एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर: नेपाल ने अफगानिस्तान टीम को चटाई धूल, बदल गया क्वार्टरफाइनल का समीकरण

Asian Games 2026 Nepal vs Afghanistan: एशियन गेम्स में शुक्रवार (25 सितंबर) को करोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए ग्रुप A के अपने पहले मैच में नेपाल ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान की टीम को 5 विकेट से हरा दिया. नेपाल ने अफगानिस्तान द्वारा दिए गए 103 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही नेपाल की टीम ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. उसके 1 मैच में 2 अंक हो गए हैं. अफगानिस्तान 2 मैचों में 2 अंक के साथ पहले स्थान पर काबिज है. मेजबान जापान ने एक मैच खेला है और वह हार के साथ सबसे नीचे तीसरे पायदान पर है.
नेपाल के लिए रोहित पौडेल (32 गेंदों में नाबाद 33 रन), संदीप जोरा (35 गेंदों में 34 रन) और कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी (18 गेंदों में 15 रन) ने बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाई. इससे पहले लेग स्पिनर कुशल भुरतेल और फिंगर स्पिनर ललित राजवंशी ने मिलकर अफगानिस्तान के 7 विकेट चटकाए और विरोधी टीम को बड़े स्कोर से रोक दिया. हालांकि, नेपाल ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों कुशल भुरतेल (0) और आसिफ शेख (2) को जल्दी गंवा दिया था, फिर भी टीम ने मजबूत वापसी की. अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फरीदून दाऊदजई ने भुरतेल को शून्य पर और अब्दुल्ला अहमदजई ने आसिफ को 2 रन पर कैच आउट कराया.
Not the result we were hoping for, as Nepal take the game home by 5 wickets. #AFGvNEP | #AsianGames2026 pic.twitter.com/T9tZ37IAdd
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 25, 2026
सातवें ओवर में कुशल मल्ला के 9 रन बनाकर रन आउट होने के बाद नेपाल की टीम मुश्किल में पड़ गई थी और 6.3 ओवर में उसका स्कोर 31 रन पर 3 विकेट हो गया था. इसके बाद संदीप जोरा और रोहित पौडेल ने क्रीज पर टिककर जबरदस्त संघर्ष दिखाया और टीम को दबाव से बाहर निकाला.
दोनों बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड को चलाए रखा और बीच-बीच में बाउंड्री भी हासिल की, जिससे अफगानिस्तान की टीम दबाव में आ गई. संदीप ने 9वें और 10वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा, लेकिन 10वें ओवर में वे रन आउट हो गए. उनके आउट होने से अफगानिस्तान ने मैच में वापसी की उम्मीद जताई थी. संदीप के आउट होने के बाद कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी मैदान पर आए और रोहित पौडेल के साथ मिलकर बिना किसी जोखिम के सावधानी से बल्लेबाजी की. दोनों ने सिंगल और डबल लेकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। इसके बाद रोहित ने 16वें और 17वें ओवर में तीन चौके जड़कर जीत बिल्कुल करीब ला दी. जब स्कोर बराबर हो गया तब 18वें ओवर में दीपेंद्र आउट हो गए, लेकिन गुलशन झा ने सिंगल लेकर नेपाल को जीत की रेखा पार करा दी.
इससे पहले मैच की पहली पारी में नेपाल के स्पिनर कुशल भुरतेल और ललित राजवंशी ने अपनी फिरकी के जाल में अफगानिस्तान को फंसा लिया था. राजवंशी ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. वहीं कुशल भुरतेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 4 विकेट झटके और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया.
Nepal begin their Asian Games campaign with a stunning victory over Afghanistan
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— ICC (@ICC) September 25, 2026
अफगानिस्तान की ओर से फैसल शिनोजादा और नजीबुल्लाह जादरान ने संघर्ष करते हुए 30-30 रनों की समान पारियां खेलीं. अंत में नंगेयालिया खारोटी ने नाबाद 17 रन बनाए, लेकिन पूरी अफगान टीम 20 ओवरों में केवल 102/7 रन ही बना सकी, जो नेपाल जैसी मजबूत टीम के सामने काफी कम साबित हुआ.
लीग चरण में अफगानिस्तान ने अपने दोनों मैच खेल लिए हैं, जिसमें उसे एक जीत और एक हार मिली है। उनके पास अब कोई मैच बचा नहीं है, लेकिन नेट रन रेट (NRR) के आधार पर वे तीन टीमों वाले ग्रुप A तालिका में शीर्ष पर हैं. नेपाल ने अपना पहला मैच जीत लिया है और वह अपने आखिरी लीग मैच में जापान से भिड़ेगा. लीग चरण में प्रत्येक टीम को केवल दो मैच खेलने हैं और हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी. ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में भारत से होगा.