशन - रोहित यादव/यश वीर सिंह (सुबह 7:35 बजे); महिलाओं की 200 मीटर दौड़ राउंड 1 - हरिता भद्रा/उन्नति अयप्पा बोलैंड (सुबह 8 बजे); पुरुषों की 200 मीटर दौड़ राउंड 1 - अनिमेष कुजूर (सुबह 8:45 बजे); महिलाओं की लंबी कूद क्वालिफिकेशन - शैली सिंह/एन्सी सोजन एडप्पिली (सुबह 8:50 बजे); महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ क्वालिफिकेशन - ज्योति याराजी/नंदिनी कोंगन (शाम 4:04 बजे); महिलाओं की 200 मीटर दौड़ सेमीफाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 4:25 बजे); पुरुषों का शॉट पुट फाइनल - करणवीर सिंह/तजिंदरपाल सिंह तूर (शाम 4:30 बजे); पुरुषों की 200 मीटर दौड़ सेमीफाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 4:46 बजे); पुरुषों की ट्रिपल जंप फाइनल - प्रवीण चित्रवेल/कार्तिक उन्नीकृष्णन (शाम 5:05 बजे); पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ हीट्स - यूनुस शाह/गुलवीर सिंह (शाम 5:21 बजे); महिलाओं की 400 मीटर दौड़ फाइनल - भारतीय क्वालिफायर (शाम 6:15 बजे); पुरुषों की 400 मीटर दौड़ फाइनल — भारतीय क्वालिफायर (शाम 6:33 बजे); महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ फाइनल — पारुल चौधरी (शाम 6:45 बजे)