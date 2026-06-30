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Asian Games 2026: टीम इंडिया से निकाली गई ये फ्लॉप खिलाड़ी, T20 WC 2026 में पिटवाई थी भद्द

Asian Games 2026: टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो चुकी टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है. एशियन गेम्स 2026 में वो खिलाड़ी नजर नहीं आएगी, जिसने टी20 विश्व कप 2026 में निराश किया था.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 30, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:47 PM IST
Asian Games 2026: टीम इंडिया से निकाली गई ये फ्लॉप खिलाड़ी, T20 WC 2026 में पिटवाई थी भद्द
Image Credit: Yastika Bhatia Dropped from Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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