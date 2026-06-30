Asian Games 2026: टीम इंडिया से निकाली गई ये फ्लॉप खिलाड़ी, T20 WC 2026 में पिटवाई थी भद्द

Asian Games 2026, India Women Cricket Squad: भारत की महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के लिए तैयार है. 30 जून 2026 को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम का ऐलान भी कर दिया गया है. चयन समिति ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 मैचों में सिर्फ 41 रन बनाने वाली फ्लॉप खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए जिन 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है, उनमें युवा और सीनियर खिलाड़ियों का बढ़िया कॉम्बिनेशन दिख रहा है. अब हर कोई यही जानना चाहता है कि टीम से बाहर की गई खिलाड़ी आखिर कौन है?
दरअसल, इंग्लैंड में चल रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का सफर ग्रुप स्टेज में खत्म हो गया है. वह सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी. वर्ल्ड कप में 3 मैच खेलकर सिर्फ 41 रन बनाने वाली खिलाड़ी पर गाज गिरना तय माना जा रहा था. ये कोई और नहीं बल्कि खराब फॉर्म से जूझ रहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया हैं, जिन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
इसकी सबसे बड़ी वजह बना है टी20 विश्व कप 2026 में उनका खराब प्रदर्शन. यास्तिका को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप में तीन मैच खिलाए, लेकिन उनके बल्ले से सिर्फ 41 रन आए. इस दौरान उनका औसत 13.66 और स्ट्राइक रेट 117.14 का रहा, जो टी20 फॉर्मेट के लिहाज से बेहद निराशाजनक है.
अगर यास्तिका के ओवरऑल टी20 करियर पर नजर डालें तो वे कुछ खास नहीं कर पाई हैं. इस फॉर्मेट में वे अब तक खेले 26 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 19.68 की औसत और 100.81 के बेहद साधारण स्ट्राइक रेट से सिर्फ 374 रन ही बना सकी हैं. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक (54 रन) निकला है. इसी लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें एशियन गेम्स के टिकट से हाथ धोना पड़ा है.
दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप में जेमिमा रोड्रिग्स का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था और वे 5 मैचों में केवल 92 रन ही बना सकी थीं, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें एशियन गेम्स की टीम में बरकरार रखा है.
फैंस इस बात से हैरान हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी बच गई है. भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच हारकर बाहर हो गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने करो या मरो के मुकाबले में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. मैच में भारत के 170 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया था.
साल 2023 में चीन के हांगझोऊ में खेले गए पिछले एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था. उस लो-स्कोरिंग फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 116 रन बनाए थे और श्रीलंकाई टीम को 97 रनों पर रोक दिया था. उस पूरे टूर्नामेंट में जेमिमा रोड्रिग्स ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 109 रन बनाए थे. अब इस बार भारत की बेटियों पर गोल्ड बचाने की चुनौती है.
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल*, राधा यादव और नंदनी शर्मा.