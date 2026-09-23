'भारत ही असली बेंचमार्क है...', एशियन गेम्स से पहले पाकिस्तान के कोच ने कबूली सच्चाई, मोहसिन नकवी को लगेगी मिर्ची

India vs Pakistan Asian Games 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कराची में आयोजित प्री-डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप के दौरान बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सीमित ओवरों (व्हाइट-बॉल) के क्रिकेट में इस समय भारतीय टीम ही दुनिया का असली बेंचमार्क है. हेसन ने कहा कि उनकी टीम का मुख्य लक्ष्य भारत के इस ऊंचे स्तर तक पहुंचना है. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि अगर जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में दोनों टीमों का सामना होता है, तो पाकिस्तान भारत को कड़ी चुनौती देकर दबाव बनाने में पूरी तरह सक्षम है. हेसन के इस बयान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को मिर्ची लग सकती है. नकवी अपनी टीम को खराब प्रदर्शन के बावजूद हमेशा बेहतर बताते हैं.