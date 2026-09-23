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'भारत ही असली बेंचमार्क है...', एशियन गेम्स से पहले पाकिस्तान के कोच ने कबूली सच्चाई, मोहसिन नकवी को लगेगी मिर्ची

India vs Pakistan Asian Games 2026: पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने भारत को व्हाइट-बॉल क्रिकेट का असली बेंचमार्क माना है. एशियन गेम्स 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले का समीकरण और पाकिस्तान टीम की तैयारी पर हेसन ने क्या-क्या कहा?

Written ByRohit Raj
Published: Sep 23, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:16 PM IST
'भारत ही असली बेंचमार्क है...', एशियन गेम्स से पहले पाकिस्तान के कोच ने कबूली सच्चाई, मोहसिन नकवी को लगेगी मिर्ची
Image Credit: भारत बनाम पाकिस्तान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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