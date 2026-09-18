एशियन गेम्स: जापान में भारत की शान बढ़ाएंगे मनु भाकर और तजिंदरपाल सिंह तूर, उद्घाटन समारोह में थामेंगे तिरंगा

जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर को होने वाले 2026 एशियन गेम्स के आधिकारिक उद्घाटन समारोह से पहले बड़ा ऐलान हुआ है. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों के डिफेंडिंग चैंपियन तजिंदरपाल सिंह तूर भारतीय ध्वजवाहक होंगे. भारत के शेफ डे मिशन (दलनायक) सहदेव यादव ने मनु भाकर के चयन की पुष्टि की, जबकि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने शॉट पुटर तजिंदरपाल सिंह तूर को दूसरा ध्वजवाहक घोषित किया.
स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में एक ही खेलों के संस्करण में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनकर इतिहास रचा था. उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और उसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक अपने नाम किया था.
31 वर्षीय गोला फेंक (शॉट पुट) खिलाड़ी तजिंदरपाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों के पिछले दो संस्करणों (जकार्ता 2018 और होंगझोउ 2023) में स्वर्ण पदक जीते हैं. उन्होंने होंगझोउ 2023 में 20.36 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपने खिताब का बचाव किया था और अब वे आइची-नागोया में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.
19 सितंबर से आधिकारिक रूप से शुरू हो रहे इन खेलों में भारतीय दल अपने पिछले होंगझोउ खेलों के रिकॉर्ड 107 पदकों के प्रदर्शन को और बेहतर करने की उम्मीद के साथ उतर रहा है. हालांकि, खेलों की शुरुआत से ठीक पहले भारत को बड़ा झटका लगा जब स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट (एंकल लिगामेंट टियर) के कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गए.
उद्घाटन समारोह से पहले ही कुछ स्पर्धाओं में भारत का मुकाबला शुरू हो चुका है. टेकबॉल (Teqball) में क्विम्सी जोआकिम डिसूजा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जिससे इस खेल में भारत का पहला ऐतिहासिक पदक पक्का होने में सिर्फ एक जीत का फासला है. वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में मेजबान जापान को महज 57 रनों पर समेटकर 5 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. हालांकि, लॉजिस्टिक्स और व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं के कारण शुक्रवार को पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह में कुछ देरी और व्यवधान देखा गया.