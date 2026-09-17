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Asian Games 2026: बाल-बाल बचा पाकिस्तान... थाईलैंड को हराने में छूटे पसीने, जैसे-तैसे कटवाया सेमीफाइनल का टिकट

एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. क्वार्टरफाइनल में थाईलैंड को हराने में पाकिस्तान के पसीने छूट गए. फातिमा सना की ऑलराउंड बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने सेमाइफाइनल का टिकट कटवाया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:41 PM IST
Asian Games 2026: बाल-बाल बचा पाकिस्तान... थाईलैंड को हराने में छूटे पसीने, जैसे-तैसे कटवाया सेमीफाइनल का टिकट
Image Credit: थाईलैंड को हराकर पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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