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एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर: नेपाल ने अफगानिस्तान टीम को चटाई धूल, बदल गया क्वार्टरफाइनल का समीकरण

Asian Games 2026 Nepal vs Afghanistan: एशियन गेम्स 2026 के ग्रुप A में नेपाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया.रोहित पौडेल, संदीप जोरा और स्पिनरों के बेहतरीन खेल से नेपाल ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 25, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:01 PM IST
एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर: नेपाल ने अफगानिस्तान टीम को चटाई धूल, बदल गया क्वार्टरफाइनल का समीकरण
Image Credit: नेपाल बनाम अफगानिस्तान एशियन गेम्स मैच.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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