Asian Games 2026 वर्ल्ड कप में फ्लॉप शो...अब गोल्ड बचाने की चुनौती, हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया का ऐलान

Asian Games 2026, India Women Cricket Squad: महिला टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो चुकी टीम इंडिया के सामने अब एक नया मिशन है. ये मिशन है जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 का, जिसके लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में घोषित की गई टीम में सेलेक्टर्स ने कुल 15 खिलाड़ियों को जगह दी है. स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान होंगी.
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टीम डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में कदम रखेगी. साल 2023 में चीन के हांगझोउ में खेले गए पिछले एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को धूल चटाकर ऐतिहासिक गोल्ड जीता था. यही वजह है कि अब कप्तान हरमनप्रीत और उनकी सेना के कंधों पर अपने इस सोने के तमगे को बचाने की बेहद बड़ी जिम्मेदारी होगी.
टीम में युवाओं और अनुभव का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
8 टीमों के बीच होने वाली ये जंग टी20 फॉर्मेट में होगी. टीम में चयनकर्ताओं ने अनुभवी कोर खिलाड़ियों को बरकरार रखने के साथ-साथ कई नए और युवा चेहरों पर भी भरोसा जताया है. टीम के मुख्य बल्लेबाजी क्रम में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष मौजूद हैं, जबकि स्पिन और गेंदबाजी की कमान दीप्ति शर्मा और राधा यादव संभालेंगी.
रेणुका ठाकुर तेज गेंदबाजी आक्रमण को लीड करेंगी. इसके साथ ही डोमेस्टिक सर्किट में शानदार प्रदर्शन करने वाली जी. कमलिनी, भारती फुलमाली, श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा को भी इस बड़े मंच पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका दिया गया है.
स्पिन ऑलराउंडर श्रेयांका पाटिल को 15 सदस्यीय मुख्य टीम में शामिल तो किया गया है, लेकिन उनका चयन पूरी तरह से उनकी फिटनेस क्लियरेंस के अधीन (Subject to Fitness Clearance) रखा गया है. मेडिकल टीम से पूरी तरह हरी झंडी मिलने के बाद ही वे जापान के लिए उड़ान भर पाएंगी.
जापान के आइची-नागोया में होने वाले इन एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का एक्शन 17 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक चलेगा. इस छोटे और बेहद हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट के सभी मुकाबले नागोया के खूबसूरत कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे.
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल*, राधा यादव और नंदनी शर्मा.