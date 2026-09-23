'भारत ही असली बेंचमार्क है...', एशियन गेम्स से पहले पाकिस्तान के कोच ने कबूली सच्चाई, मोहसिन नकवी को लगेगी मिर्ची

India vs Pakistan Asian Games 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कराची में आयोजित प्री-डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप के दौरान बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सीमित ओवरों (व्हाइट-बॉल) के क्रिकेट में इस समय भारतीय टीम ही दुनिया का असली बेंचमार्क है. हेसन ने कहा कि उनकी टीम का मुख्य लक्ष्य भारत के इस ऊंचे स्तर तक पहुंचना है. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि अगर जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में दोनों टीमों का सामना होता है, तो पाकिस्तान भारत को कड़ी चुनौती देकर दबाव बनाने में पूरी तरह सक्षम है. हेसन के इस बयान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को मिर्ची लग सकती है. नकवी अपनी टीम को खराब प्रदर्शन के बावजूद हमेशा बेहतर बताते हैं.
प्रतियोगिता के शेड्यूल के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है, इसलिए मेडल राउंड से पहले दोनों के बीच कोई मैच नहीं होगा. पाकिस्तान 28 सितंबर को ग्रुप-बी की उप-विजेता टीम से भिड़ेगा, जबकि भारत उसी दिन ग्रुप-ए की दूसरे नंबर की टीम से मुकाबला करेगा. इस तरह दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी केवल गोल्ड मेडल मैच या ब्रोंज मेडल प्ले-ऑफ में ही आमने-सामने आ सकते हैं. हालिया टी20 आंकड़ों में भारत का पलड़ा काफी भारी रहा है, जिसने पिछले छह टी20 मैचों में पाकिस्तान को मात दी है.
खराब दौर से गुजर रही पाकिस्तानी टीम
माइक हेसन ने उन खबरों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टी20 टीम संघर्ष कर रही है. उन्होंने माना कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 की करारी हार के बाद टेस्ट टीम मुश्किल स्थिति में है, लेकिन टी20 टीम का रिकॉर्ड अलग है. हेसन ने आंकड़े रखते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों में पाकिस्तान की टी20आई टीम का जीत का प्रतिशत दुनिया में तीसरे या चौथे स्थान पर रहा है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट की नाकामी की तुलना टी20 फॉर्मेट से करना सही नहीं है.
Pakistan head coach Mike Hesson responded to the defeats against India.
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— Khel Shel (@khelshel) September 23, 2026
एशियन गेम्स में कौन पाकिस्तान का कमान?
एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए साहिबजादा फरहान को कप्तान नियुक्त किया है. 15 सदस्यीय इस टीम में आकिफ जावेद, अली रजा, माज सदाकत और साद मसूद के रूप में चार ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं. उन्होंने अभी तक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 383 रन बनाकर विराट कोहली का ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ने वाले फरहान टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं. बता दें कि पुरुष टी20 स्पर्धा की शुरुआत 24 सितंबर से हो रही है, जबकि भारतीय टीम 2023 हांगझोऊ एशियन गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता के रूप में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी.