एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर: नेपाल ने अफगानिस्तान टीम को चटाई धूल, बदल गया क्वार्टरफाइनल का समीकरण

दोनों बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड को चलाए रखा और बीच-बीच में बाउंड्री भी हासिल की, जिससे अफगानिस्तान की टीम दबाव में आ गई. संदीप ने 9वें और 10वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा, लेकिन 10वें ओवर में वे रन आउट हो गए. उनके आउट होने से अफगानिस्तान ने मैच में वापसी की उम्मीद जताई थी. संदीप के आउट होने के बाद कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी मैदान पर आए और रोहित पौडेल के साथ मिलकर बिना किसी जोखिम के सावधानी से बल्लेबाजी की. दोनों ने सिंगल और डबल लेकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। इसके बाद रोहित ने 16वें और 17वें ओवर में तीन चौके जड़कर जीत बिल्कुल करीब ला दी. जब स्कोर बराबर हो गया तब 18वें ओवर में दीपेंद्र आउट हो गए, लेकिन गुलशन झा ने सिंगल लेकर नेपाल को जीत की रेखा पार करा दी.